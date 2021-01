Vilket fynd man gjort

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan som gått samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #14

Målvakt:

Johan Gustafsson Rögle

Skåningarna fortsätter att spela bra även om man förlorade toppmötet med Frölunda i måndags. Den matchen fick Gustafsson se från sidan innan han fick chansen mot både Oskarshamn och Örebro. På dessa två matcher räddade Gustafsson 41 av 42 skott och höll nollan i lördags mot Örebro.

Bubblare: Johan Mattsson Frölunda

Backar:

Jens Olsson Frölunda

Jens Olssons är just nu serieledande Frölundas bäste back.

Vem hade kunnat tro det inför säsongen?

När Frölunda presenterade Olsson såg jag honom som renodlad breddspelare något som istället visat sig bli raka motsatsen.

Jag har aldrig sett Olsson spela bättre än vad han gör just nu. Imponerande!

Bobby Nardella Djurgården

Det tog sin lilla tid för spelskicklige Bobby Nardella att komma in i spelet i SHL. De senaste matcherna har han varit lysande och Nardella är Djurgårdens, i särklass, bästa offensiva back och kanske till och med den skickligaste man förfogat över de senaste åren.

De gånger Nardella kommer rättvänd med pucken är han svår att stoppa och hans offensiva spetskvaliteter är toppklass i serien. Vilket fynd Djurgården gjort i Nardella.

Bubblare: Jonas Ahnelöv Leksand, Niclas Burström Skellefteå

Forwards:

Jack Drury Växjö

Efter en trög inledning på säsongen har Jack Drury fullkomligt exploderat poängmässigt och dominerar nu i match efter match. Det jag gillar mest med Drury är hans mogna spel över hela banan. Likväl som att han öser in poäng är han ansvarstagande och pålitlig i defensiva situationer.

Jag skulle utan tvekan kunna argumentera för att Jack Drury just nu är seriens bästa tvåvägscenter.

Anton Rödin Brynäs (2)

Brynäs stod för en stark vecka efter att inte ha spelat någon match sedan den femte december. I ”måstematchen” mot Malmö i måndags var man numret större och en stor anledning till det var kapten Rödin.

Jag såg en glöd, en fart och framförallt en intensitet hos Rödin i både hans ögon och hans spel. När allt detta kombineras är han en av seriens bästa spelare.

Chris DeSousa Luleå

Herregud vilken målform Chris DeSousa är i. Fyra nya mål under veckans tre matcher och mål i sex matcher i rad vilket är tangerat klubbrekord i SHL/Elitserien från 1990 med LG Pettersson.

DeSousa värvades in som en breddspelare till en prisvärd summa i paritet med den rookielön som Noel Gunler lämnade efter sig när han flyttade för spel i Brynäs. Snacka om att Luleå fått valuta för pengarna när Chris DeSousa spelar som han gör just nu.

Bubblare: Simon Ryfors Rögle, Emil Pettersson Växjö, Joel Lundqvist Frölunda

Coach:

Robert Ohlsson Djurgården (2)

Djurgården vann sina bägge bortamatcher under veckan när man på ett imponerade sätt städade av Linköping i måndags och sedan vann en tight match mot Växjö i lördags. Däremellan vann stockholmarna på hemmaplan mot Luleå efter en väldigt stabil och bra insats.

Robert Ohlsson saknades mot Linköping till följd av sjukdom vilket gjorde att Mikael Håkansson och Jörgen Bemström hade huvudansvaret. Ohlsson kan med andra ord gott dela med sig av den prestigefyllda utmärkelsen som Veckans coach till sina assisterande tränare.

Veckans… Junior

Jag har svårt att hitta en junior som stuckit ut mer än någon annan den gångna veckan. Av de 41 juniorer som fick istid var det tex bara tre som hamnade i poängprotokollet.

Veckans… Nollor

Rögles Johan Gustafsson och Luleås David Rautio var de målvakter som lyckades med bedriften att hålla nollan under veckans 21 matcher.

Veckans… Revansch

Leksands Axel Brage fick chansen mellan stolparna när masarna tog emot Skellefteå i torsdags. Senast som Brage startade en match var den 22a oktober och att påstå att Leksands tränare haft något större förtroende för honom vore att ta i och faktisk ljuga.

Nio minuter in ”comebacken” hade Skellefteå gjort två mål och nog kändes det som om Brage återigen skulle bli utbytt precis som han blivit under bägge sina tidigare starter.

Brage fick stå kvar och spikade sedan igen.

Det var en rejäl revansch för Brage och en fin avslutning på 2020.

Veckans… Comeback

Det var roligt att se Melker Karlsson i Skellefteåtröjan igen. Melker var en av mina favoritspelare att möta på isen eftersom han alltid gav allt, spelade hårt och rejält men ändå schysst och tog och gav smällar utan att gnälla.

Håller Melker bara sig frisk och att hans knän pallar en tuff belastning kommer han få en betydande roll för Skellefteå framöver.

Veckans… Dominans

Växjö svarade för en lysande insats när man vann över Färjestad med 4-1 i måndags. Efter två perioder hade värmlänningarna skjutit fyra (!) skott på mål.

Veckans… Räddning

https://twitter.com/cmoresport/status/1344385179054440451?s=20

Veckans… Blåställ

https://twitter.com/antonj85/status/1345798325652631555?s=20

Veckans… Vad håller ni på med?

Även om Max Fribergs jobb i klippet ovan är imponerande så måste Oskarshamns nonchalanta spel lyftas upp och faktiskt belysas.

Fribergs fenomenala jobb betydde 2-1 till Frölunda och att Pontus Näsén och Kim Rosdahl inte spelade med en större ödmjukhet än vad man gjorde i det läget är faktiskt imponerande svagt.

Det betydde i slutändan att Oskarshamn kunde inkassera sin 16e raka förlust.



Veckans… Podd

