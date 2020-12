Att HV71 väljer att plocka tillbaka nygamle tränaren Stephan ”Lillis” Lundh är givetvis ett krisdrag.

Jag gillar det.

Det kan inte fortgå på det här sättet och oavsett vänskapsband mellan tränare och betydande personer i föreningen får det aldrig trumfa klubbmärket.

När jag under sommaren såg HV’s lagbygge ta form var jag övertygad om att det var ett lag den övre halvan av tabellen.

Det fanns visserligen frågetecken kring backsidan men där trodde jag stenhårt på nye backtränaren Stefan Nyman som tidigare visat prov på sin skicklighet framförallt under åren i Djurgården.

Forwardssidan fick in nödvändig speed i form av Anton Wedin samtidigt som Lias Andersson var med från start, Alexander Bergström fått mer än en halv säsong i laget medan Linus Fröberg var tänkt att växa ut till en toppcenter och Linus Sandin skulle ta ett sista avstamp för att ta plats i Philadelphia Flyers.

Jag har inte sett speciellt mycket av den fart och frenesi som jag trodde mig få se från HV71 och den fina försäsong man stod för var som bortblåst redan i premiären mot Frölunda.

Redan då noterade jag en detalj som inte föll mig i smaken. Jag upplevde att det var gnälligt, tjurigt och att vissa spelare visade en dålig attityd och kroppsspråk. Jag gjorde ingen större sak av det då men likväl var det förvånade eftersom det var säsongens första match. Det fanns en uppenbar frustration från några forwards över att backarna inte leverade passningar som dem öppet visade sitt missnöje med. Känslan var att man inte satt ihop som grupp.

Samtidigt har jag själv varit i lag och grupper som fått växa samman över tid och att det uppstår friktioner behöver nödvändigtvis inte vara dåligt utan kan tvärtom vara en del av utvecklingen.

Men gnäll och dåligt kroppsspråk så tidigt.

Det förvånade.

Rent speltekniskt har spelet med puck bakifrån genomgående varit svagt och inledningsvis straffades man hårt av många individuella misstag.

På senare tid har jag mer upplevt en brist på struktur och tydlighet hur man ska spela. Den så viktiga detaljen är den enskilt viktigaste för att ta sig ur dåliga trender. Har man som lag och grupp en tillit och trygghet i sitt spelsätt går det att falla tillbaka på den. Det har inte HV71 haft och det landar i tränaren Niklas Rahms knä.

Jag upplever att HV71 som lag många gånger känts både vilje- och energilösa. Som om det inte funnit någon glädje eller tro på det man ska göra.

Jag är såklart inte dummare än att jag förstår att glädjen är svår att hitta när det går emot och förlusterna duggar tätt. Det har ofta bara rullat på utan att någon tagit tag i det och visat med sitt agerande och kroppsspråk att det fan får vara nog.

Det har också gnisslats, som det ofta gör från lag som förlorar mycket, där rapporterna säger att Niklas Rahm inte lyckats vinna spelarnas respekt för sitt taktiskt kunnande samtidigt som det varit mycket skrik och skäll. Spelare har själva refererat till hur det var i fjol och hur man gjorde då. Det har också gått så långt att det till och med finns spelare som slutat lyssna. Jag har själv upplevt det en gång under min karriär och då är gruppen förlorad och klubben måste agera.

Att både Niklas Rahm och Stefan Nyman är hetlevrade kan inte ha kommit som någon överraskning.

Tvärtom faktiskt.

Det landar alltså helt och hållet i knät på sportcheferna Johan Hult och Johan Davidsson som är dem som tillsatt tränarteamet. Jag gillar ändå draget att plocka tillbaka Stephan ”Lillis” Lundh och redan när han lämnade efter säsongen i fjol var jag inte på att ”Lillis” borde fått en roll som Senior Advisor (ett finare ord för bollplank).

”Lillis” har ett stort lugn och en trygghet i sitt ledarskap som kommer att kunna balansera upp den mer hetlevrade Niklas Rahm. Jag vet att ”Lillis” var omtyckt under sin tid i HV71 och att han redan känner många av spelarna gör att han snabbt kommer att finna sin roll. Dessutom upplever jag ”Lillis” som prestigelös och att han köper sin uppgift fullt ut att stötta Niklas Rahm som fortsatt är lagets huvudtränare. Annars skulle man undergräva Rahms status och trovärdighet samt också döda hans tränarkarriär om ”Lillis” tog huvudansvaret och Rahm skulle få återgå som assisterande.

HV71 gör det enda rätta. Laget är i kris och därför är en förändring nödvändig och också en nog så viktig signal i form av handlingskraft.

Samtidigt är det ett gigantiskt misslyckade som satt sportchefens Johan Hults trovärdighet på spel.

Det är trots allt han som satt ihop ett lag och ett tränarteam som presterat långt under förväntan.

Får man inte rätsida på det här och börjar vinna så är det trots allt sportchefen som måste få stå till svars.

Med andra ord.

Det är fler än bara spelarna som lever under en väldigt stor press just nu.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny