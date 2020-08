Seriens största talanger

Att definiera vad ordet talang egentligen betyder är komplicerat. Min bestämda uppfattning är att den största talangen är att jobba hårt, bita i och aldrig ge upp. Så många man träffat genom åren som själva sagt att de minsann hade allt men att de inte orkade träna. Då saknar man den givna komponenten för att vara en talang enligt mitt tycke.

För att ta sig hela vägen till SHL och sedan kanske vidare till NHL krävs såklart mer än bara hårt jobb.

Jag har idag listat seriens tio största talanger som jag tror kommer förgylla SHL i år och i framtiden även NHL

10- Emil Heineman Leksand

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Det här är en spännande spelare som är lite av en doldis. Anledningarna är dels att Heineman är en late bloomer men också att han i fjol hade siktet inställt på att spela collage i USA och därför inte kunde representera Leksands A-lag. Han ändrade sig dock i slutskedet av säsongen och noterades därför för elva matcher.

Den här säsongen tror jag att Heineman kommer att kunna sätta avtryck och förmodligen också få chansen i JVM.

Det som sticker ut hos Heineman är hans förmåga att skapa- och hitta ytor för att generera målchanser men också hans enormt hårda jobb över hela isen.

Kan säkert komma att bli lite av en publikfavorit i Tegera Arena som den powerforward han är.

9- Helge Grans Malmö

Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

En superspännande back som Malmö hoppas och tror kunna ta en ledande offensiv roll redan den här säsongen.

Grans har ett stort lugn i sitt spel och stressar inte upp sig i pressade situationer. Hans passningsspel är av högsta klass något han använder sig mer av än att transportera upp pucken. Det sistnämnda är en del av spelat som jag tror Grand kommer att utveckla den här säsongen.

Redan i fjol visade Grans glimtvis att han har en skyhög potential.

8-Jesper Wallstedt Luleå

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

I fjol var det Hugo Alnefelt som slog igenom av målvakterna i svensk hockey. Den här säsongen tror jag mycket väl det kan vara Wallstedt.

Luleåjunioren är en omtalad talang som det i hockeykretsar pratats länge och mycket om. Redan som 14-åring (!) debuterade Wallstedt i Superelit vilket gjorde honom till den yngsta spelaren någonsin att få spela i vår högsta J20 serie.

Wallstedt är också sevärd eftersom han är synnerligen skicklig i spelet med puck som han också gärna använder.

Det här är en kommande stormålvakt som säkert kan vara topp tre på listan när serien väl summeras.

7- Noel Gunler Luleå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Svensk hockey har jobbat hårt under de senaste åren med att forma och få fram riktigt offensivt spetsiga forwards. Jag är osäker om Gunler är produkt av just det. Men det här mina vänner är en sevärd och offensivt begåvad spelare.

Svarade för 13 poäng på 45 matcher i fjol men har tidigare visat sin offensiva förmåga i diverse juniorlag.

Gunler är framförallt en duktig målskytt med ett fint skott där hans handledsskott är av högsta kvalitet. Lägg till att han också besitter ett fint spelsinne både med och utan puck vilket gör att han hittar fri is och där kan utnyttja sitt skott. Än så länge har vi, på SHL nivå, inte sett hans fina passningsspel eftersom han oftast haft en begränsad roll.

Nog hade det varit kul att se Gunler vid sidan av tex Linus Klasen.

6- Albert Johansson Färjestad

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

En härlig back som är rörlig på skridskorna, har bra blick för spelet och som gärna följer med upp i anfallen. Om vi stannar upp lite vid hans skridskoåkning. Wow säger jag. Albert Johansson är en av de absolut bästa skridskoåkarna av alla våra unga backar just nu.

I somras skrev Albert på ett kontrakt med Detroit Red Wings och är utlånad till Färjestad den här säsongen. Jag tror säkert att Red Wings har satt något form av krav eller förhoppning till att Johansson ska få en betydande roll. Det kan han mycket väl få i en annars väldigt starkt backuppsättning.

5- Hugo Alnefelt HV71

Foto: Jörgen Jarnberger / BILDBYRÅN

Fjolårets succémålvakt som fick chansen i HV71 när Adam Åhman skadades. Alnefelt var överraskande bra och stod för ett lugnt och stabilt spel.

Under Junior VM var han sedan turneringens bäste målvakt vilket han lär vara kommande turnering också.

Alnefelts styrka är hans spelförståelse och sättet han läser spelet. Han står därför alltsomoftast rätt i position och behöver inte göra yviga rörelser och flaxiga räddningar även om han inte på något sätt är en metodiskt robot mellan stolparna.

Det ska bli intressant och se om Alnefelt fortsätter att utvecklas i samma takt som i fjol. Då råder det inga som helst tvivel om att han på sikt kan vara en NHL målvakt.

4- Tobias Björnfot Djurgården

Photo: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Djurgården får låna hem Björnfot från Los Angels Kings under hösten. Tanken vara att Björnfot skulle spela med Djurgården i fjol men Los Angels ansåg att han inlednings var tillräckligt bra för att spela i NHL.

Björnfot står för ett stabilt spel och är pålitlig över hela banan. Hans fina skridskoåkning gör att han sällan blir överspelad. Rapporterna från andra sidan Atlanten säger att Björnfots defensiv har utvecklats än mer vilket ska bli kul få se framöver.

Han är inte på något sätt en flashig back utan mer en väldigt gedigen och bra back. Det kommer ge honom en lång och framgångsrik karriär borta i NHL.

3- Philip Broberg Skellefteå

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Stor talang som draftades i första rundan av Edmonton förra året. När slutspelet började i NHL var Broberg en del av Edmontons trupp dock utan att få speltid.

Broberg är en ypperlig skridskoåkare men kan ibland spela lite valpigt och med rätt små marginaler. Fjolåret var hans första i SHL och även om man glimtvis såg att det är en talang utöver det vanliga var debutsäsongen helt okej om än lite ojämn vilket inte är ovanligt för en ung spelare.

Den här säsongen har jag dock större förväntningar och tror att Broberg mognat i sitt spel.

När Broberg får upp farten och driver upp spelet från bakplan är han svårstoppad.

2- Lucas Raymond Frölunda

Foto: Daniel Stiller / Bildbyrån

När NHL-draften väl går av stapeln är Raymond liksom Alexander Holtz två av de mest hypade. Därför blir inledningen av säsongen än mer intressant eftersom en fin start kan betyda att man klättrar på rankingen.

Raymond fick inte riktigt eller rättare sagt tog chansen i fjol när den väl gavs i Frölunda. Nu ska det sägas att det minsann inte var lätt att få en roll högt upp i laget hos Frölunda i fjol.

Den här säsongen förväntar jag mig att Raymond tar chansen som jag är övertygad om att Frölunda kommer att ge honom.

Raymonds skridskoåkning är vass och precis som hans klubbteknik vilket gör att han kan utmana, överrumpla och slå backar i en mot en spelet.

Pratar man med scouter är det många som säger att Raymond är den spelare ur 02-kullen som är högst potential.

1- Alexander Holtz Djurgården

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Det mesta är redan sagt om denne supertalang som redan i fjol satte avtryck i SHL med sin förmåga att hitta ytor och utnyttja sitt världsklasskott. Nio mål i fjol kan säkert bli uppemot 20 vilket vore helt galet bra av en spelare som fortsatt har två år kvar som junior.

När jag pratat med scouter så är det framförallt Holtz skott som de lyfter fram. Jag vet att Djurgården jobbat mycket på att få Holtz att röra sig mer och bättre och därför hitta ytor att utnyttja det.

Den här säsongensinledning blir hyperintressant eftersom Holtz kommer att draftas senare i höst. Det betyder att en vass inledning av säsongen kan göra att han väljs än tidigare i första rundan.

Det blir därför en intressant duell mellan ovan nämnda Raymond och Holtz under inledningen av säsongen om vem som sätter sig i bäst position för att draftas först.

Fotnot: Jag har endast valt att ranka juniorer som talanger vilket betyder att spelare födda tidigare än 2001 är exkluderade från listan.

* * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny