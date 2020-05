Seriens dyraste va?

‪I och med HV’s värvning av Anton Wedin saknas numera bara en sista pusselbit. En nog så viktig sådan.

HV71 lär med största sannolikhet ha seriens dyraste forwardsuppsättning.

Men det finns en del frågetecken ändå.

Backsidan med Johannes Kinnvall i spetsen står sig stark precis som målvaktssidan. Jonas Gunnarsson är en underskattad toppmålvakt medan Hugo Alnefelt är en kommande stormålvakt. Även om Anton Wedin anslutit till den dyraste forwardsuppsättningen i serien är jag likväl osäker på den.

Låt mig förklara varför och också sätta ihop potentiella kedjor.

Förstakedjan:

Anton Wedin- X- Alexander Bergström‬

Kommentar: HV71 lär jaga en toppcenter och var länge med i racet kring Markus Ljungh som istället valde Linköping. Drömnamnet lär vara en Joel Kellman som förövrigt spelat med Alexander Bergström och haft fin kemi. Det skulle kunna bli en av seriens bästa kedjor. Eller att Lias Andersson blir kvar men där finns osäkerheten med New York rangers som har sista orden.

Men visst. En Joel Kellman eller en Lias Andersson kostar men samtidigt är det ett säkra kort i form av en toppcentrar i hela SHL. Anton Wedin är såklart en klasspelare som, förutsatt att han är frisk, ska kunna bidra offensivt med 40+ poäng.

Kostnad: Wedin och Bergström lär tjäna en bit över 200 000 kr i månaden. En toppcenter är nog dyrare än så förutsatt att HV inte väljer att gå på en import.

‪Andrakedjan:

Simon Önerud- Linus Fröberg- Filip Sandberg

Kommentar: Linus Fröberg svarade för en fin debutsäsong i HV71 med 34 poäng. Förutsatt att Fröberg hittar kemi i en kedja över tid och också levererar i powerplay kan han nå bortåt 40 poäng. Kapten Önerud har nog runt 20 mål i sig medan Filip Sandberg måste studsa tillbaka efter ett par riktigt tuffa år.

Kostnad: Både Önerud och Fröberg lär tjäna en bit norr om 200 000 kr i månaden medan Sandberg är strax därunder. Man ska ha i åtanke att Sandberg lämnade HV för San Jose efter guldet 2017 och var hett eftertraktad när han vände hem.

‪‪Tredjekedjan:

Jesper Kokkonen- Axel Holmström- Fredrik Forsberg‬

Kommentar: En väldigt intressant kedja men långt ifrån någon given succé. Jag tror visserligen på både Kokkonen och Forsberg, som visat klass i Hockeyallsvenskan, men ännu är oprövade på SHL-nivå. Möjligtvis att det kan ta lite tid.

Axel Holmström har potential och måste ge sig själv bästa tänkbara förutsättningar i form av fysisk förberedelse för att göra en bättre säsong i år. Han har nyligen opererat knät och har en säsong som jag kan sammanfatta lite som ”make it or break it”.

Kostnad: Om Holmström landar in i en tredjekedja lär han nog också vara seriens dyraste tredjecenter. Holmström värvades som en tilltänkt toppcenter vilket han fortsatt kan leva upp till. Kokkonen och Forsberg lär kunna bli prisvärda.

‪Fjärdekedjan:

Zion Nybäck- Christian Sandberg- Christoffer Törngren‬

Kommentar: Zion Nybäck, född 2002, är en supertalang som visade upp framfötterna under slutskedet av säsongen. Han borde kunna ta steg i år och förhoppningvis sätta press på spelarna ovanför. Sandberg är skadebenägen men nyttig i sin roll i fjärdekedjan medan Törngren lika gärna kan spela högre upp i hierakin men eftersom prestationerna varierar har han haft svårt att vinna förtroende i någon av toppkedjorna.

Kostnad: Nybäck spelar under rookieavtal med en grundlön på ca 22500 kr i månaden. Sandberg lär vara förhållandevis billig medan Törngrens lön lär ligga någonstans runt genomsnittet i SHL som är ca 120 000 kr i månaden.

‪Extraspelare:

Max Wennlund och Juuso Ikonen

Kommentar: Det krävs knappast någon utbildning för att förstår att en spelare som Juuso Ikonen lär bli direkt överflödig i kommande säsongs lagbygge och att man nog helst av allt ser att samarbetet skulle avbrytas. Ikonen värvades som en tilltänkt toppspelare och har också betalt därefter. Max Wennlund har stått på tillväxt i Karlskoga och kan gå in och få istid i fjärdekedjan men kanske skulle må bra av ytterligare en säsong i allsvenskan. ‬

Kostnad: Juuso Ikonen lär vara den dyraste reserven i SHL medan Wennlund lär vara kontrakterad för max 35-40 000 kr i månaden.

* * * * * * * * * * * * * * * *

HV71 ser bra ut. Bättre än i fjol. Men det finns frågetecken och även om truppen är dyr kan jag inte påstå att jag skriker rakt ut av upprymdhet. Men visst. Potentialen finns men då måste spelare som Axel Holmström och Filip Sandberg studsa tillbaka, Juuso Ikonen börja producera och duon Fredrik Forsberg och Jesper Kokkonen växa in i SHL-kostymen.

Då kan man få valuta för pengarna och få en rolig säsong i Jönköping.

HV71 är en välskött förening med en stark ekonomi och har möjligheten att bygga starka lag.

Årets lagbygge känns spännande och bättre än fjolårets.

