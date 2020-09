Han har varit magisk

Ny säsong, ny månad och såklart firas det med att jag, även i år, kommer att inleda veckan med att utse Veckans lag och de största snackisarna.

Eftersom premiärveckan inte ens innehöll en full omgång har jag räknat in de matcherna till veckans omgångar.

Följande spelare och händelser har tagit plats i Veckans lag.

Veckans lag #1

Målvakt:

Niklas Rubin Frölunda

Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

Efter 120 minuters spel den här säsongen har Niklas Rubin ännu inte släppt in ett enda mål på de 40 skott han fått emot sig. Rubin har gett ett lugnt och stabilt intryck och i ärligehetens namn har det inte ens varit nära att pucken gått över mållinjen bakom honom.

Bubblare: Mantas Armalis Djurgården

Backar:

Erik Gustafsson Luleå

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Det måste kännas väldigt bra som Luleåsupporter att veta om att man har Erik Gustafsson i laget. Så lugn, så trygg, så förstklassig i allt han gör. Jag slutar aldrig att imponeras av Gustafsson och då ska man ändå ha i åtanke att mina förväntningar på Erik är som en av seriens bästa backar.

Mattias Norlinder Frölunda

Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

I SHL-debuten mot HV71 var Norlinder stundtals dominant. Det var som om han inte förstod att han klivit upp en nivå från Modo och Hockeyallsvenskan och att han ställdes mot några av seriens bästa spelare. Norliders fina skridskoåkning är en fröjd att skåda och hans spelförståelse är briljant.

Igår mot Djurgården gjorde Norlinder sitt första mål i SHL och svarade återigen för en helgjuten insats. Visst att det ännu är väldigt tidigt på säsongen och att en ung spelare som Norlinder kommer ha sina svackor. En sak jag dock redan är säker på. Norlinder är ännu en av de många storbackar som svensk hockey producerat de senaste åren och det är mer fråga om när än om han spelar i NHL.

Bubblare: Stefan Elliott Frölunda, Éric Gélinas Rögle

Forwards:

Peter Cehlárik Leksand

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig när Leksand värvade Peter Cehlárik från Boston Bruins organisation. Möjligtvis att ordet chockad är aningen för starkt men det går inte annat än att säga att Cehláriks två första matcher har varit magiskt bra.

I varje byte har slovaken satt avtryck och faktum är att Cehláriks sex poäng lika gärna kunde varit åtta, nio med tanke på hur mycket hans kedja med Marek Hrivik och Carter Camper skapat.

Adam Tambellini Rögle

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Steget mellan Hockeyallsvenskan och SHL kan ibland vara stort. I Adam Tambellinis fall rullar allt på som vanligt. Han fortsätter att ösa in poäng i SHL på samma sätt som han gjorde med Modo i Hockeyallsvenskan i fjol. I SHL-debuten mot Linköping svarade Tambellini för fyra poäng. Det följdes upp med ytterligare en bra match mot HV71 i lördags där han också inledde målskyttet.

Även om de fem poängen sticker ut har jag nästan imponerats än mer av kanadensarens spelförståelse och hans hårda jobb.

Borna Rendulić Örebro

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Det tog inte långt tid för Borna Rendulić att presentera sig i SHL och snabbt sätta avtryck. Herre Jesus vilket skott som kroaten besitter. Tre mål på två matcher och ett offensivt vapen i powerplay som Örebro saknade i fjol.

Jag förutspådde redan inför säsongen att Rendulic skulle göra över 20 mål och ser ingen anledningen till att revidera det.

Vad som dock förvånat mig är att Rendulić så snabbt anpassat sig till spelet i Sverige och att han också är synnerligen begåvad i spelet med puck och kan hitta bra och smarta passningar. Det är ännu tidigt men nog känns det som om Örebro gjort ett rejält fynd.

Bubblare: Daniel Viksten Färjestad, Marek Hrivik Leksand, Simon Ryfors Rögle

Coach:

Roger Rönnberg Frölunda

Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

Jag tror aldrig jag sett Frölunda spela så bra så tidigt under säsongen under Roger Rönnbergs ledning. Spelet har varit förstklassigt och till stunder har motståndarna, HV71 och Djurgården, knappt fått låna pucken.

Det som stuckit ut har varit Frölundas förmåga att kontrollera puck. Dels via spelskickliga backar men också via en forwardsuppsättning som har mer fart i år än tidigare.

Kanske därför som Rönnberg sett så lugn och harmonisk ut i båset under de inledande matcherna.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Skellefteås Philip Broberg inledde säsongen med att göra tre poäng borta mot Leksand. Det märks att Broberg mognat och också lagt på sig lite mer muskler. Utväxling i skridskoåkningen är snäppet vassare i år, puckhanteringen lite lugnare och passningarna har bättre precision och timeing än i fjol och med det kommer också ett större självförtroende.

Veckans… Nollor

Frölundas Niklas Rubin var den enda målvakten som höll nollan och han lyckades också med bedriften att göra det två gånger.

Veckans… Skada

Färjestad och förmodligen SHL’s största stjärna Joakim Nygård tvingades avbryta sin comeback för att genomgå en operation på handen. Tråkigt för hela ligan att Nygård blir borta en längre tid.

Veckans… Debut

Om Rögles Adam Tambellini gått in i säsongen med relativt stora förväntningar den här säsongen kan man säga att Oskarshamns Fredrik Olofsson smugit under radarn. Lagkompisarna från Modo i fjol satte dock rejäla avtryck i sina respektive debuter där bådeTambellini och Olofsson svarade för fyra poäng vardera.

Veckans… Kedja

Leksand kan sätta stora förhoppningar om en rolig säsong till sin förstakedja med Marek Hrivik som center mellan Carter Camper och Peter Cehlárik.

Kedjan har på två matcher svarat för imponerande 16 poäng tillsammans. Kedjan har gett Leksand den offensiva spets som man saknade så enormt mycket i fjol.

Veckans… Brutna svit

Senast som Djurgården förlorade på hemmaplan var den 14e november 2019. Efter det har man haft 16 raka segrar innan gårdagens förlust mot Frölunda.

Veckans… Comeback

Det kändes lite forcerat av Brynäs att slänga in Anton Rödin mot Färjestad i lördags efter det att han knappt hunnit träna med laget. Oavsett vad så kan jag konstatera att Anton Rödin är en spelare som gör skillnad och Brynäs uppträder som ett helt annat lag när Rödin är på isen.

Veckans… Framspelning

https://twitter.com/cmoresport/status/1309192742677946368?s=20

Veckans… Som på ett snöre

https://twitter.com/cmoresport/status/1309211220671705101?s=20

Veckans… Kyligaste



https://twitter.com/i/status/1309971795299180545

Veckans… Propp

https://twitter.com/cmoresport/status/1310232252866064384?s=20

Veckans… Podd



* * * * * * * * * * * * *

Vill ni vara med och påverka veckans lista.

Hör av er på antingen Twitter eller Facebook.

Tack för att ni tog er tid

@Sannylindström