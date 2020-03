Dags att dela ut lite priser…

Säsongen 2019- 2020 kommer alltid bli ihågkommen som året då Coronaviruset härgade som värst och året då varken svenska mästare kunde utses eller kvalspel genomföras.

Trots det finns det massvis med saker och spelare att lyfta fram när jag summerar säsongen och utser de bästa spelarna och delar ut en del skruvade priser.



Mitt All-star team:

Målvakt:

Gustav Lindvall Skellefteå

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Inför säsongen var Gustav Lindvall ett osäkert kort. Skellefteå visade dock stor tro på Lindvall och gav honom fullt förtroende när Mantas Armalis skadades under försäsongen. Det gav Lindvall både ett självförtroende och ett lugn som han tidigare saknat.

Skellefteå är ett av lagen som överraskat allra mest och den enskilt största anledningen har varit Lindvall.

Bubblare: Joel Lassinantti Luleå

Backar:

Erik Gustafsson Luleå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN /

Står för en enorm pondus och ett lugn som få andra spelare besitter. Har den fina förmågan att spela som bäst när istiden snuddar runt 25 minuter per match. Med sina 32 poäng var Gustafsson Luleås bäste poänggörare.

Jag tror faktiskt inte jag sett Gustafsson göra en dålig match i år.

Kodie Curran Rögle

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN /

Den skicklige kanadensaren har en offensiv förmåga som ingen annan back i SHL varit i närheten av. Den här säsongen har Curran också hittat en bättre balans i sitt defensiva spel vilket gjort honom till en mer komplett back. Med 49 poäng på 48 matcher var Curran seriens näst bäste poängplockare.

Bubblare: Johannes Kinnvall HV71, Nils Lundkvist Luleå

Forwards:

Marcus Nilsson Färjestad

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

Passningskungen och poängligavinnaren har haft en brokig väg till toppen. Ofta ifrågasatt för sin storlek och att han försvinner i tuffa och tighta matcher. Numera är det ingen som tvivlar på Nilssons som den här säsongen byggt upp en stor respekt hos motståndarna. En av de mest underhållande spelarna att titta på.

Ted Brithén Rögle

Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

I premiären hemma mot HV71 bröt Brithén käken och missade därför 18 matcher. Väl tillbaka stod han per omgående för starka insatser och det spel som Brithén visat upp framförallt under andra halvan av säsongen har varit förstklassigt. Jag ser på Brithén som den mest komplette spelaren i hela serien med ett stort ansvarstagande i alla delar av isen. Offensivt var det ingen annan spelare i serien som snittade mer poäng per match än vad Brithén gjorde.

Broc Little Linköping

Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN /

Ser man spelare för spelare i varje lag är de få andra spelare som är viktigare för sitt lag än vad Broc Little är för Linköping. Amerikanen har burit Linköpings offensiv och hans 24 mål var bäst i serien. Som de flesta målskyttar av rang dras de ofta med ett rykte om att vara själviska och lite egoistiska. Det här säkert Little fått höra under hela sin karriär men numera har han även fått istid i slutet av matcherna och väl där täckt skott och spelat uppoffrande och satt laget främst.

Bubblare: Fredrik Händemark Malmö, Gustav Rydahl Färjestad, Anton Rödin Brynäs

Coach:

Cam Abbott Rögle

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN /

Rögle har stått för en fenomenal säsong, sin i särklass bästa i klubbens historia, med en tredjeplats i tabellen. Trots att man haft mycket skador på betydelsefulla spelare har man fortsatt att spela ett frejdigt och intensivt spel.

Cam Abbott har förändrat Rögles egna självbild och även bilden av hur hockeyfansen ser på föreningen.

Numera tror jag spelare ser Rögle som ett attraktivt ställe att spela på vilket lovar gott inför framtiden.

Bubblare: Thomas” Bulan” Berglund

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Säsongens

... Skyttekung

Linköpings Broc Little smällde in 24 mål vilket var hela fyra fler än tvåan Oscar Möller.

… Spelgeni

Färjestads Marcus Nilsson vann poängligan på 54 poäng på 50 matcher. Av dessa 54 poäng var 42 assist och flera av dessa delikatesser av den högre skolan.

… Tacklingskung

Rögles Erland Lersund har vunnit respekt hos sina motståndare för sitt fysiska spel. Norrmannens 109 tacklingar var flest av samtliga spelare i serien.

… Genombrott

Att Luleås Nils Lundkvist var en fin talang var nog alla överens om. Frågan var dock om hans talang och spelförståelse skulle kunna sätta avtryck i SHL redan nu.

Det fick vi tämligen ett rungande ja till svar på.

Lundkvist har tagit SHL med storm och när seriens summeras är han en av seriens fem bästa backar.

… Comeback

I fjol missade Färjestads Per Åslund i stort sett hela säsongen till följd av en hjärnskakning. Många, mig inkluderad, hade nog räknat bort fortsatt spel för Åslund och att han var en i raden av spelare som tvingades avsluta sin karriär i förtid till följd av hjärnskakningar.

Åslund svarade dock, vid 33 års ålder, för sin i särklass bästa säsong i karriären.

Imponerande.

… Värvning

Visst att HV71 säkerligen fick betala någonstans norr om 120 000 kr i månaden för Johannes Kinnvall.

Som han spelat har han varit värd minst det dubbla om inte mer.

Vilken utveckling och stjärna som Kinnvall utvecklats till framförallt under den andra halvan av säsongen.

… Fynd

Skellefteås Jesper Frödén har tagit stor kliv den här säsongen. Visst att han var bra i AIK i fjol men att han så snabbt skulle gå in i SHL och göra sådant stort avtryck trodde jag inte.

… MVP

Det är svårt att argumentera mot att Kodie Curran varit seriens bästa spelare. Ser jag dock till hur jag bedömer MVP så är det inte nödvändigtvis den spelare i serien som varit bäst som är viktigast för sitt lag.

Jag håller faktiskt Skellefteås Gustav Lindvall som seriens mest värdefulle spelare eftersom hans betydelse för Skellefteå varit så stor och att han är den enskilt största anledningen till att Skellefteå gjorde en sådan vass säsong som man ändå gjorde.

Nu till de alternativa priserna…

Henrik Stensson Trophy går till Oskarshamns Simon Despres som gick 25 under par på 41 spelade hål.

T. J. Hensick Trophy tilldelas säsongens mest misslyckade värvning och går i år till Färjestad och Ville Leskinen.

Kommentar: Behövs det ens?

Jörgen Jönsson Trophy går till den spelare eller ledare som visat störst ledaregenskaper på som vid sidan av isen.

Vinnaren är: Niklas Eriksson Örebro

Kommentar: Har lett Örebro till en position i tabellen som få trodde var möjlig inför säsongen och stått för ett lugnt och tryggt ledarskap som gett klubben framtidstro. Även om Örebro hamnat i blåsväder för några tvivelaktiga tacklingar under året har Eriksson inte duckat ansvar eller skyllt ifrån sig. Står alltid upp rakryggat oavsett resultat utan att skylla ifrån sig eller för den delen gnälla på domarna.

Johan Davidsson Trophy går till den spelare som visat stört sportsmanship på isen och behandlat med- och motspelare samt domare på ett föredömligt sätt.

Vinnaren är… Johannes Salmonsson Oskarshamn.

Kommentar: Alltid med glimten i ögat och trots att kanske domsluten går emot eller att hans lag förlorat har Salmonsson alltid visat respekt mot motståndare och domare samt spelet hockey.

Robin Figren Award tilldelas årets största profil och går till Örebros Mathias Bromé

Kommentar: Med en förmåga att engagera, väcka känslor och bjuda på sig själv har Mathias Bromé växt ut till en av seriens största profiler. Fokus har varit mer på spelet i år än tidigare vilket visat sig på isen där Bromé haft en genomgående hög nivå i sitt spel och utvecklats till en av seriens bästa spelare.

Erik Forsell Award tilldelas seriens mest underskattade spelare och går i år till Malmös Lars Bryggman.

Kommentar: Har stått för sin bästa säsong i karriären och är direkt ovärderlig för Malmö.

Jonas Frögren Trophy går till den spelare som spelat mest uppoffrande för sitt lag, både tagit emot och delat ut smällar utan att gnälla och alltid satt laget i första hand.

Vinnare är… Hampus Larsson Linköping

Kommentar: Med ett resolut spel har Hampus Larsson varit hänsynslös mot sig själv, täckt skott med livet som insats alltid med lagets bästa i åtanke. Som den gången han slängde sig med huvudet för eller den gången….

Larsson sätter alltid laget främst.

Martin Knold hederspris går till Sebastian Wännström Leksands IF

Kommentar: Martin Knold är inte känd för den bredare publiken efter sin tre år med Linköping i SHL.Han var dock stekhet i inledningen av säsongen 2003-2004 och ledde ett tag skytteligan på fyra mål. Han slutade dock på fem mål på den säsongen och fick med det ett pris uppkallat efter sig.

Vinnaren är… Sebastian Wännström Leksand.

En liknande resa som Martin Knold en gång hade har den nuvarande Leksandsspelaren Sebastian Wännström haft. Efter att ha inlett säsongen med fem mål på sina sex första matcher. På de resterande 43 matcherna svarade Wännström för fem mål.

Per Ledins vandringspris går till den spelare som aldrig någonsin ger upp.

Vinnaren är… Daniel Widing Luleå/Djurgården

Kommentar: Widing hann med att spela både med Luleå och Djurgården den här säsongen. Framförallt i Djurgården bidrog Widing med en aspsekt i spelet som Djurgårdens lagbygge saknade i form av speed.



Jonathan Granström hederspris tilldelas den spelare eller ledare som med finess och skicklighet tagit sin in under skinnet på sin motståndare.

Vinnaren är… Thomas ”Bulan” Berglund Luleå

Kommentar: Genom att kalla Frölunda för ett bottenlag fick han Roger Rönnberg att gå i taket och utkräva en ursäkt från ”Bulan”. Underbart!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny