Är direkt nödvändigt

Djurgårdens start på säsongen är långt mycket sämre än vad jag på förhand trodde och då är det värt att nämna att jag hade stockholmarna som tolva i mitt förhandstips.

Jag förstår varför man agerar och värvar men än så länge är det för tidigt att drabbas av panik.

Jag och många med mig har hyllat Djurgårdens väg under pandemin för att man så tydligt valt att förhålla sig till den verklighet vi lever i. Inga dyra eller spektakulära värvningar för att ytterligare riskera ekonomin. Samtidigt är man i ett läge där man insett att det på sikt kommer vara ohållbart att fortsätta med den nuvarande truppen vilket kan hota klubbens SHL existens. Att man därför plockar in Dominik Bokk resten av säsongen på lån från Carolina Hurricanes är en direkt nödvändig rekrytering även om det andas lite panik över den.

Jag gillade det jag såg av Domink Bokk under avslutningen av säsongen i fjol även om det här och nu inte handlar om någon frälsare utan mer en spelare med potential att ta steg. Kort och gott är det en ren chansning som kan slå väl ut men långt ifrån ett säkert kort. Och det är klart. För den här summan är det svårt att få en garanti om leverans.

En spelare som Dominik Bokk lär förmodligen vara förhållandevis billig och kosta i runda slängar som ett rookieavtal på mellan 25-30 000 kr i månaden. Nu står Bokks lönekostnad av en extern finansiär och ska då inte belasta Djurgårdens ekonomi. Samtidigt måste såklart sportchefen Joakim Eriksson ha förankrat värvningen med delar av spelartruppen för att det inte på något sätt ska skapa en situation där spelarna avsagt sig pengar som några kanske känner att klubben sedan indirekt värvar en ny spelare för även om det som sagt ska röra sig om en extern finansiär.

Djurgården kommer garanterat att tappa Alexander Holtz och William Eklund och eventuellt också Albin Grewe för JVM-spel. Med tanke på det är värvningen än mer befogad.

Djurgården är en av klubbarna i Sverige som känns längst ifrån att be på sina bara knän efter ekonomiskt stöd från sina supportrar vilket jag respekterar. Samtidigt måste man nog försöka ta hjälp av sina samarbetspartnerns och andra urdjurgårdare som inser det sportsliga allvaret klubben befinner sig i.

Jag tror de flesta redan inför säsongen insåg att en tuff och krävande sportslig utmaning väntade men sett till säsongsinledningen har nog fler och fler förstått faran.

Den här säsongen är en utmaning på så många plan och även om Djurgården tagit ett stort ansvar för sin ekonomi i ett tidigt skede går det inte att blunda för att det satt sina spår på isen.

Även om inledningen varit svag så finns ännu ingen anledning att drabbas av panik. Min erfarenhet säger dock att den infinner sig rätt snabbt och då är det viktigt att begränsa antal röster till spelarna.

Ibland kan det ha en tendens att bli rörigt och otydligt med många olika meningar och god råd in i omklädningsrummet. Låt Robert Ohlsson och ledarteamet ta ansvar och håll alla andra utanför för att inte skapa mer panik och oro än vad som är nödvändigt.

I morgon tar Djurgården emot HV71 på hemmaplan. En seger där kan ge ett enormt lugn men samtidigt är det viktigt att kunna zooma ut och se till prestationen oavsett resultat. Just jämnheten och prestationerna har varit för svaga den här säsongen och något jag reagerat på har varit den odisciplin man ibland visat upp. Dels gällande utvisningar men också i markeringsspelet i den egna zonen. Framför det egna målet förloras på tok för många dueller och kombination med många utvisningar har kostat Djurgården poäng.

Dominik Bokk svarade för 17 poäng i Rögle i fjol. 13 av dessa poäng kom på de avslutande 22 matcherna där Bokk verkligen tog stora kliv efter JVM Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny