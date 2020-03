Tror det triggar honom

Luleå är ett lag som tycks få leva med en tråkstämpel på sig trots att man på senare år utvecklat spelet med puck enormt mycket.

En spelare som verkligen inte är tråkig att se på är Linus Klasen som nu återvänder till Luleå.

Kan det förändra bilden av Luleå kanske?

Att benämna Linus Klasen som en artist är ingen överdrift och att han nu väljer att vända hem till SHL efter sex år med Lugano i den schweiziska ligan känns spännande.

Hur bra Linus kommer att vara och hur många poäng han kommer att kunna göra är svårt att svara på men att han kommer bjuda på artisteri kan vi nog redan nu slå fast.

Jag har följt Linus under hela hans karriär eftersom vi båda har Huddinge som gemensam nämnare.

Jag vet hur hårt Linus jobbat för att ta sig dit han är idag och hur många som tvivlat under resans gång.

Oavsett vilken nivå det handlat om har hans storlek och förkärlek till pucken inledningsvis legat honom i fatet. Alla de gånger han klivit upp en nivå, alltifrån U16 till J18 vidare till J20 och sedan seniorhockeyn har det funnits många som sagt att hans spel aldrig kommer att hålla.

Jag vet att det varit en drivkraft hos honom att motbevisa belackarna. Det i kombination med kärleken till hockeyn och pucken gör att jag fortsatt tror han kommer vara produktiv även om han kommer att få slita hårt.

Rapporterna från Schweiz vittnar om att han inte rör på fötterna lika frekvent som tidigare och har en tendens att bli stillastående och är därför inte samma offensiva hot. När Linus blivit stillastående har han hart svårare att skaka av sig sin motståndare och inte vunnit sina en mot en situationer något som tidigare varit hans styrka och gjort honom så fruktad.

Som alla vet är just snabba fötter, skridskoåkning och presspel något som Luleå och Thomas ”Bulan” Berglund jobbar hårt med och jag vet hur mycket respekt och förtroende Linus har för ”Bulan” och därför borde det inte ses som något att oroa sig för här och nu.

Jag vet att många förväntar sig att Linus kommer ösa in poäng något som han levt med i en ännu större utsträckning nere i Schweiz.

Faktum är att det inte är många importer som är så långlivade i en och samma klubb under så lång tid som Linus har varit.

Även om de sista åren inte varit lika bra som tidigare är jag övertygad om att Linus kommer att bidra för Luleå.

Som alltid kommer det finnas folk som tvivlar.

Jag tror det triggar honom.

En bild från 1995 när Linus var nio- och jag 15 år. Jag har följt hans karriär på nära håll och vet att många har tvivlat längs vägen.

Tack för att ni tog er tid

Sanny