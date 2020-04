En av de enskilt viktigaste personerna för svensk hockey de senaste 20 år lämnar sin tjänst.

Det är klart att spekulationerna kommer att ta fart efter den kaos som varit runt förbundet framförallt under de senaste veckorna.

Tommy Boustedt har jobbat på förbundet under 19 år med enorma sportsliga framgångar och har haft en stor betydelse för att svensk hockeyn är där den är idag. Att han får lämna sin position via ett pressmeddelande…

Klart det finns något mer bakom.

Jag vill börja med att vara tydlig. Det jobb som Tommy Boustedt gjort för svensk hockey och framförallt den juniorutredning han gjorde i början av 2000-talet ligger till grund för att svensk hockey har utvecklat så många duktiga spelare. Den gånga säsongen spelade över 100 svenskar i NHL vilket var nytt rekord.

Hockeyvärlden har blickat mot oss där länder som Tjeckien, Finland och Kanada varit på besök och fått tagit del av vad vi gjort så bra.

Det är Tommy en stor del i.

Vad jag förstått har det också gett honom en hög status på förbundet som kanske inte alltid varit helt friktionsfri.

Med det sagt.

Den utveckling som förbundet tagit den senaste tiden känns allt annat än sund och att man då genomför en rad förändringar är direkt nödvändigt men väcker lika många frågor.

I synnerhet som rubrikerna varit på slutet.

Svenska Ishockeyförbundet styrelseordförande Anders Larsson säger i pressmeddelandet:

”Den senaste tidens uppmärksamhet kring vårt kansli har tagit fokus från de många positiva saker vi har framför oss de närmaste åren. Nu kommer vi omgående att inleda arbetet med att rekrytera en ny generalsekreterare som kan ta över när Tommy lämnar i höst”

Jag kan bara tyda det på ett sätt.

Tommy Boustedt har fått sparken och varför han fått det väcker än mer frågetecken och kräver en större transparens.

I det läge som förbundet befinner sig i och den trovärdighet man är i avsaknad av väcker detta bara fler frågor. Från tidigare finns uppgifter om sexuella ofredande och lönediskriminering, strejkande Damkronor och en entledigad Anders Feltenmark.

Jag skulle också vilja veta varför Anders Feltenmark skrev på ett sekretessavtal med medföljande munkavel.

Jag kräver svar.

Det gör jag som en vän av hockeyfamiljen.

Tommy Boustedt har jobbat på förbundet under 19 säsonger. Att han lämnar väcker än mer frågor. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny