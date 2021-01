HV´s problem är långt mycket större än enbart Nicklas Rahm

Gårdagens fullkomligt usla och stundtals viljelösa insats från HV71 mot Rögle blev Nicklas Rahms sista match som huvudansvarig för sin moderklubb.

Elva segrar på 32 matcher och framförallt svaga prestationer fick till slut konsekvenser för en klubb med ständiga ambitioner om att vara ett topplag.

Vi var nog många som blev lurade och lite fartblinda under sommaren när HV71 visade sina ekonomiska muskler och kunde presentera några riktigt starka värvningar.

Försäsongen vittnade också om att HV71 hade något bra på gång även om man genom åren lärt sig att en framgångsrik försäsong i grunden inte är speciellt mycket värd.

Jag vet inte riktigt om det varit dumdristigt eller ett respektabelt tålamod som gjort att HV71 inte agerat tidigare. Det finns ingen, absolut ingenting i spelet (bortsett från powerplay) som blivit bättre under säsongens gång och därför var beslutet att entlediga Nicklas Rahm till slut oundvikligt.

Jag har inte sett en glöd eller vilja, någon jävlarannama eller ilska hos speciellt många spelare. Jag har inte heller sett ett kroppspåk eller en attityd som ger minsta intryck eller känsla om att en vändning var på gång. Jag har inte heller sett ett lag som orkat spela och genomföra intensiva matcher under 60 minuter.

I en så professionell och förstklassiga förening som HV71 är det märkligt att man inte varit tillräckligt noggranna med det mest elementära.

Min bestämda uppfattning, vilket stärkts av spelare jag pratat med, är att HV under hela hösten tränat alldeles för dåligt. Kravställning i vardagen på träning, både på- och vid sidan av isen, har varit för dålig.

Jag har själv varit i en situation med Färjestad där vi började tumma på träningarna för att istället vara pigga och fulla med energi till matcherna.

När man valt att gå den vägen och resultaten uteblir hamnar man i en ond spiral där självförtroendet försvinner samtidigt som man inte heller orka hålla fokus och frekvens över tid.

Det är givetvis till syvende och sist Nicklas Rahms ansvar.

När dessutom gruppen inte har känt tillit till hans taktiska kunnande samt att många sedan länge slutat lyssna på Rahm och hans delvis skrikande ledarskap har gruppen varit förlorad.

När det väl sker är det kört för en tränare och det visar vilken makt spelartruppen har.

Av den anledningen är jag förvånad över att det här beslutet inte tagits tidigare även om det såklart var ett sista försök att rädda Nicklas Rahm när man valde att plocka in Stephan ”Lillis” Lundh för att stötta upp Rahm.

Nu blir det istället ”Lillis” som tar över och för ett HV71 i djup kris blir ”Lillis” lugn, rutin och grundmurade förtroende från spelartruppen avgörande.

Jag är övertygad om att ”Lillis” kommer skruva upp intensiteten och träningsmängden en del och framförallt se till att alla spelare är med på den omstart och resa som nu krävs.

Inga spelare kommer längre få någon gräddfil sett till träningar och egna program som det varit tidigare med spelare som redan i somras inte behövde träna med laget utan istället fick köra egna program på hemmaplan.

HV71 har ekonomiska muskler att värva sig ur det här prekära läget vilket jag fått indikationer på att man kommer att göra.

Oavsett hur säsongen slutar måste hela oragisationen ses över.

Bortsett från guldet 2017 har HV71 inte presterat sett till förväntningarna eller den budget man haft för sin spelartrupp.

Därför tror jag HV´s problem är långt mycket större än enbart Nicklas Rahm.

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

