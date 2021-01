Trodde aldrig det skulle ske så snabbt

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan som gått samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #15

Målvakt:

Oscar Alsenfelt Malmö (3)

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Det här varit en sylvass konkurrens om veckans målvakt vilket gett mig en del huvudbry. Jag landar till slut i att Malmös Oscar Alsenfelt är den målvakt som haft den största påverkan för sitt lags chanser att vinna under den gånga veckan.

Alsenfelt var den enskilt största anledningen till att Malmö tog sex av nio poäng på veckans tre matcher.

Bubblare: Viktor Fasth Växjö



Backar:

Daniel Sondell Luleå

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN /

Jag tycker inte att Daniel Sondell varit lika bra den här säsongen som har var framförallt under fjolåret. Den gångna veckan svarade Sondell för sina tre bästa prestationer sett över hela säsongen. Stabil och bra borta mot Rögle i tisdags, riktigt bra i de bägge segermatcherna mot Frölunda och Oskarshamn.

Moritz Seider Rögle

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN /

Om Moritz Seider varit svensk hade vi pratat än mer om honom. Om fem år kommer Seider vara en av världens bästa backar.

Var så säker.

Den gångna veckan svarade Seider för stabila prestationer och mot Färjestad i torsdags var han återigen en av isens giganter.

Bubblare: Nils Lundkvist Luleå, Filip Johansson Frölunda

Forwards:

Daniel Zaar Rögle

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN /

Vecka efter vecka så levererar Daniel Zaar på yppersta toppnivå så till den grad att jag dessvärre tror att han är förlorad för Rögle till nästkommande säsong. Den här typen av skarpskytt, som numera jobbar hårt över hela banan, är attraktiva för den schweiziska ligan, KHL och till och med NHL.

Marek Hrivik Leksand (2)

Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Det mesta är har nog redan sagts om Marek Hrivik den här säsongen. Det går dock inte att sluta imponeras av den sanslösa klass och höga nivå som slovaken håller i match efter match.

I torsdags mot HV71 var det i mångt och mycket bara förstakedjan, ledda av Marek Hrivik, som fungerade. Det sades också att kedjan inte varit lika bra i matchen dessförinnan även om jag tyckte Hrivik var Leksands bästa spelare även då.

John Dahlström Oskarshamn

Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

Efter 16 raka förluster hade John Dahlström fått nog. När smålänningarna krossade Brynäs i tisdags svarade Dahlström för ett hattrick. Han följde upp det ett mål och en assist i segern mot Djurgården i torsdags. I lördagens förlust mot formstarka Luleå stod Dahlström för ytterligare två poäng vilket betyder att han totalt svarat för sju poäng under veckans tre matcher.

Totalt sett under säsongen har Dahlström gjort imponerande tio mål vilket är starkt för en spelare som tjänar ca 35 000 kr i månaden. Det går därför att argumentera för att Dahlström sitter, för klubbens räkning, på det mest prisvärda kontraktet i SHL.

Bubblare: Rickard Palmberg Oskarshamn, Juhani Tyrväinen Luleå, Robert Leino Örebro

Coach:

Björn Hellkvist Leksand

Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Det jobb som Björn Hellkvist och hans assisterande tränare har gjort för Leksand den här säsongen är imponerande. Jag trodde nog aldrig att det skulle gå så smärtfritt och snabbt att genomföra den förändring som Björn ändå gjort sett till kravställning och professionalitet gentemot den country club som var i fjol.

Hellkvist har satt ett spelsätt och en spelidé som alla köper och följer. Visst att hans förstakedja i mångt och mycket bär laget men där bakom har många spelare tagit gigantiska kliv.

Sju poäng på tre matcher var veckans facit för Leksand och Björn Hellkvist.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Han är fortfarande junior Moritz Seider vilket är lätt att glömma bort. Om ett par år kommer vi inte bara minnas säsongen 2020-2021 som året då hockey spelades utan publik utan också säsongen som backstjärnan Moritz Seider spelade i SHL.

Den gångna veckan presenterade sig också Fabian Lysell som tidigare lämnade Frölundas juniorer under uppmärksammade former. Hans första mål i SHL kom såklart mot just sin gamla klubb. Målet mot Frölunda följdes upp av ytterligare en kasse när Luleå vann över Oskarshamn.

Jag hoppas att Lysell får ordning på alla bitar i Luleå och att flytten hemifrån kan ha gjort honom gott. För onekligen är det så att det här är en talang utöver det vanliga.

Veckans… Nollor

Frölundas Johan Mattsson, Växjös Viktor Fasth, Luleås Jesper Wallstedt och Leksands Janne Juvonen höll alla nollan under den gångna veckan.

Veckans… Hattrick

John Dahlström svarade för Oskarshamns första hattrick i SHL när smålänningarna slog Brynäs i tisdags.

Veckans… Kommande storback

Frölundas Filip Johansson stod för en fullkomligt lysande och dominant insats när Frölunda vann över Färjestad i lördags. Johansson ser starkare ut, vågar ta initiativ i spelet, hittar- och skapar ytor för sitt skott och lyser just nu av självförtroende.

Även om alla tidigare sett att Johansson varit en stor talang trodde jag nog inte att han skulle få den här branta utvecklingskurvan så snabbt som han fått.

Samtidigt är det kanske inte så förvånande med tanke hur bra Frölunda varit genom åren på att just förädla och utveckla backar.

Veckans… Jag har sett dig

Malmös Carl Persson spelar just nu på en väldigt hög nivå. I match efter match har han varit skåningarnas bästa spelare.

Fortätt så.

Veckans… Revansch

Veteranmålvakten Marcus Svensson har gått arbetslös under hösten och väntat på att en plats ska öppna upp sig. När Hugo Alnefelt lämnade HV71 för JVM valde man att plocka in Marcus Svensson som en back up till Jonas Gunnarsson.

I måndags fick så äntligen Svensson chansen och som han tog den.

Under den första perioden öste Leksand på och Svensson radade upp den ena räddningen efter den andra. Även om man förlorade den matchen fick Svensson chansen i returmötet tre dagar senare i en match som HV71 till slut vann på straffar.

Det gav Svensson bästa tänkbara förhandlingsläge och just nu lär han sitta hemma i Sävjsö och välja mellan åtminstone tre olika SHL klubbar att fortsätta sin karriär i.

Veckans… Tack och hej

Efter att endast ha tagit 20 trepoängare på 78 matcher fick Bert Robertsson sparken från Linköping i tisdags.

Även om jag inte riktigt sett en struktur på Linköpings spel så var det ändå oväntat.

Summa summarum.

Linköping har ett bättre lag på pappret än vad man visat på isen.

Dags att visa det nu!

Veckans… Parspel

Veckans… Tvåmålsskytt

Veckans… Podd



* * * * * * * * * * * * *

