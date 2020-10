Är där han förväntas vara

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #3

Målvakt:

Samuel Ersson Brynäs

Målvaktstalangen inledde säsongen med att dra på sig en skada och missade därför premiären mot Oskarshamn. Den gångna veckan, mot topplagen Frölunda och Luleå, har Ersson spelat på en väldigt hög nivå. I den andra perioden mot Luleå i lördags var Ersson briljant och höll Brynäs kvar i matchen när Luleå dominerade matchbilden. Ersson är för tillfället där jag förväntade mig att han skulle vara som en av seriens bästa målvakter.

Bubblare: Niklas Rubin Frölunda

Backar:

Adam Ollas Mattsson Malmö

Adam Ollas Mattsson fick ta ett ännu större ansvar i segermatchen mot Örebro när Marcus Lauridsen inte kom till spel. Istiden landade på närmare 29 minuter och Ollas Mattsson svarade också för säsongens bästa match. Adam fick mer speltid i powerplay och visade att han är en grovt underskattad back i spelet med puck. Defensivt var han en jätte vilket var en stor anledning till att målglada Örebro endast gjorde ett mål och åkte på säsongens första förlust.

Brian Cooper Oskarshamn

Brian Cooper har klarat av klivet från Hockeyallsvenskan till SHL utan några som helst problem. Cooper spelar ofta enkelt, ligger rätt i banan och går sällan bort sig. Kort och gott så sticker Cooper inte ut som en spektakulär back.

Likväl är han en klippa för Oskarshamn och i lördagens segermatch mot Djurgården svarade Cooper för sin bästa match för säsongen och var enligt mig isens bästa spelare.

Bubblare: Niklas Hansson Rögle, John Nyberg Brynäs

Forwards:

Leon Bristedt

Rögle har inlett säsongen på ett övertygande sett men trots den fina starten har det funnits mer att få ut från vissa spelare. Leon Bristedt är en av dem och sett till den senaste veckan har han visat mer och mer av den verktygslåda han besitter. I mångt och mycket bedöms en spelare som Bristedt efter hur många poäng han gör men det är enligt mig aningen missvisande. Bristedt står också för ett hårt jobb över hela banan vilket i kombination med hans tre poäng på två matcher ger honom en plats i veckans lag.

Fredrik Olofsson Oskarshamn

Oskarshamn har överraskat positivt och spelar en hockey där man styr spelet i en större utsträckning än i fjol. Många spelare har presterat över förväntan och just en sådan spelare är Fredrik Olofsson. Jag gillar det jag sett och precis som under inledningen av säsongen i fjol, då med Modo, uppträder Olofsson moget och respektlöst.

Jesper Frödén Skellefteå (2)

”There is a new sheriff in town”.

Succéspelaren har svarat för ytterligare en stark vecka och stegen han fortsätter att ta imponerar och sett till säsongsinledningen är Frödén en toppspelare.

Bubblare: Broc Little Linköping, Marek Hrivík Leksand, Martin Johansson Färjestad

Coach:

Cam Abbott Rögle

Serieledande Rögle vann sina båda matcher under den gånga veckan. I lördags mot Örebro var det aldrig något snack var poängen skulle hamna. Lite tuffare var det dock i torsdags när man mötte ett starkt Oskarshamn som matchade Rögle väl.

Trots det lyckades Rögle vinna en tight match vilket ofta är synonymt med ett topplag.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Den här veckan går veckans junior till de totalt 32 juniorer som draftades av NHL klubbarna vilket också var ett nytt rekord.

Lucas Raymond och Alexander Holtz visade per omgående vilken potential de besitter när de bägge gjorde mål bara två dagar efter att de draftades som nummer fyra respektive sju av Detroit Red Wings och New Jersey Devils.

Veckans… Nolla

Ständigt denne Niklas Rubin. Frölundamålvakten har hållit nollan i tre av sina fyra och matcher och fortsatt är det bara Jesper Frödén i Skellefteå som lyckats med konststycket att överlista Rubin den här säsongen. Tre nollor på sina fyra första matcher går att jämföra med två nollor på 25 matcher i fjol. Imponerande. Växjös Erik Källgren höll även han nollan mot Leksand i torsdags. Det var Källgrens första i SHL.

Nu tilldelades visserligen inte Malmös Lars Volden en nolla i den officiella statistiken för sina 40 minuters spel mot Örebro i torsdags. Men det har såklart inte gått obemärkt förbi.

Veckans… Märkligaste

Efter drygt nio minuter ledde Färjestad med 3-0 hemma mot Linköping. På de efterföljande knappa 51 minuterna vann Linköping skottstatistiken med 48-8 (!). Trots att Linköping hämtade upp 3-0 underläget och kvitterade till 3-3 i början av den tredje perioden lyckades Färjestad vinna med 5-4. Det var direkt missvisande siffror och sällan har det lag som dominerat en match så mycket under så långt tid förlorat.

Veckans… Mardrömsdebut

Linköpings nye målvakt Jussi Rynnäs kunde knappast ha fått en sämre start i sin första match i klubben.

Sju skott varav fyra gick i mål på drygt nio minuter fick vara nog för Bert Robertsson som bytte ut sin finske målvakt för att väcka laget som det så fint heter.

Till Rynnäs försvar bör säga att Linköpings försvar under den första halvan av den första perioden höll låg division tre klass.

Veckans… Jag ser dig

Han har inte riktigt kvalat sig in i Veckans lag ännu men om Växjös Hardy Härman Aktell fortsätter spela som han gör för tillfället är det inte långt borta.

Jag gillar det jag ser. Fortsätt så.

Veckans… Svar på tal

När Färjestads sportchef i måndags, i en intervju med min kollega Adam Johansson, lyfte fram Martin Johansson som en spelare som var tvungen att lyfta sitt spel hajade jag till en aning. Det var knappast så att Martin haft en roll som en produktiv spelare inledningsvis och inte heller satts i offensiva situationer. Dock visade det sig ge önskad effekt då Johansson klev fram och svarade för en poängmässigt stark vecka.

Veckans… Korv med bröd

https://twitter.com/cmoresport/status/1314256758525833216?s=20

Veckans… Prestation

https://twitter.com/cmoresport/status/1314283505438863361?s=20

Veckans… Delikatess

https://twitter.com/antonj85/status/1314971232257875968?s=20

Veckans… Roadlaker

https://twitter.com/RoadLaker/status/1314263784932999168?s=20

Veckans… Podd



* * * * * * * * * * * * *

