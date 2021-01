De mest lyckade värvningarna

Även om klubbarna blöder ekonomiskt har många värvat in spelare under pågående säsong. Några spelare har ännu inte lyckas sätta avtryck medan andra överraskat och gjort sina lag bättre.

Jag har listat de fem bästa värvningarna som gjorts under säsongen.

5- Chris DeSousa Luleå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Chris DeSousa värvades in i samband med att Noel Gunler lämnade Luleå för spel för Brynäs.

Visst att Noel Gunler är en stor talang men det råder inga som helst tvivel om att Luleå är bättre som lag i och med värvningen av DeSousa.

Kanadensaren har varit stekhet och hittat en fin kemi med trollgubben Linus Klasen något som gett Luleå en vassare offensiv.

DeSousa har bland annat hunnit med att göra mål i sex raka matcher vilket är tangerat klubbrekord i SHL.

Jag ser i grunden målen som en ren bonus eftersom han bidrar med hårt jobb och en tuffhet som jag delvis saknat bland Luleås forwards.

Det skulle inte fårvåna mig om Luleå har för avsikt att förlänga DeSousas koktrakt även kommande säsong.

4- Joe Veleno Malmö

Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

Joe Veleno har växt in i SHL mer och mer efter en sisådär start. Jag tror nog att Veleno hade en fel bild av SHL och såg på sig själv som en producerande toppspelare när han anlände. Han sägs ha blivit överraskad över nivån som SHL höll och hade inledningsvis svårt att leva upp till sina egna förväntningar och förhoppningar. Faktum är att han helt enkelt underskattade kvalitén på SHL och vilket hårt jobb som krävs här i match efter match för att nå framgång. Veleno är inte unik där utan just detta har jag sett flertalet spelare genomlida genom åren.

Veleno har antagit utmaningen och också lagt ner ett större jobb på isen för att sätta sig själv i bättre lägen.

Den senaste månaden har han också höjt sitt spel några nivåer och är numera en bärande spelare för Malmö.

3- Bobby Nardella Djurgården

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN /

I Bobby Nardella har Djurgården fått den toppback man kanske saknade inför säsongen.

Nardella har en hög spelintelligens som i kombination med hans spelsinne och rörlighet gett stockholmarna ytterligare en dimension i sitt offensiva spel.

Nardella sätter varken sig själv eller sina lagkamrater i trångmål och även om han i grunden är en offensiv back hanterar han spelet i egen zon på ett mer eller mindre prickfritt sätt.

Djurgården har gjort ett fynd när man värvade Nardella som enligt uppgift ska vara lagets billigaste back.

2- Andrew Calof Växjö

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Andrew Calof har kommit in och gett Växjös offensiv en rejäl boost.

Kedjan med Calof, Emil Pettersson och Jack Drury har varit en av seriens bästa sedan kanadensaren anslöt i början av november.

Ser jag till enbart poäng är Calof, näst efter Marek Hrivik, den spelaren som snittar flest poäng per match i SHL.

Även om jag någonstans kände att Calof var ett ”säkert kort” efter sina tidigare framgångar i SHL trodde jag inte han skulle komma och spela på en sådan hög nivå så pass snabbt.

1- Moritz Seider Rögle

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Jag hade både hört och läst mycket om Moritz Seider men inte sett honom i mer än enstaka matcher innan Rögle fick möjligheten att låna honom från Detroit Red Wings i början av oktober.

De inledande matcherna lovade gott och även om han inte dominerade på något sätt såg man direkt att det var en klassback.

De senaste veckorna har varit, hur ska jag uttrycka det. Utan att överdriva så kan jag inte minnas att vi haft en sådan talangfull back i SHL bortsett från Rasmus Dahlin. Det säger en del om vilken nivå vi pratar om. Jag tror inte att så många riktigt förstått och insett det ännu.

Seider har storleken och fysiken att dominera i den defensiva zonen, spelsinnet och spelförståelse för att slå öppnande passningar och ett vasst- och välriktat skott.

Jag ser inte att det finns många backar i serien som har förmågan att slå en stenhård backhandpassning på 25 meter med rätt adress eller hitta kreativa lösningar i trängda lägen som den tyske supertalangen.

Moritz Seider är en komplett back och om fyra, fem år kommer vi minnas tillbaka på den här säsongen då den tyske världsbacken spelade i SHL.

Fotnot: Adam Johnson Malmö, Max Veronneau Oskarshamn och Chad Billins Brynäs har spelat för få matcher för att kunna bedömas.

Tack för att ni tog er tid

Sanny