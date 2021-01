Det går väl inte att säga annat än att hockeyåret 2020 varit ett riktigt skitår. Alltifrån den inställda säsongen i fjol till en höst utan publik.

Likväl finns det spelare och prestationer som stuckit ut.

Vilka har varit de mest framträdande?

Jag har listat de tio bästa spelarna under 2020.

10- Gustav Lindvall Skellefteå

Gustav Lindvall stod för ett storartat genombrott i fjol och utsågs till SHL’s bäste målvakt. Under hösten har Lindvall varit bra men kanske inte fullt lika dominant som i fjol. Likväl har Lindvall svarat för en bra höst och visat att fjolårets säsong inte var en engångsföreteelse utan att han är att räkna med även framöver.

9- Johannes Kinnvall HV71

Sett till den här hösten är det på gränsen att Johannes Kinnvall gjort sig förtjänt att räknas som 2020 års bästa spelare. Avslutningen på säsongen i fjol var dock löjligt bra vilket också gav Kinnvall ett kontrakt med Calgary Flames. Totalt sett under 2020 har Kinnvall stått för 40 poäng på 41 matcher vilket är ett sanslöst bra facit för en back.

8- Anton Rödin Brynäs

Det var i samband med att Brynäs sparkade Magnus Sundkvist i början av januari som Anton Rödin klev fram och dominerade och fullkomligt öste in poäng. Årets säsong har varit ojämnare men det går att härleda till de dubbla fotoperationerna som Rödin genomgått under sommaren. Rödin är, i sina bästa stunder, fortsatt en toppspelare i SHL.

7- Dick Axelsson Djurgården

Ser man till antalet inspelade poäng under 2020 är Djurgården tredje bäst efter Rögle och Luleå. En starkt bidragande orsak har varit Dick Axelsson som tillsammans med Sebastian Strandberg varit stockholmarnas bästa spelare. När Dick Axelsson är på spelhumör har han få spelare i serien som är bättre. Jag tycker han visat upp sin bästa sida i många matcher det gångna året och faktum är att 2020 mycket väl kan ha varit det år som han hållit jämnast nivå under alla sina år i SHL.

6- Broc Little Linköping

Broc Little har på senare år utvecklas till mer av en lagspelare. Visserligen var säsongsinledningen oroväckande och det kändes som om Little inte riktigt var samspelt med Linköpings spelsätt. Den lilla oro jag kände inledningsvis var obefogad när jag såg vilket jobb Little la ned och den offensiva spets han bidrog med.

5- Daniel Viksten Färjestad

Vilken utveckling. Från en stabil spelare i en tredje- eller till och med fjärdeformation till en av seriens bästa spelare. Faktum är att Daniel Vikstens 46 poäng är flest av samtliga spelare under 2020. Det stora lyftet kom ironiskt nog när stjärnforwarden Michael Lindqvist skadades och Viksten tog hans plats.

Det är inte ofta man ser den utvecklingen eller kanske rättare sagt återuppståndelsen av en spelare kring 30-strecket som haft en nedgående trend under några år.

4- Erik Gustafsson Luleå

Gustafsson har inte riktigt varit lika bra den här hösten som han var i fjol men likväl är han fortsatt en toppback i serien. Gustafssons spel och hans karaktär var en stor anledning till att Luleå var det lag som tog nästa flest poäng efter Rögle under 2020. Gustafsson har höjt sitt spel på slutet sedan han återgått till att spela med Nils Lundkvist precis som han gjorde under fjolåret. Duon var, under avslutande delen av säsongen i fjol, det bästa backparet i serien.

3- Mathias Bromé Örebro

Efter Mathias Bromés fina säsong i fjol stod NHL klubbarna i kö för att få hans signatur på ett kontrakt. Valet föll på Detroit, som i väntan på säsongstart, valt att låna ut honom till Örebro. Bromé har tagit ytterligare kliv den här hösten och det skulle förvåna mycket om han inte tar en plats i Detroit Red Wings. Bromé har förmågan att skapa chanser med hjälp av sin explosivitet samtidigt som jag tycker han utvecklat sitt spelsinne under hösten vilket gjort honom till en än mer komplett spelare.

2- Marek Hrivik Leksand

Även om Hrivik var bra redan i fjol är det inget emot vad han visat upp den här hösten. I en kedja med Carter Camper och Peter Cehlarik har Hrivik fått de lekkamrater han kanske saknade i fjol. Det som imponerar mest med Hrivik är att han tar ett stort ansvar över hela isen även om han är en offensiv stjärnspelare.

1- Kodie Curran Rögle

Det går inte att förbise Kodie Currans säsong i fjol som var fullkomligt dominant. Faktum är att det var länge sedan jag sett en spelare dominera i SHL som Curran gjorde vilket han visade under 2020 när han dansade runt på isen och gjorde 25 poäng på 23 matcher.

Curran belönades med ett envägskontrakt med Anaheim i NHL som träder i kraft när säsongen börjar där borta om ca två veckor.

Till sist: Jag vill passa på att önska alla ett riktigt gott nytt år. Vi håller tummarna att 2021 ska bli ett bra mycket bättre år än vad 2020 var.

Tack för att ni tog er tid

