Vore direkt förödande

Att ge sig på ett försök att ranka seriens bästa forwards har framkallat en smärre ångestattack.

Målvakter och backar var enkla i jämförelse och det jag insett under den här processen, när jag initialt hade plockat ut 30 forwards, var att det vimlar av högkvalitativa forwards i SHL.

För att inte drabbas av en alltför stor panikattack har jag valt att plocka ut seriens 15 bästa forwards.

Jag har vägt in tidigare säsonger och framförallt vilken potential jag ser hos spelaren för den kommande säsongen.

Håll till godo.

15- Per Åslund Färjestad

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Efter att han fått mer eller mindre hela säsongen 2018-2019 förstörd på grund av en hjärnskakning var det många som trodde att karriären var över. Åslund kom, mirakulöst nog, tillbaka och presterade bättre än han någonsin gjort och svarade för sin bästa hockey i karriären. 41 poäng på 52 matcher ledde till en sjunde plats i poängligan och en långdragen kontraktsförhandling som gjorde att Åslunds framtid hos värmlänningarna länge var osäker innan parterna kom överens för någon vecka sedan.

Jag tror inte nödvändigtvis att Åslund kommer att komma upp i fjolårets poängskörd men samtidigt bidrar han med så mycket mer med sitt gedigna spel över hela banan.

14- Marek Hrivik Leksand

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Det ryktades tidigt om att Hrivik kanske skulle lämna Leksand efter endast en säsong. Som jag förstod det skulle det ha funnits långtgående förhandlingar med andra klubbar men att han till slut valde att förlänga med Leksand. Det var enormt viktigt för masarna som i Hrivik har en mycket kompetent och omtyckt tvåvägsspelare. Likväl som slovaken gjorde mål och poäng tummade han aldrig på det hårda jobbet om det så vara att hänsynslöst täcka skott eller jobba stenhårt i backcheckingen. Det bidrog snabbt att Hrivik blev en stor publikfavorit i Tegera Arena.

Med en tydligare struktur och kravbild hos Leksand i år tror jag att en spelare som Hrivik kommer bli än bättre.

13- Jan Mursak Frölunda

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Jag var väldigt svag för det Jan Mursak presterade under de 15 matcher han spelade i Frölunda 2018. På dessa matcher stod Mursak för 20 poäng vilket var siffror som imponerade.

Varken Mursak eller Frölunda stod dock att känna igen i slutspelet när göteborgarna fick se sig slagna i kvartsfinalen av Malmö.

Nu är det tänkt att Mursak ska fylla delar av det offensiva tomrum som Ryan Lasch lämnat efter sig även om han som spelartyp skiljer sig från Lasch.

Allt under 35 poäng från Mursaks klubba ser jag som en missräkning.

12- Linus Klasen Luleå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

En spelare som Linus Klasen bedöms enkom efter poäng och han lever därför med en stor press att leverera.

Jag vill dock flagga lite för att man kanske ska ha mänskliga förväntningar på Linus den här säsongen då många säkert förväntar sig boråt 50 poäng. Den pressen har i och för sig Klasen levt med under sex år i Lugano som är ett av de tuffaste ställena för en importspelare i Europa att spela på.

Linus är en extremt sevärd spelare när han kommer djupt ned i egen zon och hämtar pucken under kontroll och därifrån kan allt hända.

Den förväntan jag sätter är att Linus kommer in och stärker upp Luleås powerplay en spelform Luleå hade stora problem med i fjol.

11- Anton Wedin HV71

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Det var först som 24, 25 åring, under säsongen 2018-2019, som Anton Wedin slog igenom med dunder och brak. Även om potentialen alltid har funnits där så var vi nog många som förvånades över hans remarkabla utveckling. Wedin gick från att göra 14 poäng på 30 matcher i Hockeyallsvenskan till att stå för imponerande 27 poäng på 32 matcher i SHL. Med en bättre omgivning i ett mer offensivt lag är jag inte främmande för att Wedin kan landa in på drygt 40 poäng.

Även om poängen inte kommer att trilla in är Wedin är en spelare dom bidrar med väldigt mycket över hela isen med sitt intensiva spel och sin fina skridskoåkning. Under försäsongen har Wedin matchas i en kedja med Lias Andersson och Linus Sandin. Den kedjan har potential att vara en av seriens bästa.

10- Gustav Rydahl Färjestad

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

Den förvandlingen som Gustav Rydahl stått för sedan han kom till Färjestad i mitten på februari 2018 är helt otrolig. På drygt två år har Rydahl gått från en begränsad ytterforward som skulle åka runt att tackla allt och alla till en av seriens bästa centrar.

Under fjolåret förlängde Rydahl med Färjestad trots att flertalet NHL-lag visade intresse för honom. Enligt uppgifter gick ett lag så pass långt att de garanterade Rydahl en plats i NHL i premiären och att han skulle spela sig ur laget och inte tvärtom.

Det säger en del om vilken status som Rydahl skaffat sig på väldigt kort tid.

9- Dennis Everberg Rögle

.Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN /

Det här är en spelare som jag är svag för. Med sin storlek, styrka och kraft att alltid ta närmsta vägen mot mål banar han väg för både sig själv och sina kedjekamrater. Fjolårets 32 poäng varav 16 mål på 43 matcher är ett bra facit men samtidigt finns det så mycket mer hos Everberg som han bidrar med.

8- Oscar Möller Skellefteå

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN /

Möller och Lindström, Lindström och Möller. Det är nog den mest dynamiska duon i SHL i modern tid.

I fjol särade Skellefteå på duon för att få större offensiv spridning och inledningsvis tyckte jag att både Lindström och Möller såg ut att sakna varandra. Likväl levererade Möller som den toppspelare han är.

Visst att det är Möllers offensiv och skott som sticker ut men hans ansvarstagande spel över hela isen ska inte heller glömmas bort.

7- Markus Ljungh Linköping

Foto: Pelle Börjesson / BILDBYRÅN /

I Markus Ljungh får Linköping den förstecenter man sakande i fjol.

Det jag gillar med Ljungh är hans spel i båda ändar av isen vilket gör att kravet om X-antal poäng inte är lika stort som hos andra mer offensivt lagda spelare.

Jag gissar att Ljungh kommer att paras ihop med Broc Little och det kan mycket väl visa sig vara en seriens bästa duos.

Ljungh är lite av en gammaldags traditionell svensk center som tar ett stort ansvar över hela banan och som också är duktig på att driva upp pucken.

6 – Joakim Lindström Skellefteå

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN /

Som alltid. Man blir enormt bortskämd när det kommer till Lindström eftersom han match efter match, år efter år alltid fortsätter att leverera på en sådan sinnesjukt hög nivå.

Med SHL mått mätt är det här fortsatt en superstjärna.

Lindströms förmåga att dra ned på tempot för att sedan växla upp densamma via en snabb och briljant passning är ingen i SHL är i närheten av. I powerplay har Lindström sökt patent på att stå ensam högt upp i högra teknikscirkeln och därifrån antingen söka ett pass till backen eller själv trycka in pucken i nättaket.

5- Leon Bristedt Rögle

Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN /

Det här är en spelare som är väldigt lätt att tycka om oavsett vilken lag man håller på. Bristedt är ständigt i rörelse, hittar kreativa lösningar och är tekniskt begåvad. Spelar dessutom tufft och uppoffrande och är varken rädd för att ta eller ge en smäll. I sina bästa stunder är Bristedt en av seriens mest sevärda spelare.

Blandar tekniska nummer i hög fart av högsta klass med ett förhållandevis tufft spel.

Förutsatt att Rögle hittar en ersättare till Ted Brithén som Bristedt kan finna kemi med skulle det inte förvåna mig om den lille liraren gör boråt 50 poäng.

4- Anton Rödin Brynäs

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

När Brynäs i fjol valde att entlediga coachen Magnus Sundquist växlade Anton Rödin upp rejält. På de efterföljde 19 matcherna svarade Rödin för imponerande 27 poäng och ett stundtals dominant spel. Rödin levererade på den höga nivå som han förväntades göra och tillsammans med radarpartnern Greg Scott bar han fram Brynäs. Den här säsongen borde Brynäs kunna mönstra mer än en kedja som kan vara ett offensiv hot vilket gör att Rödin kanske kan få avlastning och inte nödvändigtvis måste möta motståndarnas bästa defensiva spelare varje byte.

3- Michael Lindqvist Färjestad

Om det inte vore för den korsbandsskada som Lindqvist ådrog sig den 26e december hade han spelat i den schweiziska ligan nu. Vid tidpunkten för skadan var Lindqvist stundtals dominant och efter 25 matcher ledde han skytteligan på 13 mål.

Lindqvist är en explosiv spelare som genom sin fart, intensitet och teknik kan skapa chanser på egen hand. Under de tre säsonger som Lindqvist spelat i Färjestad har han svarat för sanslösa 107 poäng på 108 matcher.

Det mesta tyder på att Lindqvist kommer att vara spelklar den 19e september. Även om man nog bör ha tålamod med att det kommer ta tiotalet matcher innan han är i form, kommer han även i år vara en av seriens toppspelare.

2- Broc Little Linköping

Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN /

Ser man spelare för spelare i varje lag var det svårt att hitta en spelare som var viktigare för sitt lag än vad Broc Little var för Linköping i fjol. Amerikanen bar Linköpings offensiv och utan honom hade Linköping landat in på en kvalplats. Den här säsongen har Little också mer avlastning och hjälp över hela banan när Linköping stärkt upp sitt lag rejält. Utöver en målgaranti om minst 20 mål tycker jag att Little blivit mer av en lagspelare som spelar uppoffrande, täcker skott och tar ansvar över hela plan.

1- Jacob Josefson Djurgården

Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Fjolårets säsong stördes av skador men ser jag på kapacitet och individuell förmåga är Djurgårdens kapten seriens bästa spelare.

Mycket går numera att mäta i statistik i form av rena poäng men också underliggande siffror som förtäljer väldigt mycket om en spelare. I Jacob Josefsons fall är det hans smartness som sticker ut och sättet han läser spelet på.

Josefson täcker ytor i rätt lägen, håller pucken i rätt lägen, spelar ifrån sig pucken i rätt lägen och positionerar sig på rätt ställen. Josefson är, med SHL mått mätt, en komplett center som hanterar alla delar av spelet lika bra.

Med tanke på hur återhållsamt Djurgården agerat under denna pandemi i form av värvningar och därmed på riktigt tagit ansvar för sin ekonomi vore det direkt förödande om Josefson skadade sig med tanke på att truppen, på pappret, är rätt klen.

Fotnot: Spelare som är på korttidslån från NHL är exkluderade från listan. Annars hade spelare som Joakim Nygård, Fredrik Händemark och Mathias Bromé varit givna.

