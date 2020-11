En av de mest positiva överraskningarna i hela serien

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #7

Målvakt:

Christoffer Rifalk Rögle

Säsongens första nolla kom mot Malmö i tisdags och även om Rifalk inte sattes på några vidare prov var han trygg och lugn i sina ageranden.

Mot Brynäs i torsdags släppte Rifalk endast en puck förbi sig och var i övrigt fortsatt stabil och bra.

Bubblare: Henrik Haukeland Färjestad

Backar:

Theodor Lennström Frölunda

I och med skadan på Mattias Norlinder har Theodor Lennström fått en större roll och även speltid i powerplay. Lennström är en skicklig back som dock fått stå tillbaka lite eftersom han ändå är på lån från Edmonton och Frölunda därför valt att satsa på backarna som ska vara kvar hela säsongen.

Mot Färjestad i torsdags svarade Lennström för säsongens bästa match och veckan i stort har varit mycket bra.

Ilari Melart Växjö

Den finske skarpskytten har haft en sanslös offensiv utveckling sedan han kom till Växjö. Den gångna veckan svarade Melart för tre mål och ett i övrigt stabilt och bra spel.

Jag gillar den pondusen som Melart visar upp och hans enorma självförtroende inger mod till hela laget.

Bubblare: Adam Wilsby Skellefteå, Robin Salo Örebro

Forwards:

Martin Johansson Färjestad

I sin 508e SHL match svarade Johansson för sitt första hattrick när Färjestad vann tämligen enkelt mot Djurgården med 5-0. Johansson är en spelare som har mycket i sig i form av framförallt skridskoåkning och ett snärtigt handledsskott. I och med Färjestads ganska skrala inledning av säsongen har Johansson fått ett större förtroende som han förvaltat på bästa sätt. Fem mål under veckans tre matcher är ett starkt facit.

Daniel Viksten Färjestad (2)

Serines skyttekung har en stark vecka bakom sig med sex poäng på tre matcher. Utöver poängen är Viksten den drivande faktorn i Färjestads offensiv. Jag tycker Viksten ser rappare och bättre ut än någonsin samtidigt som han hanterar pucken med kontroll i hög fart. Även om Färjestad varit ojämna ska ingen skugga falla över Viksten som varit en av de mest positiva överraskningarna i hela serien.

Robin Kovacs Örebro (2)

Kovacs är en av många formstarka forwards i ett Örebro som fortsätter att imponera med sitt fartfyllda spel. Kovacs har, efter en trögare inledning, hittat mer och mer rätt med sitt spel och är nu en dominant offensiv faktor. Skottet tillsammans med skridskoåkningen är Kovacs största styrkor och när man kombinerar dessa två med ett starkt självförtroende och mod blir det ett av seriens bästa offensiva vapen.

Bubblare: Niklas Lasu Frölunda, Daniel Zaar Rögle, Simon Ryfors Rögle

Coach:

Roger Rönnberg Frölunda (2)

Frölunda fortsätter att imponera i match efter match. Säsongsinledningen har varit väldigt bra och dynamiken i gruppen ser fortsatt bra ut med tydliga roller, bra åldersstruktur och spelare som levererar.

Jag tycker också att Rönnberg har väldigt skarpa analyser inför, under och efter matcherna vad Frölunda gjort bra och vad man måste förbättra.

De första 25 minuterna mot Färjestad i torsdags var en maktdemonstration och faktum är att det var närmare att Frölunda gjorde både fem och sex mål innan Färjestad pillade in en reducering som delvis ändrade matchbilden.

I tungviktsmötet mot Luleå i tisdags var Frölunda numret större och det var länge sedan jag såg Luleå så bleka i en match.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Djurgårdens William Eklund går från klarhet till klarhet den här säsongen och hans spel drar verkligen blickarna till sig. Mot Linköping i torsdags svarade Eklund för säsongens bästa prestation när Djurgården vann med 6-2 och Eklund själv svarade för tre poäng.

Veckans… Nollor

Färjestads Henrik Haukeland, Rögles Christoffer Rifalk och Frölundas Johan Mattsson höll alla nolla under den gångna veckan.

Veckans… Hattrick

Martin Johansson svarade för ett hattrick när Färjestad vann över Djurgården i lördags. Det var Johanssons första hattrick i SHL.

Veckans… Match

Örebro mot Rögle i lördags var en match med snygga mål, fina kombinationer och individuella prestation av högsta snitt. Båda lagen förfogar över starka offensiver och spelar en publikfriande hockey.

Höjdpunkterna var Mattias Bromés framspelning till Robin Kovacs 1-0 mål, Rögles kvittering till 4-4 där Ryfors och Bristedt serverade Daniel Zaar och samme Zaars framspelning till Samuel Jonsson i samband med kvitteringen till 5-5.

Hockeygodis!

Veckans… Sömnpiller

Derbyt i tisdags mellan Malmö och Rögle.

Vi glömmer det.

Veckans… Catch me if you can

Veckans… Finaste

Veckans… Podd



* * * * * * * * * * * * *

