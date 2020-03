Det blev som väntat Peter Andersson som fått den delikata uppgiften att ta över som huvudtränare i Brynäs.

Precis som jag varit inne på tidigare tror jag Peter är helt rätt man för jobbet.

Efter tre usla säsonger kanske det vore en överdrift att säga att Peter kommer till ett dukat bord men ändå kan jag känna att han till viss del gör det.

Till och börja med är det dukat så till den grad att Peter kommer att få mandat att göra alla tänkbara förändringar och sätta ett spel- och träningssätt som han kan anpassa efter sina tankar och idéer. Det som däremot kanske kan vara aningen problematiskt är att truppen är mer eller mindre satt och så sent som igår sa sportchefen Michael Sundlöv att Brynäs redan hade 20 kontrakterade spelare.

Det betyder att två stycken utöver dagens trupp är klara och väntas att presenteras framöver.

Av de 18 spelare som Brynäs har kontrakterade per idag kommer man garanterat att behöva göra förändringar för att få in spelare och karaktärer som Peter vill ha. Därför kommer det nog bli en större omsättning på spelare och avtal som man måste ta sig ur.

Ska man göra en tydlig riktningsförändring krävs också modet att ta en del obekväma beslut.

Ser jag tex på forwardsidan så förutsätter jag att Nicklas Danielsson kommer att skriva ett nytt kontrakt och från den befintliga forwardsuppsättningen är det i grunden bara Greg Scott och Anton Rödin som kan känna sig ”säkra”.

Med andra ord kommer det att hända mycket inom Brynäs den närmsta tiden förutsatt att köpstoppet hävs och hela samhället och hockeyn kan återgå till det ”normala”.

I det läge där Brynäs befinner sig måste man hitta en stabilitet och framförallt en tydlighet hur man vill spela och uppträda.

Det är väl någonstans där jag känner att Peter Anderssons har sin styrka i ett Brynäs som inte levt upp till den potentialen, som förening ändå har, de senaste åren.

Foto: Axel Boberg / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny