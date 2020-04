Ett statement

Ett välbekant namn är tillbaka i svensk hockey.

SportExpressen avslöjande om att Hans Wallson tar över Björklöven känns minst sagt spännande. Wallson har tidigare haft uppdrag som inneburit en ständig press. Det lär han få leva med framöver också.

Hans Wallson var doldisen som 2013 tog över Skellefteå när Anders Forsberg överrskande fick sparken. Den då orutinerade Wallson ledde per omgående Skellefteå till två raka SM-guld med ett lag som vimlade av stjärnspelare.

Efter finalförlusten mot Frölunda 2016 lämnade Wallson Skellefteå och skrev på ett tvåårskontrakt med Zürich i den schweiziska ligan. Det blev bara en och en halv säsong i apllandet innan Wallson fick foten vilket man inte ska dra alltför stora slutsatser av.

Jag har själv spelat i den schweiziska ligan och har på nära håll sett vad som sker när de inhemska, ofta bekväma och rätt bortskämda spelarna, ger upp och på så sätt får bort sin tränare.

Lite grovt generaliserat kan man säga att en schweizisk spelare behöver tydliga direktiv i spelet eftersom de inte är lika skolade som tex svenska spelare. De har helt enkelt en sämre förmåga att läsa och förstå situationer i samma utsträckning som en svensk spelare.

Hans Wallson och Lasse Johanssons svenska ledarstil blev lite av en kulturkrock och som jag förstod det var det en i kombination med en sjundeplats i tabellen, anledningen till att duon sparkades.

Sedan dess har Wallson varit ett jagat namn och flertalet SHL klubbar ska ha hört sig för om hans tjänster.

Att Wallson nu väljer Björklöven kan kanske förvåna en del men samtidigt är det ett strategiskt och smart val från huvudpersonen.

Björklöven, med sportchefen Pär Känntä i spetsen, har byggt upp ett lag som kommer gå in i säsongen som favorit att ta steget upp i SHL.

Just den pressen levde Wallson med i Skellefteå i drygt tre år med två guld som facit.

Jag tror den rutinen varit en avgörande faktor att man väljer att satsa på Wallson som ny tränare.

Jag vill hävda att det här är en av de mer spännande comebacker i svensk hockey de senaste åren. Jag gillade det jag såg av Wallson under hans år i Skellefteå där hans ärlighet och driv var två nyckelfaktorer till framgång.

Var Wallson framgångar i Skellefteå en frukt av deras fenomenal laguppställning eller var Skellefteå så dominanta på grund av Hans Wallson?

Jag vet att en del gärna vill hävda det första.

Min erfarenhet säger dock att desto starkare lag man förfogar över desto viktigare är de att ha en tränare som kan hantera starka personligheter.

Medan SHL lagen Leksand och Skellefteå söker huvudtränare går Björklöven in och landar Hans Wallson. Det är ett statement och säger också en del om var klubben befinner sig och vilka förväntningar det går att ha på klubben.

Det är visserligen tidigt men den här rekryteringen tydliggör än mer vilken status som Björklöven skaffat sig.

Tack för att ni tog er tid

Sanny