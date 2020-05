Linköping har svarat för en minst sagt stark Silly Season och frågan är om inte Markus Ljungh är den bästa värvningen inför kommande säsong.

Jag har hört Markus Ljunghs namn florera på marknaden en tid men så sent som för en vecka sedan var min uppfattning att han skulle stanna kvar i Europa även kommande säsong. Att han landar i Linköping var aningen oväntat men samtligt enormt spännande.

Ljungh lämnade HV71 inför säsongen i fjol och hade under sin tid i Djurgården och HV71 utvecklats till en toppcenter. Det jag gillar med Ljungh är hans förmåga att göra saker i fart, driva spelet framåt och framförallt hans ansvarstagande spelsätt både i defensiva- som offensiva situationer.

Sättet som Linköpings General Manager Niklas Persson är i färd med att bygga sitt lag tilltalar mig. Som den center han själv var inser han värdet i en stark centrallinje. Med nyförvärven Markus Ljungh och Oula Palve som förste- och andrecenter och dessutom Jaakko Riisanen, som växte under säsongen, har Linköping den stabilitet som saknades i fjol. Vidare finns även Jarno Kärki och underskattade Dan Pettersson att tillgå på centerpositionen.

Dessutom ser backsidan minst sagt spännande ut. Filip Berglund som värvades från Skellefteå kommer att kunna ta stora steg och utvecklas till en toppback i serien. Jag sträcker mig så långt faktiskt.

Finske Petteri Nikkilä ska stå för stabilitet och har sin styrka i defensiven. Jag ser också Jonas Junland, som värvade in i januari, som ett nyförvärv och med en ordentlig sommarträning i benen kommer Junland vara den toppback han har potential till att vara.

Jag vet att det än så länge är tidigt på Silly Season och det finns givetvis en osäkerhet kring huruvida säsongen ens kommer att kunna starta i tid.

En sak kan jag dock slå fast.

Inget lag har värvat bättre än vad Linköping gjort.

Markus Ljungh är en toppcenter som kommer bli en nyckelspelare i ett Linköping som ser ut att få ihop ett spännande lag. Foto: Axel Boberg / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny