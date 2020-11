Känns knappast realistiskt att prata om SM-guld

Färjestad som haft stora spelmässiga problem och brister under inledningen av säsongen och tvingas nu också klara sig utan Gustav Rydahl i resten av säsongen. Såklart ett mardrömsbesked för Färjestad och framförallt för Rydahl själv som skulle använda den här säsongen för att ta det sista steget för att nå NHL.

Redan i fjol fanns det ett stort NHL- intresse för Gustav Rydahl som dock aningen oväntat, om än moget beslut, valde att förlänga sitt kontrakt med Färjestad med en garanti att stanna i klubben även den här säsongen.

Locktonerna från NHL var starka och många ska ha visat intresse. En NHL-klubb ska tydligen sträckt sig så långt som att garanterat Rydahl en plats i NHL och att han i så fall skulle få spela sig ur laget istället för tvärtom.

Därför är det såklart extra tråkigt för Rydahl att nu tvingas stå vid sidan resten av säsongen.

Vid en så pass omfattande ledbandsskada som den Gustav Rydahl ådragit sig brukar rehabiliteringstiden vara omkring sex månader. I dessa extrema tider är det såklart svårt att ens lyfta blicken mot en förstärkning med tanke den rådande pandemins restriktioner som påverkar ekonomin.

Trots det lär säkert många skrika efter förstärkning när en av, guldtörstande Färjestads, allra viktigaste spelare är borta resten av säsongen.

Rent ekonomiskt frigörs inga pengar på Rydahls kontrakt (som lär vara på i runda slängar 200 000 kr i månaden) under de första 14 dagarna efter skadetillfället.

Dag 15 kliver Försäkringskassan in och betalar ut en ersättning om ca 24 000 kr i månaden före skatt.

Utöver beloppet från Försäkringskassan ska Färjestad betala lön upp till 90 % (ca 158 000 kr exklusiva sociala avgifter) från dag 15 till dag 90 efter skadetillfället.

Efter dag 90 kliver SEB- Tryggliv in och täcker upp kostnaderna för Gustav Rydahls månadslön och Färjestad har då inget betalningsansvar gentemot Rydahl fram tills dess att han blir friskförklarad.

Grovt förenklat ser försäkringen för hockeyspelare i SHL och Hockeyallsvenskan ut enligt följande:



# Dag 1–14: Klubben betalar full ersättning

# Dag 15–90: Försäkringskassan betalar ut 24 000 kr per månad. Klubben betalar sedan mellanskillnaden till 90 procent av lönen.

# Dag 91 och framåt: Försäkringskassan betalar fortsatt 24 000 kr per månad medan SEB- Tryggliv täcker upp till 90% av lönen fram tills dess att spelaren blir frisk (max 60 månader).

Med andra ord är det först den 27e januari som Färjestad helt slipper dra på Rydahls lönekostnader.

Frågan är hur Färjestad kommer agera?

Inför säsongen såg jag Gustav Rydahl som en av seriens bästa spelare och utan honom känns det knappast realistiskt att prata om SM-guld.

Samtdigt kanske det inte är det viktigaste en säsong som denna.

En tuff mentala utmaning väntar för Gustav Rydahl under hans rehabilitering. Jag lider med Rydahl som för bara några månader sedan var ett jagat byte av massvis med NHL-klubbar. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny