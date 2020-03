Det är trots allt deras skyldighet

Hur framtiden kommer att se ut och vad som händer kring Coronaviruset är det i dagsläget ingen som vet. Det kommer helt klart få stora konsekvenser för många svenska klubbar. Jag undrar om en del ens kommer klara det här.

Det kan kanske uppfattas som aningen respektlöst att prata ekonomi i dessa tider när viruset och osäkerheten kring den härjar som värst. Jag köper det.

Det är likväl viktigt att kunna hålla två nyanserade tanker i huvudet samtidigt.

Helt klart är att många lag kommer att gå på knäna och hur kan man då motivera en ekonomisk satsning när vi i dagläget inte vet hur framtiden kommer se ut?

Företag som sponsrar klubbarna med alltifrån 50 000 kr till miljonbelopp, hur tänker dem och och kommer de ha möjligen att sponsra framöver?

Klart att det som sker runt om i världen påverkar oss alla på olika sätt men ser jag på ishockeyn isolerat kommer det få enorma konsekvenser.

Många klubbar skulle gått in i sin absoluta prime gällande intäkter i form av biljettförsäljning men också från sponsorer. Vanligtvis skriver sponsorer avtal över flera säsonger och beroende av dignitet på företaget har de ofta en stegrande utbetalning desto längre klubben tar sig i slutspelet. Det är miljonbelopp som går förlorade precis som med biljettintäkterna och all försäljning i arenan. Det är pengar som skulle läggas på kommande spelarbudget, i arenan, på restauranger, på damverksamheten eller i ungdomsverksamheten och därför är jag direkt orolig för hur flera av klubbarnas framtid kommer att se ut.

Det finns klubbar som budgeterat med minst kvartsfinal och vad Coronavirus betyder för deras ekonomi krävs ingen vidare utbildning för att förstå.

Eller Modo och Björklöven (jag lider enormt med er) som båda slagit tidigare Hockeyallsvenska poängrekord som nu går miste om enorma summor likväl som (framförallt) chansen att ta klivet upp.

Eftersom de stått för fenomenala säsonger har SHL-klubbarna ett smörgårdsbord av spelare att välja bland. Det är faktiskt så att spelare från både Modo och Björklöven skulle gå in i SHL med en väldigt hög status och således omöjliga att ersätta.

Hur återhämtar man sig från det och speciellt när ekonomin också fått sig en rejäl törn i form av uteblivna intäkter i samband med matcherna?

Det är fan omöjligt.

Modo, Björklöven och potentiellt även Timrå, Västerås eller Södertälje går miste om mellan fyra till åtta hemmamatcher vilket i runda slängar lär röra sig om mellan fem till tio miljoner kronor.

Detsamma gäller i SHL där antalet matcher och miljoner kan bli än fler.

Dock har SHL lagen mer likvida medel att röra sig vid men också högre kostnader på sin personal.

Trots att säsongen officiellt är avblåst har klubbarna kontrakt med sina spelare till den sista april vilket betyder en och halv månad med bara rena utgifter. Vanligtvis sliter klubbar under sommaren med sina löneutbedlingar eftersom kontrakten är utformade över tolv månader.

Vem vågar ens skriva ett dyrt kontrakt med en stjärnspelare när vi inte ens vet hur framtiden kommer att se ut?

När väl hockeyn kommer igång igen kan det säkerligen bli svårt att locka publik eftersom Coronaviruset har påverkat ekonomin hos oss alla.

Det måste man nog ta det i bekanting när en budget ska läggas vilket än mer belyser problemen klubbarna brottas med framöver.

Jag vet att det kanske inte är läge att fokusera på just ekonomin idag när det såklart finns viktigare saker att tänka på. Men klubbarna håller just nu på att samla ihop sig och måste då har förmågan att zooma ut, ha två tankar i huvudet samtidigt och blicka mot framtiden.

Det är trots allt deras skyldighet och ansvar likväl som det var att ställa in nuvarande säsong.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny