Att ställa in är det enda rätt just nu

Redan nu har tre SHL- matcher flyttas fram till följd av att spelare är Coronasmittade.

Det är nog dessvärre rätt mycket som talar för att det kan bli fler framöver.

När spelare är så pass exponerade mot att bli smittade är det såklart helt ohållbart att Tre Kronor ska samlas för landskamper i Finland om knappt två veckor.

Till och börja med. Svenska Ishockeyförbundet har all rätt i världen att kalla spelarna till landslaget något som klubbarna sedan länge accepterat. Det låg till grund för att ligorna själva fick ta ansvar för sina egna rättigheter, bland annat, i form av TV-avtal.

Således kan man inte göra nåt när Johan Garpenlöv och hans ledarstab på måndag plockar ut säsongens första landslagstrupp.

Men just nu lever vi i en annorlunda tid och därför är det enligt mig ohållbart att samla spelare från olika lag för att resa till Finland för att spela matcher mot Ryssland, Tjeckien och Finland.

När smittan tagit fart igen och klubbarna gör allt i sin makt för att minimera riskerna för att dels hålla sig friska men också för att fortsätta spela matcher är kommande landslagssamling ett onödigt risktagande.

Vad spelar det ens för roll om man spelar den här turneringen eller ej?

Jag förstår att landslagsledningen vill lära känna nya spelare, testa dem på den internationella scenen och själva få matchpuls.

Vanligtvis är dessa turneringar en viktig del för spelarnas utveckling att få spela tuffare och tightare matcher med högre tempo och skicklighetsnivå. Men just nu anser i alla fall jag att läget inte är det rätta.

Samtidigt som matcher ställs in här hemma, spelare är permitterade och ett luftigare schema är att föredra känns det märkligt att bortåt 25 spelare ska lämna sina SHL klubbar för ett par, i sammanhanget, rätt meningslösa matcher.

Använd hellre landslagsuppehållet till att eventuellt spela matcherna som man redan tvingats ställa in.

Det i sig skapar ett skonsammare schema för lagen framöver något som rimligtvis borde vara att föredra.

I det här läget är det nog viktigare att se till den stora bilden än att spela några landskamper.

På måndag presenterar Johan Garpenlöv den trupp som ska åka till Finland veckan efter. Foto: Erik Simander / BILDBYRÅN

Tack föra att ni tog er tid

Sanny