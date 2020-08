Spelarna som är ute efter revansch

När en säsongen summeras finns det spelare som överträffat alla förväntningar och således också spelare som gjort det motsatta.

Jag har listat tio spelare, utan inbördes rangordning, som jagar revansch den här säsongen.

Jag anser att samtliga spelare jag listat ska ha kapacitet till betydande roller i sina respektive lag men som inte infriades i fjol.

Jakob Forsbacka Karlsson Växjö

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Efter sex år i den nordamerikanska hockeyn varav de sista två i Bostons organisation vände Forsbacka Karlsson hem till svensk hockey. Det kändes som en klockren Henrik Evertsson-värvning när JFK dök upp från ingenstans utan att hans namn florerat under Silly Season.

Förväntningarna var stora i synnerhet eftersom rapporterna från andra sidan pölen sa att JFK var på väg att vinna ett heltidsjobb hos Bruins.

Fjolårets säsong kan dock sammanfattas som ett stort misslyckande sett till mina och säkerts hans egna förväntningar. 13 poäng på 40 matcher var såklart för klent och även om man inte nödvändigtvis ska stirra sig blind på gjorda poäng så var det få gånger jag lämnade en match med Växjö med känslan att Forsbacka Karlsson gjort ett stort avtryck.

Möjligtvis att åren borta i Nordamerika satt honom i ett fack som han hade svårt att komma ur samt att saker utanför isen kan ha påverkat. Likväl finns det mycket mer att få ut här.

Axel Holmström HV71

Foto: Jörgen Jarnberger / BILDBYRÅN / Cop 112

Efter Axel Holmströms fina förmåga att prestera på topp i slutspel (2015 och 2016 med Skellefteå) fanns förhoppningen att han skulle kunna bli en produktiv spelare i SHL sett över en hel säsong också.

Det började dock illa så till den grad att Holmström hamnade helt utanför laget. Det var såklart en missräkning och besvikelse i sig. Holmström verkade ha tagit det bra eftersom han höjde sig efter någon månad men likväl finns mer att kräma ur här.

Jag tror att Holmström kan studsa tillbaka i år och ge sig själv bästa tänkbara förutsättningar genom att vara i sitt livs form. Det måste en spelare likt Holmström vara eftersom han inte har den naturliga skridskoåkningen.

Holmström är endast 24 år, det kan vara lätt att glömma bort eftersom det känns som om han varit med hur länge som helst. Med ett utgående kontrakt är det hög tid att svara för sitt livs bästa säsong.

Johan Fransson Leksand

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Nej. Det blev knappast någon succé i varken Leksand- eller Franssons comeback i SHL. Fransson är en skicklig back som ska kunna driva spelet framåt med sin fina skridskoåkning och passningsspel. Ofta såg Fransson obekväm ut och klart att många förluster påverkade självförtroendet även för en rutinerade spelare som Fransson.

Den här säsongen måste dock Fransson hitta tillbaka till den nivå han värvades för att vara på och jag är rätt säker på att han kommer göra det under Björn Hellqvists ledning.

Patrik Zackrisson Leksand

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Zackrisson är inte den första eller sista spelaren som haft problem med omställningen från KHL till SHL de senaste åren. Med en säsong bakom sig och i ett Leksand som ändå har ett, på pappret, bättre lag kommer inte lika mycket fokus att hamna på Zackrisson. Lite baserat på egna erfarenhet tror jag det kommer underlätta för Zackrisson. Ingen förväntar sig att han ska leda en förstakedja och därför kan Zackrisson endast fokusera på sin egen prestation.

Dessutom kommer skillnad på kvalitén i vardagen att vara stor i år gentemot i fjol vilket gör att träningar och förberedelser kommer vara bättre och det är man i behov av lite på ålderns höst.

Patrik Lundh Linköping

Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Jag har själv spelat med Patrik Lundh och följt honom på nära håll under mina år som kommentator på Cmore. Det jag såg i fjol var en bit ifrån den Lundh jag lärt känna. Möjligtvis att alla förlusterna gjorde en ansvarstagande och gedigen spelare som Lundh aningen för överambitiös. Det blev forcerat, stressat och lite för många misstag i spelet med puck.

Visst finns det förmildrande omständigheter i form av den fotskada som Lundh drog på sig tidigt under säsongen och som lär ha stört.

Enligt min mening är Lundh som allra bäst när det hårda jobbet genomsyrar hans spel och poängen ses som lite av en bonus.

Tidigare har Lundh och nyförvärvet Markus Ljungh firat stora framgångar. Kanske att duon kan hitta den kemin igen?

Markus Davidsson Växjö

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Flytten från Djurgården till Växjö var tänkt att få Davidsson att ta nästa steg och etablera honom som en toppcenter.

Det tror jag vi alla kan vara eniga inte skedde.

Nu avslutas visserligen Davidssons säsong i förtid till följd av en hjärnskakning och därför finns det en viss osäkerhet inför kommande säsong.

Men helt klart är att Davidsson i grunden är en skicklig spelare som rimligtvis ska kunna göra uppemot 30 poäng.

Vojtěch Mozík Färjestad

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

När Färjestad förra sommaren jagade ersättare till Mikael Wikstrand och Jesse Virtanen värvade man den tjeckiska landslagsbacken Vojtěch Mozík. Nu ska jag vara tydlig med att ingen förväntade sig att han skulle ersätta varken Wikstrand eller Virtanen men nog förväntade man sig bra mycket mer än det han visade i fjol.

Visst. Jag ska medge att det blev bättre i slutet av säsongen men då ska man ha klart för sig att det gick från väldigt dåligt till okej.

Och det är inte på nivån han värvades- eller har betalt för.

Med tanke på den backuppsättning som Färjestad besitter måste Mozik höja sitt spel ordentligt.

Emil Larsson Örebro

Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

För två säsonger sedan pangade Larsson in 23 mål i sin debutsäsong i SHL. Sedan dess har Larsson spelat 76 matcher och på dessa ”endast” gjort 13 mål.

Säsongen i fjol stördes av en handledsskada som höll Larsson borta från spel under hela hösten och därefter hittade Larsson inte riktigt rätt i ett Luleå som presterade på topp.

Det ska bli intressant och se vad klubbytet från Luleå till Örebro kan betyda. Jag tror att Larsson kommer svara för en bättre säsong även om det kan bli svårt att nå upp i 23 mål han gjorde under säsongen 17-18.

Även om siffrorna säger en del ska man ändå ha i åtanke att Larsson gjort det väldigt bra de gånger han fått chansen i Tre Kronor och där bidragit med hårt och tufft spel. Det gjorde han dessutom i slutspelet 2019 och då framförallt i kvartsfinalerna mot Växjö.

Eddie Larsson Luleå

Foto: Jörgen Jarnberger / BILDBYRÅN

Linköping var klara med Larsson och Larsson var klar med Linköping. En skilsmässa kändes direkt oundviklig.

Larsson är en stabil och tuff defensiv back som tidigare gjort det bra i Linköping men haft lite tyngre på slutet. Såklart att Larsson som den lagkapten han var tog på sig ett stort ansvar och det är inte alltid lätt att hantera när ett lag förlorar mycket.

Jag tycker Luleå har gjort en smart värvning och är övertygad om att Larsson kommer att stå för en bra säsong i Luleå med ett uppstyrt spelsätt med tydliga riktlinjer.

Jens Olsson Frölunda

Foto: Daniel Stiller / BILDBYRÅN

Att Jens Olsson tvingades lämna Malmö inför förra säsongen förvånade mig. Jag tyckte ändå han fyllde en bra roll hos skåningarna.

Vad som kanske förvånade än mer var att Frölunda, i ett väldigt tidigt skede, valde att säkra Olssons tjänster de kommande två säsongerna. Men desto mer jag tänker på det desto mer landar jag in i att det kan bli ett bra samarbete.

Olsson bidrar med rörlighet något som Frölunda delvis saknade på sin backsida i fjol. Han lär inte ha förväntningar om speltid i tex powerplay och kommer göra de minuter han får på ett bra sätt. Dessutom kommer han fungera som en bra mentor till några av Frölundas yngre backar.

Med vetskapen hur Frölunda utvecklat båda unga och äldre (hej David Printz) backar de senaste åren stärks min känsla att Olsson kommer få revansch efter skilsmässan i Malmö.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny