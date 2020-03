Det mest aktade individuella priset inom svensk hockey har återigen misshandlats.

Jag förstår inte vad som ska vara så svårt.

Fixa det här nu. För spelarna och fansens skull.

Idag står det klart att Rögles Kodie Curran tagit hem Guldhjälmen som seriens bästa spelare. Visserligen ett självklart val men likväl är det ett prestigefyllt pris som nog saknar motstycke i svensk hockey.

Dels för sin historik men också för att det är spelarna själva som röstat fram Rögles stjärnback.

Guldhjälmen har delats ut sedan 1986 och priset tilldelas till den spelare som SHL-spelarna själva anser varit bäst.

För mig finns det inget annat individuellt pris som är större och det kan jag gå i god för att spelarna själva skriver under på.

Trots detta smyger man fram priset i skymundan via ett pressmeddelande med förhoppning att någon kanske skriver om det.

Är inte det så klassiskt svenskt?

Fan.

Det blir inte större än så här.

Kodie Curran har utsetts till seriens bästa spelare av sina kollegor och en bättre och mer kunnig jury går inte att få.

Det måste uppmärksammas mer.

Aldrig tidigare har Kodie Curran vunnit ett individuellt pris av den här digniteten och svensk hockey måste kunna göra något så mycket större av ett sådant enormt prestigefyllt pris.

Kom igen nu, det är för fan Guldhjälmnen. It´s a fucking golden helmet!

Om man nu inte har för avsikt att inkludera Guldhjälmen tillsammans med exempelvis SHL- Awards varför hade man inte kunnat haft is i magen och vänta in Rögles hemmamatch på torsdag mot Malmö eller första kvartsfinalen på hemmaplan och där delat ut priset?

Det hade fått en större spridning och ett större fokus på själva priset.

Är det bara jag som bryr mig om sånt här?

Att Curran tilldelas priset är ett givet val sett till vad han presterat på isen under säsongen. Hans offensiva förmåga är det få som kan matcha och den respekt han, på kort tid, byggt upp kring sig själv är imponerande. Sättet som han bär upp pucken på, följer med i anfallen och hittar kreativa lösningar imponerar. Jag tycker också att Curran utvecklat spelet utan puck den här säsongen även om det givetvis är hans offensiva förmåga som sticker ut.

Därför är det välförtjänta att han får Guldhjälmen mon än lite i smyg.

Curran är efter, Kari Eloranta, Anders Eldebrink, Rikard Franzén och Magnus Johansson, blott den femte backen som fått priset under dess 34-åriga historia.

När jag ändå raljerar över hanteringen av Guldhjälmen. Snart kommer även Hockeyjournalisters kamratförening dela ut priser till den bästa svenska målvakten, backen och forwarden i Sverige.

Jag tänker inte ens gå in på hur oseriöst det faktiskt är och det gör mig lika irriterad varje år.

Devalvera inte de individuella priserna. Åtminstone för spelarnas skull och för oss med stort intresse för hockey.

2020 måste vi kunna växla upp och samla de serösa priserna under ett och samma tak.

Det skulle alla vinna på.

Kodie Curran ansluter nu till en skara tidigare- och nuvarande storspelare som tilldelats guldhjälmen sedan 1986. Oavsett var spelarnas individuella karriärer tagit vägen är jag övertygad om att alla ser tillbaka på priset och känner en enorm stolthet. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Tidigare vinnare av Guldhjälmen:

1985-86 Kari Eloranta, HV71

1986-87 Pekka Lindmark, Färjestad

1987-88 Anders Eldebrink, Södertälje

1989-90 Bengt-Åke Gustafsson, Färjestad

1990-91 Håkan Loob, Färjestad

1991-92 Håkan Loob, Färjestad

1992-93 Peter Forsberg, MODO

1993-94 Peter Forsberg, MODO

1994-95 Per-Erik Eklund. Leksand

1995-96 Esa Keskinen, HV71

1996-97 Jarmo Myllys, Luleå

1997-98 Tommy Söderström, Djurgården

1998-99 Jan Larsson, Brynäs

1999-00 Rikard Franzén, AIK

2000-01 Kristian Huselius, Frölunda

2001-02 Ulf Söderström, Färjestad

2000-03 Niklas Andersson, Frölunda

2003-04 Magnus Kahnberg, Frölunda

2004-05 Henrik Lundqvist, Frölunda

2005-06 Andreas Karlsson, HV71

2006-07 Fredrik Bremberg, Djurgården

2007-08 Tony Mårtensson, Linköping

2008-09 Johan Davidsson, HV71

2009-10 Mats Zuccarello Aasen, MODO

2010-11 Magnus Johansson, Linköping

2011-12 Jakob Silfverberg, Brynäs

2012-13 Bud Holloway, Skellefteå

2013-14 Joakim Lindström, Skellefteå

2014-15 Derek Ryan, Örebro

2015–16 Anton Rödin, Brynäs

2016–17 Joakim Lindström, Skellefteå

2017–18 Joakim Lindström, Skellefteå

2018–19 Jacob Josefson, Djurgården

2019-20 Kodie Curran Rögle

