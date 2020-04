Han kommer vara en av de bästa

Idag skrev Johannes Kinnvall, en av SHL’s bästa backar, på ett tvåårskontrakt med Calgary Flames. För HV71 är det ett drömbesked som får behålla sin stjärnspelare ytterligare en säsong eftersom Calgary väljer att låna ut honom.

Jag är övertygad om att Kinnvall kommer vara en av seriens absolut bästa spelare kommande säsong.



Johannes Kinnvall var tillsammans med Kodie Curran och Erik Gustafsson nominerad som SHL´s bästa back den gångna säsongen. Med sina 40 poäng var Kinnvall den back i serien, näst efter Kodie Curran, som gjorde flest poäng. Ser man på den här sidan kalenderåret är siffrorna än mer imponerande. På 22 matcher under 2020 svarade Kinnvall för 23 poäng och hans prestationer var den enskilt största anledningen till att HV71 under senare delen av säsongen utvecklade ett fruktat powerplay. I den spelformen var Kinnvall seriens bästa spelare med 15 poäng.

Trots imponerande prestationer var istiden oftast alltför sparsam och faktum är att Kinnvall endast hade sjätte mest istid av backarna i det egna laget.

Med ytterligare en SHL säsong under bältet är jag övertygad om att Kinnvall kommer ta gigantiska kliv kommande säsong och såldes få ett större förtroende. Med ett spelsinne av högsta klass och framförallt ett fruktat skott skulle det inte förvåna mig om Kinnvall gör bortåt 45-50 poäng kommande säsong.

Johannes Kinnvalls beslut att stanna ytterligare en säsong tyder på en mognad och förståelse för vad han måste förbättra och jobba på.

Kinnvalls resa har gått snabbt. Från överbliven juniorback i Brynäs till SHL stjärna via Timrå till NHL kontrakt med Calgary Flames inom loppet av tre år.

Det tydliggör än mer att det kan vara bra att landa lite och fortsätta utvecklas i en miljö där han uppenbart verkar trivas i.

Kinnvall har aldrig varit aktuell för något pojk- eller juniorlandslag och TV-pucksspel var det heller aldrig tal om. Likväl kommer han att vara en av de bästa spelarna i SHL nästa säsong.

Det kan vara värt att ha med sig i den hets som råder om att nå tidig framgång som ung där tålamodet hos både föräldrar och spelare ibland kan vara bristfälligt.

Se på Kinnvall. Det finns olika väger till toppen.

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny