Stäng SHL i tre säsonger

Det florerar ihärdiga rykten om att SHL vill stänga serien och att inget lag ska kunna åka Sveriges högsta liga den här säsongen. Jag förstår varför men tycker det är dags att ta det ett steg längre.

Lär av det som varit och stäng SHL i tre säsongerna.

Jag har i grunden ganska lite förståelse för folk som i efterhand påtalar hur man borde ha gjort och hur märkligt det var att man inte förstod allvaret kring denna pandemi i ett tidigare skede. Med facit i hand är det saker som nu känns självklara men samtidigt var det nog rätt få som förstod vidden av denna pandemi när säsongen stängdes ner den 15e mars.

Då fanns det till och med folk som ansåg att man skulle skjuta på det avbrutna kvalspelet fram till augusti, september.

Givetvis går det inte att blunda för att en del klubbar har agerat dumdristigt och dragit på sig enorma kostnader som, beaktat läget när värvningarna skedde, var direkt naiva med världsfrånvända förhoppningar om publik på arenorna.

Det bästa hade varit, att redan i mars, april, stängt SHL och Hockeyallsvenskan för nedflyttning och istället ge lagen underifrån möjligheten att gå upp. Samtidigt är jag inte dummare än att jag förstår att det också skapar ett problem med hårdsatsande lag underifrån som äventyrar den ekonomi som jag nu anser att man ska försöka rädda hos andra klubbar.

Idrotten har kommit till ett läge där osäkerheten fortsatt är så pass stor att det faktiskt handlar om överlevnad för många klubbar. Därför är det på sin tid att ta ett rejält krafttag och faktiskt stänga SHL och Hockeyallsvenskan för nedflyttning under de nästkommande säsongerna.

Att stänga för nedflyttningen endast den här säsongen kommer inte gör någon större skillnad på sikt. Lagom till våren kommer klubbarna känna samma stress och press inför nästkommande säsong som man gjorde inför denna. Lag som varit i botten kommer försöka förstärka och hitta lösningar för att inte vara där igen. Då kan en kapprustning likt den i år ske och med tanke på det som varit och osäkerheten som finns för framtiden är det läge att en gång för alla se till fler klubbars välmående och existens.

Om man gör slag i saken och stänger SHL och Hockeyallsvenskan från nedflyttning skulle SHL nästa säsong spelas med 15 lag för att året därefter, säsongen 22-23, innehålla 16 lag och året därefter, säsongen 23-24, innehålla 17 eller till och med 18 lag.

Det skulle i så fall betyda att man kan garantera TV-bolagn fler matcher som i praktiken borde höja attraktionsvärdet på serien när det nya TV-avtalet träder i kraft 2024.

Kanske att det också, i samband försäljningen av TV-avtalet, går att fördela pengar nedåt i systemet eftersom respektive liga förhandlar sina egna rättigheter där en utökning av SHL i praktiken skulle utarma Hockeyallsvenskan på starka lag och varumärken.

Att utöka SHL, tror jag på sikt, skulle påverka möjligheten att införa ett rörligare system där vinnarna av Hockeyallsvenskan kan gå rakt upp och det sista laget i SHL åka ur för att sedan ha fler lag involverade i kvalspel.

Jag kan inte nog trycka på att kvalmatcherna, bäst av sju, mellan lag från SHL och Hockeyallsvenskan är något av det mest dramatiska vi haft och något som jag kommer sakna. Spänningen under säsongen med lag som riskerar kval, hamnar i kris, spekulationer om vilka som måste förstärka eller om en tränare måste få lämna ger en härlig spännvid och nervdaller.

Men som världen ser ut nu är jag beredd att avstå den dramatiken för att på sikt kunna rädda fler klubbar från att gå under.

Att endast frysa nedflyttning under den nuvarande säsongen skapar ingen vidare trygg- eller hållbarhet för klubbarna eftersom stressen kommer vara lika påtaglig att åka ut säsongen därefter i en tid där ingen vet hur framtiden kommer att se ut.

Jag menar. När kommer klubbar ens ha möjlighet att ha fulla läktare igen. Nästa år, säsongen därefter eller ytterligare nåt år bort?

En sak vi i alla fall kan slå fast är att ingen vet någonting och med den osäkerheten tycker jag att det är dags att ta ett beslut som på något sätt kan ingjuta något form av lugn.

Därför är det hög tid att lära sig från i fjol och tänka långsiktigt.

Stäng serierna i tre år till att börja med. Om man sedan märker att nästkommande säsong kan spelas som vanligt och att pandemin är under kontroll går det att se över om det går att göra förändringar och endast stänga under två säsonger.

Nödlägen och speciella situationer kräver ibland att man är snabbfotad. Det är dags att förbundet nu visar den handlingskraften.

Anders Larssons, ordförande i Svenska Ishockeyförbundet, jobb är att se till att svensk hockey mår bra. En del av det borde vara att stänga serierna de närmsta åren. Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny