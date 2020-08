Tio spelare jag har stora förväntningar på

Bland det roligaste inför varje säsong är att återigen få stifta bekantskap med hemvändare som efter nåt eller några år väljer att flytta hem till SHL igen.

Att vara en ”hemvändare” sätter rätt stora krav sett till prestation då förväntningarna från omgivningen ofta är högt ställda.

Under en sommaren, som varit annorlunda med tanke på osäkerheten kring Corona, har många lag lyckats attrahera några riktiga stjärnspelare.

Jag har listat tio stycken hemvändare som jag har stora förhoppningar och krav på.

10- Simon Bertilsson Brynäs

Photo: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

En ryggradsspelare med ett stort Brynäshjärta. Bertilsson är en av väldigt många defensiva backar i truppen och min bestämda uppfattning är att det är just i det defensiva spelet som Bertilsson har sin absoluta styrka. Under nye Peter Anderssons ledning kommer Brynäs att spela med en större tydlighet och aggressivitet framförallt i den egna zonen. Den tydligheten kommer göra Bertilsson än bättre och det skulle inte förvåna mig om Bertilsson kommer att svara för sin bästa säsong i karriären.

Ser jag på renodlade defensiva backar ska Bertilsson vara seriens bästa.

9- Robert Rosén Växjö

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

När Robert Rosén får pucken ligger han alltid steget före alla andra och läser därför spelet på ett beundransvärt sätt. Det gör att han han kan kompensera sin skridskoåkning som inte är hans främsta egenskap. Jag skulle sträcka mig så långt att kalla Rosén för seriens smartaste spelare.

Växjö har under de två säsonger som Rosén varit i KHL underpresterat något enormt.

Hörde jag frälsare?

8- Nick Ebert Örebro

Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

Senast som Ebert spelade i SHL smällde han in 33 poäng en notering han var fjärde bäste back med i serien endast slagen av Jesse Virtanen, Kodie Curran och Ryan Gudnerson. Det är namn som inger respekt och sätter en förväntan till vad Ebert kan och bör leverera.

Visserligen var Eberts säsong i AHL i fjol inte speciellt lyckad men med tanke på att han känner både SHL och Örebro väl så det ska rimligtvis inte behövas någon tid för anpassning.

Nick Ebert ska vara en av seriens bästa backar.

7- Jan Mursak Frölunda

Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

Jag var väldigt svag för det Jan Mursak presterade under de 15 matcher han spelade i Frölunda 2018. På dessa matcher stod Mursak för 20 poäng vilket var siffror som imponerade.

Varken Mursak eller Frölunda stod dock att känna igen i slutspelet när göteborgarna fick se sig slagna i kvartsfinalen av Malmö.

Nu är det tänkt att Mursak ska fylla delar av det offensiva tomrum som Ryan Lasch lämnat efter sig även om han som spelartyp skiljer sig från Lasch.

Allt under 35 poäng från Mursaks klubba ser jag som en missräkning.

6- Jhonas Enroth Örebro

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

VM-guldmålvakten från 2013 har spelat tio SHL matcher under de senaste tolv åren vilket gjort att han är aningen bortglömd i Sverige. Under de tio matcher han spelade för Örebro i grundserien våren 2019 var Enroths briljanta spel den enskilt största anledningen att Örebro, mot alla odds, spurtade sig in i slutspelet.

Enroth har massvis med rutin från NHL, KHL, VM och OS och den här säsongen förväntar jag mig inget annat än att Enroth är en av seriens bästa målvakter.

5- Linus Klasen Luleå

Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Fågel eller fisk? Det känns inte som det finns något mittemellan här.

En spelare som Linus Klasen bedöms enkom efter poäng. Lite så är det faktiskt.

Även om Klasen kommer bjuda på massvis med läckerheter är det till syvende och sist poängen som räknas. Det gör att det kanske kommer vara en ganska orimlig press på Klasen där många säkert förväntar sig boråt 50 poäng. Den pressen har i och för sig Klasen levt med under sex år i Lugano som är ett av de tuffaste ställena för en importspelare i Europa att spela på.

Jag tror på Klasen som ofta är som bäst när han har drivet att motbevisa de som tvivlar.

4- Joel Persson Växjö

Photo: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Det blev bara en säsong i Nordamerika för den offensivt begåvade backen. Nog trodde jag att Persson skulle kunna klamra sig fast där borta några år men bristen på aggressivitet och fart i benen blev, enligt uppgifter, hans fall.

Med SHL mått mätt råder det dock inga som helst tvivel om att Persson är en klassback som kommer stärka upp Växjös offensiv rejält. Med sitt lugn och sin spelskicklighet kommer Persson att bidra enormt mycket och i synnerhet då i powerplay.

Faktum är att en spelare som Persson nog hade kunnat välja och vraka bland några av Europas bästa klubbar.

Kul att han valde att komma hem och förgylla SHL igen.

3- Anton Wedin HV71

Photo: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Det var först som 24, 25 åring, under säsongen 2018-2019, som Anton Wedin slog igenom med dunder och brak. Även om potentialen alltid har funnits där så var vi nog många som förvånades över hans remarkabla utveckling. Wedin gick från att göra 14 poäng på 30 matcher i Hockeyallsvenskan till att stå för imponerande 27 poäng på 32 matcher i SHL. Med en bättre omgivning i ett mer offensivt lag är jag inte främmande för att Wedin kan landa in på drygt 40 poäng.

Även om poängen inte kommer att trilla in är Wedin är en spelare dom bidrar med väldigt mycket över hela isen med sitt intensiva spel och sin fina skridskoåkning.

2- Marcus Ljungh Linköping

Foto: Axel Boberg / BILDBYRÅN

Många kanske höjer på ögonbrynen över att jag sätter Marcus Ljunbgh så högt. Vänta bara.

I Ljungh får Linköping den förstecenter man sakande i fjol.

Det jag gillar med Ljungh är hans spel i båda ändar av isen vilket gör att kravet om X-antal poäng inte är lika stort som hos andra mer offensivt lagda spelare.

Jag gissar att Ljungh kommer att paras ihop med Broc Little och det kan mycket väl visa sig vara en seriens bästa duos.

Ljungh är lite av en gammaldags traditionell svensk center som tar ett stort ansvar över hela banan och som också är duktig på att driva upp pucken.

1- Jesse Virtanen Färjestad

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Senast som den elegante finske backen spelade i SHL stod han för 41 poäng och med den noteringen vann han backarnas poängliga och slutade på en meriterande fjärdeplats i hela seriens poängliga. Det belönades med priset som seriens bäste back på SHL Awards för sina prestationer i grundserien 2018-2019.

Virtanen är skicklig på skridskorna och bidrar väldigt mycket till Färjestads kreativa spel. Med sina distinkta och bra pass ut ur egen zon och förmåga att följa med i anfallen är han ett offensivt vapen för Färjestad.

Jag ser ingen anledning till att Virtanen inte ska kunna spela på samma nivå även kommande säsong då han känner- och passar perfekt in i värmlänningarnas spelsätt.

Fotnot: För att kvalificera sig som en hemvändare ska spelaren, oavsett nationalitet, spelat i SHL tidigare och gjort avtryck vilket gör att förväntningarna på spelaren i fråga är höga.

Tack för att ni tog er tid

Sanny