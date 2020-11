Ingen lånecirkus här inte

Hockeyallsvenskan- Sveriges mest underhållande liga.

Lägg ner det snacket en gång för alla.

Hockeyallsvenskan har precis nekat oss att ta del av en av världens största talanger med motiveringen att man inte vill ha någon lånecirkus.



Redan i måndags kunde ”MrMadhawk” avslöja att Väsby skulle värva supertalangen Brandt Clarke från Barrie Colts i Juniorligan OHL.

Det var en minst sagt spektakulär värvning eftersom Clarke, född 2003, tippas gå så tidigt som topp fem i kommande års draft en position ingen svensk är i närheten av just nu.

Lilla Väsby värvar en av världens största backtalanger. Hur läckert är inte det?

När jag undersökte närmare kring Brandt Clarke var det idel positiva tongångar från folk jag känner borta i Nordamerika. Superlativen haglade och Clarke benämndes bland annat som en framtida storback, blivande NHL stjärna och en mycket sevärd spelare.

Igår kunde så Väsby stolt presentera Brandt Clarke och redan i morgon var det tänkt att han skulle ansluta.

Väsby hade skrivit ett kontrakt med Clarke fram till den sista april men eftersom han redan hade ett underliggande kontrakt med Barrie Colts var det inte möjligt att skriva över honom till Väsby. Eftersom han är den supertalang han är och förväntas gå tidigt i draften är chansen stor att han redan till sommaren skriver NHL-kontrakt. Om Barrie Colts skulle släppa Clarke från kontraktet hade man gått miste om stora summor pengar i samband med att han skriver på för den NHL klubb som draftar honom.

Väsby erbjöd sig istället att låna honom under hela säsongen men där fick man ett bestämt nej från Hockeyallsvenskan med motiveringen att man inte vill ha någon lånecirkus. Alltså. Låna hela säsongen.

De hockeyallsvenska klubbarna får bara låna spelare från NHL och SHL men alltså inte en supertalang från OHL.

Det är ju så dumt och stelbent att jag knappt tror att det är sant.

För Väsby hade det varit ekonomiskt mer lönsamt att låna Clark än vad det är att låna från en SHL klubb men såklart var det här med lånecirkusen ja. Det är 33 NHL spelare som lånats in under säsongen till de 14 allsvenska klubbarna. Lånecirkus var det man ville undvika alltså.

För en liga som så stolt vill kalla sig ”Sveriges mest underhållande liga” är det ju smått genant att man är så stelbent att Väsby inte får låna en av världens största talanger.

Jag tycker faktiskt det är svagt av Hockeyallsvenskan och delvis ett hån mot sina egna supportrar.

Jag är övertygad att vi om fem år suttit och pratat om året när Brandt Clarke spelade i lilla Väsby i Hockeyallsvenskan med stolthet.

Tyvärr gick alla fans miste om det.

Sveriges mest underhållande liga?

Knappast.

Brandt Clarke ses som en av världens största talanger. Tanken var att Clarke skulle ansluta till Väsby något som Hockeyallsvenskans stelbenta ledning satte stopp för

Tack för att ni tog er tid

Sanny