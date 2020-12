Jag håller mig för skratt

Dagens stora snackis har tveklöst varit huruvida Joel Lundqvist skulle stängas av eller ej.

Nu blev trycket och drevet för hårt.

Jag är den första att instämma att man som spelare eller ledare inte ska röra domarna.

Men fem matchers avstängning för det där är ju bara löjligt.

I den bästa av världar hade situationen uppmärksammats direkt på isen och gett Lundqvist ett matchstraff.

Nog så.

Men dagens turer med att Lundqvist först inte anmäldes för att sedan anmälas och att sedan få ett direkt oproportionellt hårt straff har inte känts bra.

Jag vet att en del jämför Lundqvists handling med den som Sam Lofquist gjorde i fjol som också gav fem matchers avstängning.

Den jämförelsen faller inte mig i smaken.

Mins bestämda uppfattning är att Joel Lundqvists inte gör det medvetet. Mer som att Lundqvist tittar mot Emil Johansson, som han hakar med klubban, och trycker till med vänsterarmen för att dra klubban mot sig.

Jag ser det faktiskt inte som om det är med uppsåt Lundqvist duttar till linjedomaren.

Jag är också less på det här snacket om att Joel Lundqvist inte anmäldes för att det just var Joel Lundqvist.

Joel Lundqvist fälldes istället fem matcher för det var Joel Lundqvist.

Drevet och trycket blev för hårt och det klarade inte SHL att stå emot. Om det varit en mindre högrofilerad spelare skulle det inte varit lika mycket snack och kritik riktat mot SHL.

Jag säger inte att Joels agerande var okej.

I den bästa av världar hade det blivit matchstraff på isen och situationen skulle sedan varit överspelad.

När anmälan väl gjordes trodde jag på en, max två matchers avstängning.

Jag är den första att skriva under att våld mot domarna ska beivras men jag anser att det här mer är en händelse utan uppsåt där Lundqvist knappast är medveten om att det är domaren han trycker till lite lätt.

Fem matcher och nästan 24 000 kr i böter.

F E M.

På ren svenska, Det är faktiskt åt helvete.

Jag håller mig tillsvidare för skratt.

Det borde svensk hockey också göra. Det här var ingen bra dag.

Tack för att ni tog er tid

Sanny