Hans utveckling ger hopp om framtiden

Leksand svarade för en genomgående stark prestation i vad som jag kan summera som masarnas bästa match för säsongen.

Dagens insats visade också att Leksand är mer än bara deras förstakedja även om den återigen var en avgörande faktor.

Frölundas tränare Roger Rönnberg var allt annat än nöjd efter de första 20 minuterna och besvikelsen gick inte att ta miste på när han summerade den första perioden:

”Det är säsongens klart sämsta period, även med träningsmatcher och träningar inräknade. Vi är yrvakna, har jättedåligt fokus och gör många misstag”



Jag tycker dock inte det ska överskugga Leksands prestation. Leksand var rappare, vann närkamper, hade bra pucktempo och framförallt fick man utdelning ett par gånger om i powerplay i den första perioden som satte an tonen på matchen.

Det går såklart inte att varken skriva eller prata om Leksand den här säsongen utan att nämna toppkedjan med Marek Hrivik, Peter Cehlarik och Carter Camper. Det är deras offensiv som sticker ut men jag imponeras trots det än mer av det defensiva jobb (kalla det en gammal arbetsskada) som Marek Hrivik visar upp. Som i boxplay i slutet av den andra perioden när han jobbade över hela banan för att trycka ut Frölundas Johan Sundström och lyfta på hans klubba och plocka bort hans passningsmöjligheter. Det kallar jag lagspelare och därför ser jag och många med mig Hrivik som seriens bästa spelare.

Ser jag i ett större och bredare perspektiv än enbart förstakedjan ser jag många spelare som tagit stora kliv den här säsongen. Mycket av Leksand problem i fjol bottnade i att man saknade en förstakedja men en annan aspekt var också att det inte fanns speciellt många spelare som hade en positiv individuell utveckling.

Den här säsongen däremot kan jag räkna upp åtskilliga spelare som tagit stora kliv och ingen utveckling har varit så tydlig som den som Calle Själin haft. Själin har tidigare under sin unga karriär störts av skador något som hämmat honom.

I fjol lånades han dessutom ut till Västerås utan att sticka ut speciellt mycket. Därför var jag osäker huruvida Själin skulle kunna ta en plats och få istid i Leksand den här säsongen utan att ännu en utlåning kanske skulle vara det bästa för honom. Men en utlåning kan jag konstatera att det inte lär bli något tal om framöver.

Calle Själin spelar just nu på en väldigt hög nivå och sprider ett stort lugn omkring sig. Han gör få misstag, värderar situationerna bra när han ska vara aggressiv eller följa med i anfallen. Själin kan i mångt och mycket symbolisera Leksand och vart klubben är på väg med det omtag man tagit i och med den nya och mer krävande tränarkonstellationen man satt ihop.

Jag tycker också en spelare som Johan Fransson uppträder på ett helt annat sätt den här säsongen. Han spelar på en nivå som han inte var i närheten av i fjol och har nu den dominanta närvaron i spelet med puck. Uppåkningarna är bättre, rörligheten på blålinjen är sevärd och spelet i stort är kort och gott väldigt bra.

En annan sak som slår mig är den intensitet som Leksand spelar med. De ser överlag rappare och intensivare ut den här säsongen. Jag skulle vilja tillskriva mycket av det till Björn Hellkvist och hans assisterande tränare som på ett tydligt sätt satt sin prägel på det här laget både sett till spel- och träningssätt. Fjolårets såsande och kravlösa miljö är numera, tack och lov, ett minne blott.

Det säger ändå en del om hur viktig en tränare är i dagens hockey när spelare kommer och går är det i mångt och mycket istället tränarna som ska stå för kontinuiteten. Det i sig talar för Leksand som för första gången kan se till en långsiktig plan och tro det eller ej prata om tålamod med trovärdighet.

Jag tänker inte falla för frestelsen och slå på stora trumman efter dagens imponerande insats. Först vill jag se att Leksand staplar några starka prestationer på rad.

Men helt klart svarade man för säsongens i särklass bästa match när man körde över seriens bästa lag.

Calle Själins utveckling symboliserar Leksand den här säsongen. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny