Finns andra åtgärder man bör göra istället

Klassiska TV-pucken har alltid engagerat oss hockeymänniskor.

Det är dock på senare år som turneringen börjat ifrågasättas. Det finns en enorm hets kring uttagningar som inte går att blunda för.

Nog anser jag att själva uttagningen är en större hets än att utse turneringens bästa spelare- priser som Svenska Ishockeyförbundet nu välja att slopa.

Det finns andra åtgärder man bör göra för att dämpa den press och stress som som svenska ishockeyförbundet säger att många unga spelare upplever om de individuella priserna.

TV-pucken har gett oss glädje, kärlek, och känslor sedan starten 1959.

Vi har fått lära känna morgondagens stjärnor i en tidig ålder och följa med på talangernas resa till SHL, landslaget och NHL.

Men tyvärr finns det en snedvriden bild av TV-pucken hos spelare – och framför allt deras föräldrar.

Det skapar en hets om att tidigt framgång är avgörande för ens karriärs utveckling.

Jag skulle vilja påstå att det i mångt och mycket har skapats av galna föräldrar som inte inser att vad dem har för påverkan på sina egna barn.

En stor hets kring TV-pucken är att det till stor del ligger till grund uttagningarna på landets NIU hockeygymnasium (nationellt godkänd idrottsutbildning).

Har man inte blivit uttagen till TV-pucken minskar nämligen chanserna rejält att komma in där.

I den ansökan som ska skickas in i december finns en ruta för markering av individuella meriter och TV-pucken är en av dem. Utan ett kryss i den rutan är många chanslösa att ta sig in.

Det är för mig en större hest än att dela ut individuella priser till spelare som redan kvalificerat sig för turneringen.

Jag har därför svårt att förstå varför man, från förbundets sida, väljer att plocka bort priserna till TV-puckens bästa målvakt, back och forward med motiveringen; ”Vi vet att unga spelare idag upplever en hög stress och press”.

Stressen och hetsen kring individuella priser skulle jag vilja påstå är en bråkdel av den stress och press som uttagningarna till TV-pucken är.

Vad hockeyförbundet istället borde fokusera på är att flytta TV-pucken till våren, efter att ansökningarna till de olika hockeygymnasierna är genomförda. Det om något skulle skapa mindre stress och press.

Då skulle grunden till uttagningarna till hockeygymnasium vara på det spelarna presterat i sina respektive klubbar under den pågående säsongen, i stället för tidigare säsonger.

Detta skulle skapa ett större lugn kring uttagningarna, och meriten om man varit med i TV-pucken eller ej ligger inte till grund för huruvida man blir antagen till någon av landets hockeygymnasium.

Det är en åtgärd som är bra mycket viktigare än att plocka bort individuella priser till spelare som redan ligger i framkant i sina respektive årskullar.

Rasmus Dahlin tog emot Lillstrimmas stipendium, priset som turneringens bästa back, för hans prestationer i TV-pucken 2015. Foto: Robbin Norgren / BILDBYRÅN

