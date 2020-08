Oskarshamn har sedan man tog klivet upp i SHL varit lite av den fula ankungen.

Jag har inte enbart varit positiv till deras framfart och under fjolåret häpnades jag ibland över hur oproffsigt intryck klubben gav. Ta bara en sådan sak som hur mycket som läckte från omklädningsrummet till media.

Jag hade varit galen om jag spelat i ett lag där man haft känslan att inget stannar inom laget.

Men nu så. Jag är imponerad över hur Oskarshamn hantera den rådande situationen.

Redan förra veckan var Oskarshamns klubbchef Martin Åkerberg tydlig med att Oskarshamn inte skulle sänka några löner. Visst. Det är klart att lönerna i snitt är lägre i Oskarshamn än hos många andra lag.

Men likväl är det ett signalvärde till truppen som jag gillar.

Medan andra klubbar likt en ångvält mer eller mindre krävt att spelarna ska sänka sina löner men likväl sagt att de kommer värva spelare. En sportchef ska tex gått in i omklädningsrummet och, utan tidigare dialog med spelarna, krävt att dem skulle sänka sina löner om det inte öppnades upp för publik under hösten. Han var ändå på det klara med att klubben likväl skulle värva spelare som han enligt uppgift ska motiverat genom citat:

”Det tjänar ni på eftersom ni får ett bättre lag och större chans att vinna”.

Jag tror mig veta att inte riktigt alla höll med.

Oskarshamn däremot har valt en annan väg och det förtjänar respekt.

Idag nåddes jag också av uppgifterna, som bekräftas av vice klubbchefen Patrik Schavon, att Oskarshamn kommer bjuda in 50 stycken av supporterklubben Blue Fronts medlemmar till premiären.

Det istället för att auktionera ut eller välja ut ”viktigare” (läs penningstarka) personer som ska få se på hockey.

Att Oskarshamn tagit det initiativet, som skett i samråd med deras största partners, förtjänar respekt.

Jag har en viss förståelse för att klubbarna kommer agera olika under denna tuffa period.

Men Oskarshamn har gjort något som jag högaktar och som förmodligen stärker supportrarnas kärlek till sin klubb.

Oskarshamns klubbchef Martin Åkerberg har visat prov på bra omdöme under denna pandemi.Foto: Pelle Börjesson / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny