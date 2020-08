Gillar den nygamla skeppet

Mästarna har bytt skepnad och det till det bättre. Åtets upplaga är mer balanserat än fjolårets lag som vimlade av framförallt forwardstjärnor.

Jag gillar lagbygget och återigen har jag stora förväntningar på göteborgarna.

Frölunda hade i fjol ett väldigt framtungt lag med, vad jag ansåg vara, seriens bästa forwardsuppsättning. Det visade sig dock att backsidan var aningen för enkelspårig och för lättläst. Det har man åtgärdat till den här säsongen och backsidan ser minst sagt intressant ut.

Sett till Frölundas förmåga att utveckla spelare och i synnerhet backar är årets upplaga hyperintressant. De backar man har plockat in har alla potential att driva spelet framåt och ge utrymme till Frölundas skickliga forwards något som inte riktigt var fallet i fjol i synnerhet när Theodor Lennström skadades. Det påverkade spelet till den grad att jag för första gången på flera år upplevde Frölunda som lättlästa. Forwards var tvungna att komma djupt ned i banan, ofta i överambition, och själva åka upp med pucken eller så fick de långa passningar när det ofta var stillastående. Det svaga passningsspelet gjorde att spelet genom mittzon inte hade samma fart och när de sedan dumpade pucken, vilket de ofta gjorde, satt enheten inte riktigt ihop och förmågan att etablera tryck och vinna puckar var inte lika vass.

I år däremot finns det en uppsjö av potential och talang. Jag gillar att Frölunda återgått till modellen att värva ungt och utvecklingsbart. Från Leksand har man hämtat Filip Johansson som tidigare ansågs vara en supertalang men som stått still och stampat ett par år. I en ny miljö med tydligare ramar och kravställning än i Leksand kan Johansson mycket väl få det genombrott som många väntat på.

Mattias Norlinder är en väldigt spännande talang som har visat i både Modo och i JVM sammanhang att han är en blivande storback. Norlinders skridskoåkning och speluppfattning är underbar att bevittna vilket gör att han redan den här säsongen kommer att ta en stor- och betydande roll hos Frölunda. Igår värvades dessutom Jesper Sellgren från Luleå eller rättare sagt från Carolinas organisation borta i NHL. Sellgren lånas in under hela säsongen och här pratar vi ändå om en klassback som har en brant och fin utvecklingskurva. Jag har länge varit svag för Sellgrens spel och med ytterligare ett års rutin tror jag han kan ta för sig än mer och spela med större bestämdhet över hela isen. Då pratar vi om en absolut toppback i serien.

Med Sellgren, Norlinder och Johansson förfogar Rönnberg över tre väldigt fina backtalanger som han tillsammans med sitt ledarteam kommer att kunna utveckla och ge förutsättningar att ta nästa steg som Frölunda gjort med många backar de senaste åren. Dessutom har Stefan Elliott värvats in även om jag inte är fullt så exalterad som många andra var över värvningen. Visst. Fina meriter men långt ifrån någon given succé.

Lägg därtill att Frölunda kommer att få låna Theodor Lennström fram till dess att NHL drar igång igen i november/december vilket ger ett lugn att dels hitta en ersättare men också att se hur de unga backarna hanterar spelet i SHL.

Personligen tror jag Lennström skulle mått bra av ytterligare en säsong med Frölunda och fortsätta bygga upp sin fysik och framförallt uthållighet för att hitta en jämnhet i sina prestationer. Jag tycker det är lite synd att han hade så bråttom över även om jag förstår och respekterar att ett NHL kontrakt är svårt att tacka nej till.

Det är inte lika mycket stjärnglans över Frölundas lagbygge i år som i fjol men på pappret anser jag att det är ett mer balanserat lag där framförallt backsidan bytt skepnad till det bättre.

Här och nu rankar jag Frölundas backuppsättning som topp tre i serien tillsammans med Örebro och Färjestads strax före Luleå, Skellefteå och HV71.

Augusti är officiellt en hockeymånad även om det i år vilar en stor osäkerhet kring vad som händer framöver. Likväl kommer bloggen att kicka igång igen efter några lata sommarmånader. Som brukligt kommer jag värma upp inför säsongen med att lista spelare, profiler och annat intressant innan jag går igen samtliga lag med start i början av september.

Kika gärna in bloggen även den här säsongen.

