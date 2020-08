Slås över hans enorma pondus

Som den gamle backkämpe jag en gång var så ligger föga överraskande backar mig varmt om hjärtat. Det finns få saker i spelet som är så vackert som när en back skickar pucken stenhårt i plexiglaset så den glider hela vägen ned till icing.

Jag har idag listat, inte de som är bäst på slå en sarg-ut, utan de tio backar jag anser vara seriens bästa.

10- Arvid Lundberg Skellefteå

Ni som följt bloggen genom åren har säkerligen märkt att jag länge varit svag för Arvid Lundberg. Under åren i Växjö utvecklades Lundberg till en av SHL’s mest svårbemästrade backar. I fjol i Skellefteå tycker jag Lundberg tog ytterligare kliv och fick också det erkännande jag länge efterfrågat något som tillslut också renderade i landslagsdebut.

Lundberg matchas ofta mot motståndarnas bästa spelare och med en låg felprocent. I en tid då backar ska formas som offensiva kraftkällor och kunna hålla i pucken i tid och otid borde fler se och lära av Lundberg som ofta prioriterar det enkla spelet. Det gör att han sällan hamnar i tidsnöd eller sätter sig själv eller en lagkamrat i problem. I byte efter byte sätter Lundberg defensiven först och prestigelöst kan han ställa sig i skuggan och låta mer offensivt begåvade backar skina.

9- Simon Bertilsson Brynäs

Förväntningarna på Simon Bertilsson är höga i Gävle inför säsongen. I ett Brynäs som lär spela med ett aggressivt försvarsspel kommer Bertilsson att vara väldigt nyttig och hans styrkor kommer komma väl till pass. I den defensiva delen av spelet ska han vara en av de bästa i serien något han tidigare visat.

Gemensamt för alla Brynästränare de senaste åren, det har varit en del, är att samtliga påtalat att det finns mer att få ut från Bertilsson i det offensiva spelet. Jag däremot har inga sådana förväntningar utan ser framför mig en fysisk stark back som spelar uppoffrande och ibland hänsynslöst mot sig själv. Det ska prägla ”det nya” Brynäs som jag genom åren haft åsikter på som ett bekvämt lag. Därför ska Bertilsson vara en härförare och den som sätter ribban för vad som krävs för att få spela för Brynäs.

8- Nick Ebert Örebro

Örebro är upprymda över att ha fått tillbaka Nick Ebert och jag förstår dem. Offensivt ska Ebert upp någonstans norr om 30 poäng samtidigt som han driver spelet bakifrån med smarta och bra passningar ut ur egen zon. Eberts säsong i AHL i fjol var ingen succé men inget jag lägger någon större vikt vid eftersom han känner både Örebro och SHL väl och behöver således inte speciellt lång startsträcka. Eberts styrka är i det offensiva spelet och hans fruktade skott lär återigen vara ett fruktat vapen i Örebros powerplay.

7- Jesper Sellgren Frölunda

Under ett par år har Jesper Sellgren utvecklats till en riktigt vass back i Luleå. Den kommande säsongen i Frölunda tror jag kommer bli än bättre. Göteborgarna har byggt om sin backsida och i den kommer Sellgren få en nyckelroll. Med sin rörlighet och spelskicklighet kommer han få mycket istid i alla olika spelformer.

Sellgren är utlånad av Carolina hela säsongen eftersom osäkerheten där borta är stor när nästa säsong ska dra igång. Därför ansåg alla att det var bättre att Sellgren får spela en hel säsong i Sverige innan han åker över. Det betyder att Frölunda betalar en förhållandevis billig peng för en av seriens bästa backar.

Hittar Sellgren också jämnheten i en större utsträckning kan han mycket väl vara en av kandidaterna till årets back när säsongen summeras.

6- Jonas Junland Linköping

En av anledningarna till att det är rimligt att ställa ganska höga förväntningar på Linköping den här säsongen är hur lagets backsida formerats.

Jonas Junland återvände till till Linköping i fjol var han aningen stukad efter att ha fått sparsamt med istid i Lausanne i den schweiziska ligan. Samma Lausanne som han bara åren innan dominerat i.

Med en lång försäsong och bättre förutsättningar räknar jag kallt med att Junland ska kunna leverera på ungefär samma hög nivå som när han lämnade Linköping och SHL. Han gjorde det då som seriens bästa back och även om det kanske inte är rimligt att förvänta sig detsamma nu ska han vara en toppback som också matchas därefter. Ska man få ut maximalt från Junland måste han få (eller ta) en roll som betyder i runda slänger runt 22-23 minuter per match.

5- Johannes Kinnvall HV71

Kinnvall gjorde en stark debutsäsong för HV71 även om han fick sparsamt med istid. Faktum är att fem andra back i HV hade mer istid i snitt per match under säsongen.

Det var framförallt under den andra halvan av säsongen som han verkligen tog klivet ut som en offensiv toppback. Han fullkomligt exploderade och öste in poäng vilket gav honom ett kontrakt med Calgary Flames som han nu är utlånad från under hela säsongen.

Med tanke på att HV har en bredare och spetsigare offensiv i år finns det ingen anledning att tro att Kinnvall inte kommer leverera. Sett till poäng, som i mångt och mycket är det Kinnvall bedöms efter, räknar jag med att gör runt 40 poäng. Jag törs nästan ta gift på att Kinnvall är den back i serien som kommer göra flest antal poäng.

4- Joel Persson Växjö

Det blev bara en säsong i Nordamerika för den offensivt begåvade backen. Nog trodde jag att Persson skulle kunna klamra sig fast där borta några år men bristen på aggressivitet och fart i benen blev, enligt uppgifter, hans fall.

Med SHL mått mätt råder det dock inga som helst tvivel om att Persson är en klassback som kommer stärka upp Växjös offensiv rejält. Med sitt lugn och sin spelskicklighet kommer Persson att bidra enormt mycket och i synnerhet då i powerplay.

Faktum är att en spelare som Persson nog hade kunnat välja och vraka bland några av Europas bästa klubbar.Kul att han valde att komma hem och förgylla SHL igen.

3- Nils Lundkvist Luleå

Om du sätter dig och ser en match med Luleå och frånser eventuella sympatier för andra lag kan du omöjligt sluta att le när du ser Lundkvist spela hockey. Det var länge sedan jag såg en så ung back, om man bortser från Rasmus Dahlin, som visade upp en sådant dominant spel. Lundkvist visade prov på en härlig energi, glädje och respektlöshet och växte mer och mer desto längre säsongen gick.

Att Lundkvist tidigt valde att nobba locktonerna från New York Rangers förvånade en del men samtidigt säger det en del om honom som person som speglar sig på isen. Jag tänker på lugnet, tålamodet med puck och mognaden.

Det här är en blivande storback. Var så säker.

2- Jesse Virtanen Färjestad

Senast som den elegante finske backen spelade i SHL stod han för 41 poäng och med den noteringen vann han backarnas poängliga och slutade på en meriterande fjärdeplats i hela seriens poängliga. Det belönades med priset som seriens bäste back på SHL Awards för sina prestationer i grundserien 2018-2019.

Virtanen är skicklig på skridskorna och bidrar väldigt mycket till Färjestads kreativa spel. Med sina distinkta och bra pass ut ur egen zon och förmåga att följa med i anfallen är han ett offensivt vapen för Färjestad.

Jag ser ingen anledning till att Virtanen inte ska kunna spela på samma nivå även kommande säsong då han känner- och passar perfekt in i värmlänningarnas spelsätt.

1- Erik Gustafsson Luleå

När jag ser Erik Gustafsson spela så slås jag ofta över hans enorma pondus och det lugn som han sprider omkring sig.

Den back som spelar vid sidan av Erik ges möjligheter att ta enorma kliv och utvecklas under hans vingar. För två år sedan tog Gustafsson hand om Jesper Sellgren och i fjol var det Nils Lundkvists tur. Den här säsongen lär det vara 21-årige Victor Berglund som får den delikata rollen.

Jag tror också att Gustafsson är minst lika viktig för Luleå utanför isen som han är på densamma. Gustafsson är en stark personlighet som alltid sätter laget främst och har därför förtroendekapital att kunna stå upp och argumentera mot Thomas”Bulan” Berglund eftersom han gör det för lagets bästa. Spelare jag har pratat med vittnar om att det finns en enorm respekt mellan duon men att diskussionerna kan vara minst sagt livliga.

Min erfarenhet är att det krävs starka spelare, som sätter laget främst, och vågar utmana coacherna för att en grupp ska kunna utvecklas och nå gemensam framgång.

