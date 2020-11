Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #9

Målvakt:

Mantas Armalis Djurgården

Under den första perioden mot Brynäs i tisdags var Mantas Armalis fullkomligt briljant. Det var i stort sett enkom Armalis spel som var anledningen till att Djurgården var med i den matchen efter de inledande 19 minuterna innan stockholmarna smällde in tre snabba mål.

Mot Frölunda i lördags var Armalis fortsatt trygg och stabil och spred ett lugn omkring sig.

Bubblare: Viktor Fasth Växjö/ Hugo Alnefelt HV71

Backar:

Max Lindroth Linköping

Lite i skymundan har Max Lindroth tagit gigantiska kliv i Linköping de senaste matcherna. I torsdags mot HV71 var Lindroth, i par med Jonas Holös, enormt stabil och pålitlig över hela banan.

Lindroth läser spelat bra med en fin timeing i sitt försvarsspel samtidigt som han gärna följer med i anfallsspelet.

Arvid Lundberg Skellefteå

Är det något man med säkerhet vet i Skellefteå är det att Arvid Lundberg aldrig gör en dålig match. Matchen mot HV71 i lördags var inget undantag och Lundberg stod bland annat för två assist och som vanligt en stabil defensiv insats.

Bubblare: Sebastian Erixon Färjestad, Tom Nilsson Djurgården.

Forwards:

William Eklund Djurgården

SHL tappar i regel sina bästa spelare och största profilerna efter varje säsong. Något som därför är bland det roligaste med att följa SHL är att på nära håll få se andra som kliver fram och snabbt blir profiler och utvecklats till toppspelare i serien. Här och nu är William Eklund precis en sådan spelare som med sin speluppfattning, balans, skridskoåkning och tuffhet har satt stora avtryck. Eklund är en av seriens mest sevärda spelare och har på kort tid gått och blivit en av stockholmarnas viktigaste spelare.

Per Åslund Färjestad

Det var länge osäkert huruvida Färjestad och Per Åslund skulle komma överens om ett kontrakt något som var lite av en följetong under hela sommaren. När väl kontraktet var undertecknat fanns det förväntningarna på att Åslund skulle leva upp det till spel han visade i fjol när han smällde in 41 poäng vilket gav en sjundeplats i poängligan. Den här säsongen har Åslund, precis som hela laget, inlett ojämnt. I lördags mot Brynäs svarade dock Åslund för en lysande insats och bortsett från ett mål och en assist var han en klippa i det defensiva spelet och jobbade hårt och uppoffrande över hela banan.

Nils Åman Leksand

När Leksands förstakedja hade en svagare eftermiddag var det istället kedjan med Nils Åman, August Berg och Otto Pajanen som klev fram när masarna vann över Malmö i lördags. Åman svarade för ett mål, hans första för säsongen, samt en assist och en i övrigt lysande match. Det var ett viktigt besked för Leksand som annars förlitat sig på sin förstakedja för att vinna matcher.

Bubblare: Jarno Kärki Linköping, Emil Heineman Leksand, Oscar Möller Skellefteå.

Coach:

Robert Ohlsson Djurgården

Djurgården lyckades med det ingen annan mäktat med den här säsongen när Stockholmarna plockade med sig samtliga tre poäng från Scandinavium. Dessförinnan hade Ohlssons aningen desarmerade gäng slagit Brynäs och tog således sex av sex poäng under veckan. Det utan bland annat Marcus Högström, Jacob Josefson och Dick Axelsson.

Starkt jobbat.

Veckans… Junior

Det finns så många att plocka av även den här veckan. Såklart är William Eklund det givna valet. Dock har två juniorer stått ut i HV71 där Hugo Alnefelt varit fenomenal och Oskar Olausson svarat för tre mål och fått ett större förtroende efter att Alexander Bergström skadat sig i tisdags mot Luleå.

Veckans… Nollor

Viktor Fasth höll sin första nolla för säsongen när Växjö vann över Malmö med 3-0 i torsdags.

Veckans… Hattrick

Fredrik Forsberg fortsätter att ösa in mål i HV71. Under veckan svarade Forsberg för ett hattrick vilket var hans andra den här säsongen. Imponerade.

Trots ett hattrick räckte det inte till en plats i veckans lag eftersom Forsberg, precis som HV71, svarade för bleka insatser mot Linköping och Skellefteå.

Forsberg är i delad skytteligaledning på sina 10 mål vilket är en enorm bedrift sett till den istiden han haft. I snitt har Forsberg ”bara” spelat elva minuter och 17 sekunder per match den här säsongen. Med den noteringen har han inte mindre än 160 forwards i SHL framför sig i spelade minuter per match. Det ger å andra sidan en fingervisning om den effektivitet som Forsberg visat upp den här säsongen.

Veckans… Mest oväntade hyllning

”Grymt målvaktsspel! Det absolut bästa jag har sett på år och dar”

Orden kom från Brynästränaren Peter Andersson som hyllade Djurgårdens målvakt Mantas Armalis efter att Brynäs förlorat mot stockholmarna i tisdags.

Veckans… Sågning

Linus Fröberg var i inte nådig i sin kritik efter HV´s match mot Skellefteå i lördags

– Vi ska vara glada att vi inte förlorar med 10-2, en bedrövlig match och jag tycker inte vi gör ett enda rätt där ute. Hugo gör en fantastisk match, annars har vi inget att vara stolta över.

Fröberg fortsatte sedan:

– Tredje försökte vi göra någonting i alla fall. Det räckte inte, så lågt som vi sjunker i första och andra, det är inte acceptabelt. Vi hade inte vunnit en match i division ett så.

Veckans… Svar på tal

När Färjestad förlorade mot Luleå förra veckan fick Olle Lycksell följa matchen från läktaren. I lördags var Lycksell tillbaka i laget och det med besked. Hans första 20 minuter mot Brynäs var det bästa jag sett han prestera i år.

Veckans… Skott

Linus Andersson 3-0 mål för Djurgården mot Brynäs. Wow. Var det ens någon som hann reagera?

Veckans… Räddning

https://twitter.com/cmoresport/status/1331322798501933057?s=20

Veckans… Passning

https://twitter.com/cmoresport/status/1332708283929534466?s=20

Veckans… Missar

https://twitter.com/cmoresport/status/1332056928130830340?s=20

Veckans… Podd

