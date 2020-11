Jag är förbannat less på den jämförelsen

En i övrigt väldigt underhållande hockey-Lördag avslutades på ett tråkigt sätt när Oskarshamns Oscar Sundh rullades ut på bår efter tacklingen från Örebros Emil Larsson.

Jag har läst den ena kommentaren dummare än den andra. Klart som fan att Emil Larsson ska stängas av.

Den här typen av tacklingar tillhör inte sporten längre. Det är en svunnen tid.

Dags för alla att faktiskt förstå det nu.

Det är såklart lätt att styras av känslor när man ser Oscar Sundh ligga medvetslös på isen. Dock måste man likväl försöka vara nyanserad och sätta sig in i situationen.

Emil Larssons tackling är långt ifrån den fulaste jag sett men den var onödig med en väldigt hög skaderisk.

Hockeyn 2020 är inte vad den var 2010 eller 2000 för den delen. Jag har inga som helst problem med det.Tvärtom faktiskt. Det är en sund och bra utveckling som också till stor del speglar det samhälle vi lever i.

Jag tillhör generationen som satt och tittade på tacklingar som tex Scott Stevens delade ut och jag är också den första att erkänna att jag gjort tacklingar som varit värre än den som Emil Larsson delade ut.

Men. Det var en annan tid.

Skador och olyckliga situationer kommer att uppstå. Det är direkt oundvikligt.

Men som den på Oscar Sundh igår. Den kan undvikas. Den bör undvikas. Den ska undvikas.

Under tiden som jag spelade minns jag att vi ofta jämförde tacklingsmottagaren med en bilförare och gjorde liknelsen av att man aldrig skulle köra in i en korsning och blunda eller stanna.

Det var så snacket gick då.

Men bara för att någon inte ser dig eller är uppmärksam så trycker väl inte en annan bilförare på gaspedalen och kör snabbare för att markera mot den bilförare som då blundar eller inte är uppmärksam.

Jag för förbannat less på att den jämförelsen lever kvar och snacket om hockeyns DNA och sånt nonsens.

Hockeyn precis som hela samhället har förändrats. Punkt.

Jag värnar om hockeyn fysiska spel men den tackling som Emil Larsson delade ut igår måste bort.

Min bestämda uppfattning av situationen är att smällen tagit lika illa även om Sundh hunnit se och förutspå Larssons tackling i ett tidigt skede.

Det var inte på något sätt så att Sundh slappnade av i kroppen efter tacklingen utan konsekvensen hade blivit densamma om han upptäckt Larsson.

Det som förvånar mig än mer är att domarna även efter matchen, när de i lugn och ro fått se situationen, står fast vid att de gjorde rätt bedömning på isen. Alltså inte delade ut en utvisning. Hur Referensgruppen, Situationsrum och Disciplinnämnden kan se på samma situation och göra en annan bedömning är något som jag tar för givet att domarechefen Tomas Torsbrink kommer adressera med domarna.

Det är för övrigt samma domarkår som för en dryg vecka sedan ansåg att det var rätt att ge Leksands Patrik Norén 2+10 minuters utvisning för en regelrätt tackling.

Det måste finna en samsyn kring det här.

Jag hoppas innerligt att Oscar Sundh efter omständigheterna mår bra.

Jag kan sätta mig in i hur han mår idag och den ovissa tid han har framför sig.

Jag vet också hur Emil Larsson känner sig idag. Den känslan är grymt obehaglig att ha och på så sätt känner jag med honom. Döma av Larssons reaktion direkt efter smällen så kände nog även han att det blev fel.

