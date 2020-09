Det börjar bli löjligt nu

Vita Hästen bara kör. Vänta nu. Är vi inte mitt inne i en pandemi?



Det här med att Hockeyallsvenska klubbar lånar spelar som har NHL-kontrakt börjar bli smått parodiskt. För några veckor sedan kom Hockeyallsvenskan med en rekommendation att klubbarna max fick låna fyra spelare per lag. Den kvoten har Hästen nu uppfyllt och lite därtill efter att ha värvat William Lagesson. Lägg därtill att även Marcus Sörensen ryktas ansluta. Hästen har kommit runt Hockeyallsvenskans rekommendation genom att få det att låta som om några av spelarna stannar hela säsongen. Den synar jag mer än gärna.

Kostnaderna för NHL spelarna består i huvudsak av försäkringskostnader men samtidigt är det inte hela sanningen. Klart att det kommer andra kostnader i form av lägenheter och i någon form av lön.

Hästen har nu fyra målvakter, tio backar och 17 forwards i truppen.

Vänta nu.

Är det rimligt och ansvarstagande för sin egen ekonomi och i en utvecklingsliga som Hockeyallsvenskan till stora delar är kommer många nu hamna i kläm för att sedan behövas när lånen väl sticker.

Men det är klart.

Hästen går all in och satsar på att klara ett nytt kontrakt innan lånen har lämnat.

Men speciellt långsiktigt är det knappast.

Det ska bli intressant att se vad Hockeyallsvenskan som organisation säger. Rent formellt har Hästen inte lånat in fler än fyra spelare eftersom Linus Högberg och Fabian Zetterlund skrivit på för säsongen. Och visst. William Lagesson har ännu inte skrivit på ett nytt kontrakt med Edmonton men kommer göra det vad det lider och garanterat inte spela hela säsongen i Hockeyallsvenskan. Det handlar enbart om ett sätt att kringgå rekommendationen. Man kan säga mycket om SHL men här ser man ändå en viss form av skillnad i professionalitet mellan ligorna.

