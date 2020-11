Frågor som kräver svar

HV71 är ett lag som förbryllar medan Linköping är på rätt väg. Idag är också respekten på isen värd att lyfta fram.

Ni som följer bloggen frekvent har säkerligen märkt att jag, under de senaste åren, inte skrivit speciellt mycket positivt om Linköping.

Nu finns det saker att bygga vidare på och man har börjat med den viktigaste delen nämligen försvarsspelet.

Inför säsongen var det många som lyfte fram Linköpings lagbygge som ett utropstecken.

Sett till sommarens Silly Season kändes Linköping som en av vinnarna när man bland annat värvade in backen Filip Berglund och centrarna Oule Palve och Markus Ljungh.

Jag tror möjligtvis man lurade sig själva och spände bågen för att vara ett mer spelförande lag vilket inledningsvis gick ut över defensiven.

I samband med det ofrivilliga uppehållet man fick på ca tre veckor i samband med att mer eller mindre hela laget fick Covid riktades fokuset om och prioriteten lades på att strikta upp defensiven.

Det har gett resultat och Linköping är både stabilare och tryggare och begränsar därmed motståndarnas tid i deras egen zon vilket leder till man man har mer energi att gå till anfall.

Igår mot HV71 tycker jag att Linköping i mångt och mycket gör en strålande insats. Det kompakta försvarsspelet begränsade HV’s fart och sättet som forwards gav understöd till backarna var ett kvitto på det jobb som gjorts de senaste veckorna. Backarna kändes sig trygga med att skydda sin egna blålinje och vågade stå upp och därmed fick HV väldigt få kontrollerade ingångar.

Efter att ha sett och följt Linköping på nära håll de senaste matcherna är min känsla att man är på god väg att skapa en stabilitet som också gör att man kommer att börja plocka poäng och möjligtvis kan börja blicka uppåt i tabellen.

Det kan jag däremot inte säga om HV71.

Deras ojämna spel från match till match och även i perioder under matcherna förbryllar mig.

Det här laget har underpresterat hela hösten och är utan tvekan det lag som jag sätter flest frågetecken kring.

Varför är inte spelet bättre? Varför saknar laget fart? Varför är passningsspelet så svagt och varför underpresterar flertalet av lagets bästa spelare?

Det är frågor som man måste hitta svaren på rätt omgående. Annars kan det bli väldigt jobbigt för HV71 som har ambitioner att vara i den absoluta toppen av tabellen.

Dessutom kommer tuffare tider när HV kommer behöva klara sig utan Oskar Olausson, Zion Nybeck, Emil Andrae och Hugo Alnefelt som alla har en stor chans att få spela JVM och därmed missa bortåt tolv matcher.

Dessutom ska både Lias Andersson och Linus Sandin tillbaka till Los Angels respektive Philadelphia vilket lär betyda att att HV kommer värva.

Med tanke på att Lias sitter på en lön på 280 000 i månaden och Sandin strax under 100 000 öppnas möjigheter att agera. Med vetskap hur spelarmarknaden ser ut lär man snabbt kunna ersätta Sandin och Andersson och faktiskt också ”spara” pengar.

Jag tror därför att HV71 kan bli en av de stora ”vinnarna” när NHL drar igång.

Till sist: Med anledning av de senaste dagarnas debatt om den tackling som Emil Larsson delade ut på Oscar Sundh var det passande och se Dan Petterssons agerande igår. Om Pettersson velat hade han med lätthet kunnat sänka Lias Andersson. Istället valde han att visa respekt men kunde likväl vinna pucken.

Jag trycker det är värt att lyfta fram.

