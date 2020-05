Är det en frälsare vi får se?

När Robert Rosén lämnade Växjö efter guldet 2018 ryckte någon på axlarna och trodde han skulle vara tillbaka rätt snart. De två åren utan Rosén har varit brutalt tuffa där Växjö slutat på en sjunde- och tiondeplats. Är Robert Rosén den frälsare som Växjö så väl behöver?

Den nyligen avslutade säsongen var rakt igenom dålig från Växjös sida som jag på förhand trodde hårt på.

Inför säsongen skrev jag:

”Det finns många frågetecken kring backsidan i år. Det tror jag de flesta är överens om och därför kommer man värva minst en eller två backar under säsongen.”

Växjö värvade in Ilari Melart och Mika Koivisto och utan doun hade det barkat helt åt helskotta.

Dessutom värvade Växjö, utöver ovan nämnda duo, in ytterligare en back i Nicklas Lundgren, tre forwards samt målvakten Erik Källgren som man sedan skickade till TPS i den finska ligan.

Det som varit ett genomgående problem de senaste två säsongerna är att värvningarna inte presterat tillräckligt bra. Vad det beror på är roten till Växjös problem vilket man lär försöka reda ut under sommaren.

Att Robert Rosén nu vänder hem betyder med största sannolikhet att Växjö får igång en fungerande enhet där Roséns smartness och spelförståelse kan bära en kedja.

Rosén har en förmåga som få spelare har i dagens SHL och det är att han kan diktera tempot i matcherna på egen hand och på sätt styra matchens gång och utveckling.

Jag tror säkerligen Rosén fått höra att han varit loj till tider men ögat kan ibland lura oss. Studerar man Rosén noga ligger han alltid rätt i banan och är ibland både ett och två steg före i tanken.

Han vet vad han ska göra med pucken när han får den och på så sätt skaffar han sig alltid tid. Det gör att han han kan kompensera upp för sin skridskoåkning som inte är hans främsta egenskap något som också gör att en ålder på 32 inte skrämmer mig nämnvärt.

Kan Roséns ankomst få än mer fart på tidigare raderpartnern Richard Gynge månne?

Faktum är att Gynge inte hade en sådan svag säsong som många vill få det till utan att det för hans del handlade om ineffektivitet och att han aldrig varit en spelare som burit en kedja. Med Rosén vid sin sida tror jag fortsatt att Gynge är god för bortåt 20 mål.

Jag är helt övertygad om att Robert Rosén ankomst kommer betyda enormt mycket för Växjö både på och utanför isen.

Jag sträcker mig så långt att kalla honom för en frälsare.

