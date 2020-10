Färjestad pratade inför säsongen att man hade för avsikt att strikta upp försvarsspelet. Efter fyra spelade matcher, 15 insläppt mål och mediokra två poäng måste man snabbt hitta ett lugn och en trygghet i spelet utan puck. Det är klart att tilltänkta topplaget Färjestad fått en mardrömsstart.

Det är såklart för tidigt att prata om kris och någon vill kanske påtala att Gustav Rydahl och Joakim Nygård är skadade samtidigt som Jacob Nilsson klev av i mitten av den första perioden efter en olycklig kollision.

Det försvarar dock inte det fatalt dåliga- och passiva försvarsspel som Färjestad återigen visade upp.

Det är vid tillfällen, likt dessa när man saknar ledande spelare, som man måste kunna falla tillbaka på en tryggt grundspel och ha självförtroende i spelet utan puck.

Jag har full respekt för Oskarshamn och det kommer inte vara enkelt för något lag att hämta hem poäng nere i Be-Ge Hockey Center. Oskarshamn har en helt annan fart i sitt spel och rakt igenom ett spetsigare lag än i fjol. Smålänningarnas fortsatta säsong ska bli kul att följa då många av spelarna känns mer redo för att spela i SHL och vet vad som krävs för att bli lyckosamma.

Jag upplever att man spelar med större marginaler i år än i fjol och är inte i närheten av lika naiva i spelet med puck. Det känns också som om det finns ett helt annat lugn över hela föreningen vilket personifieras av nye tränaren Martin Filander.

Tillbaka till Färjestad.

Deras försvarsspel är i totalt avsaknad av tydlighet. Oavsett om var på planen det är. Om jag isolerar och endast ser på hur det sett ut i den egna zonen så måste jag säga att jag är väldigt förvånad. Det finns ingen som helst tydlighet. Det är som om spelarna bara står still och försöker hålla motståndarna på utsidan. När väl skott kommer är passiviteten påtaglig vilket gjorde att Oskarshamn kunde styra puckarna och enkelt vinna tillbaka returer. Det förvånar mig i synnerhet när man under sommaren gjort analysen att man släppte in för många mål i fjol. Ibland kan jag härleda ett dåligt försvarsspel till en överambition där spelarna går bort sig. Det är i sig lättare att korrigera, strikta upp och åtgärda än som nu när man har ett lag som kollektivt är direkt passiva.

Anfallsmässigt är det fortsatt relativt frejdigt och sett till antal chanser kunde Färjestad lika gärna ha gjort både fyra, fem och sex mål.

Men det funkar inte så.

Det handlar i mångt och mycket om att hitta en trygghet i defensiven och då måste det finnas en helt annan tydlighet istället för att det som nu är fem väldigt passiva spelare på isen.

Till sist. Att 50 stycken från Blu Front Support kunde låta sig mycket är imponerande. Hatten av till er alla som vara där och skrek. Starkt jobbat.

Färjestad måste hitta en tydlighet i sitt försvarsspel något som man själva pratat om inför säsongen.Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny