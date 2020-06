Örebro spänner musklerna och landar återvändande skarpskytten Nick Ebert. Det betyder att man sitter på en av seriens bästa backsidor. Jag hoppas för Örebros del att det inte går ut över det verkliga behovet som finns på forwardssidan.

När säsongen väl drar igång kommer Örebro att mönstra en av SHL’s bästa backuppsättningar.

Fjolårets succépar Kristian Näkyvä och Rasmus Rissanen var under den första halvan av säsongen ett av seriens bästa backpar. Näkyvä svarade för sin kanske bästa säsong innan den avslutades i förtid till följd av testikelcancer och efterföljande operation. Näkyvä sägs ännu inte vara helt återställd eller officiellt klar för den delen men som jag förstått det ska ett kontrakt vara påskrivet men ännu inte presenterat.

Det betyder att Nick Ebert nog får kampera ihop med den finske landslagsmannen Robin Salo som värvades in sent i fjol som en ren ersättare till ovan nämnda Näkyvä.

Under Salos tolv matcher såg man bitvis att det är en klassback och med en försäsong i ryggen och än mer bekväm med svensk hockey kommer han att växa ytterligare. Möjligtvis att man kommer att spela Salo och Ebert i varsitt backpar eftersom båda kanske är i behov av en defensiv pjäs vid sidan som tar ansvar när den ena följer med i anfallen. Samtidigt gillar jag när två offensivt lagda backar spelar tillsammans och på så sätt anpassar sig och skapar förståelse för varandra med hjälp av sina speluppfattningar.

Ebert vars styrka är i det offensiva spelet där hans skott sticker ut kommer såklart att leverera poäng.

Ser man till den underliggande statistiken var Ebert tredje bäste back i serien på att bära in pucken i anfallszon under kontroll endast slagen av tunga namn som Kodie Curran och Frölundas Chay Genoway. Han var också den back som sköt flest skott från skottsektorn före just Curran och Genoway. Ser man också på Eberts individuella Corsi (skott för och mot när han var på isen) var hans 58,8% bland de bästa i serien. Det är siffror som förstärker bilden av en offensiv klassback.

Ser jag till Örebro idag kontra för bara drygt ett år sedan finns det tillsynes ett helt annat lugn i föreningen som symboliseras av tränaren Niklas Eriksson och hans assisterande Jörgen Jönsson och Christer Olsson. Just samarbetet med Olsson tror jag också kommer att betyda mycket för Eberts fortsatta utveckling.

Örebros två första backpar ska rimligtvis ha potential att vara seriens bästa. Lägg därtill att underskattade Jonathan Andersson som en habil SHL back där jag dock ofta lämnas med känslan att det finns mer att få ut. Dessutom växte Gustav Backström i fjol precis som Lukas Pilö vars uppsida är hans spelförståelse även om han fortfarande är lite valpig i kroppen. När jag i fjol pratade med några av lagets forwards hyllades Pilö för sin förmåga att hantera spelet med puck i pressade situationer och därifån ofta kunna levera en bra passning ut ur zon.

Rutinerade Stefan Warg finns också i truppen och behövs med sin tyngd och styrka i defensiven.

Det osar klass lång väg här.

Märk väl att jag inte ens nämt Aaron Irving som värvade in i fjol. Han lär bli överflödig och således får se sig om efter en ny arbetsgivare.

Tufft såklart men ser man till den backuppsättning som Örebro förfogar över är ekvationen rätt enkel.

Såklart att en spelare av Nick Eberts kaliber kostar.

Jag hoppas för Örebros del att hans ankomst inte går ut över behovet av spetsförstärkningar på forwardsidan. Ser jag till lagbygget saknas det spets i form av minst en förstecenter samt en eller två forwards till en första- eller andra kedja.

Det är faktiskt det mest akuta just nu även om det såklart är läckert med en så pass bra backsida som Örebro ändå kommer förfoga över.

I Nick Ebert får Örebro tillbaka en fruktad offensiv spelare som betyder att man nu innehar en av seriens bästa backuppsättningar Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny