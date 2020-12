Överambitiösa eller naiva?

Ikväll reser jumbon Brynäs de dryga 14 milen för att ta sig an Leksand i säsongens första GävleDala-derby.

Om Brynäs ska klättra i tabellen måste spelarna börja lita på varandra.

Jag vet. Det är en stor utmaning just nu.

Att Brynäs skulle ligga sist, i en visserligen haltande tabell, efter cirka en tredjedel av säsongen var inget någon hade kunnat förutspå. Ingen, absolut ingen, bortsett från möjligtvis ett fåtal inbitna Brynässupportrar, trodde nog att Brynäs skulle vara ett topplag den här säsongen.

Men jumbo. Absolut inte.

Det har pratats om en stor förändring i form av träningskultur och även ett förändrat spelsätt. Likväl är det ingen ursäkt för att Brynäs är jumbo. Efter att återigen ha sett Brynäs senaste två matcher handlar deras problem grovt förenklat om en ren och skär överambition som blivit väldigt kostsam.

Det som blivit än mer uppenbart när jag återigen sett Brynäs två senaste matcher är att många spelare är överambitiösa i både spelet med- och utan puck. Det positiva är att jag inte på långa vägar ser en grupp som gett upp och inte tror på den riktning som Peter Andersson trampat upp. Som jag ser det handlar det mer om frustrerade spelare som vill väldigt mycket och delvis därför gör många misstag.

Problemet med överambition är att det lätt kan upplevas som ett naivt uppträdande vilket varit jag tror många känt som sett Brynäs under säsongen och i synnerhet de två senaste matcherna mot Djurgården och Färjestad.

Överambition är sällan positivt eftersom det i regel straffar laget hårt men för mig är det ändå ett tecken på hopp och en grupp som vill framåt och uppåt.

Det som i regel blir problemet med överambition är att man som spelare försöker kompensera för andras misstag och hjälpa till vilket betyder att man hamnar ur sin position varpå hela spelsystemet krackelerar.

Jag har själv spelat i lag som underpresterat och det ansvar som jag, som ledande spelare, kände var att jag ville hjälpa till överallt. Det resulterade i att jag själv hamnade ur min position varpå mitt egna spel blev lidande och således också laget sämre. Det var detaljer som jag minns vi diskuterade i Färjestad 2011 när säsongens första elva matcher inleddes minst sagt svagt.

Exakt där är Brynäs och många av de ledande spelarna just nu.

Exemplen från de senaste matcherna går att stapla på hög och frågan är hur mycket video som Peter Andersson velat visa för spelarna som just nu är väldigt sköra och inte så mottagliga för kritik.

Därför handlar det nu, mer än någonsin, om ett personligt ansvar och att man litar på varandra att alla tar ansvar för sin egen prestation.

Det tycker jag varit ett stort problem och det hör ihop med ett bristande självförtroende och just den överambition som är så påtaglig just nu.

Ikväll, mot Leksand, förväntar jag mig därför ett Brynäs som kommer att spela enklare och rakare med större marginaler i spelet med puck.

Då kan man som medspelare lita på att tex Anton Rödin inte åker och dribblar mot samlat försvar som senast.

Jag förväntar mig också att Brynäs kommer vara mycket tightare i spelet utan puck för att på så sätt minimera de individuella misstagen som varit så pass kostsamma för dem på slutet. Då behöver tex inte Simon Bertilsson eller Jonathan Sigalet gå sina positioner för att kompensera för någon annan eller som sist när Tom Hedberg rusar bakom eget mål så Färjestad mer eller mindre kunde punktera matchen.

https://twitter.com/Sannylindstrom/status/1334452595792994306?s=20

Det är just dessa detaljer som kostat Brynäs så mycket och lär så fortsatt göra om man inte snabbt kan komma till rätta med den överambition som straffar dem hårt här och nu.

Tro mig. Det är en stor utmaning men i grund och botten handlar det om tydlighet och att bygga upp ett förtroende där man som grupp litar på varandra. Därför handlar kvällens match mot Leksand i mångt och mycket om att minimera misstagen och därifrån skapa tillit.

