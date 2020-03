Satan så bra han är.

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #22

Målvakt:

Gustav Lindvall Skellefteå (4)

Det kanske börjar bli aningen tjatigt med Lindvall i veckans lag. Men det går inte att förbise det spel som Lindvall visar upp. Under veckans två matcher släppte Lindvall endast in ett mål borta mot Frölunda innan han höll nollan mot Malmö i torsdags.

Skellefteå, Lindvall och målvaktstränaren Christer Holm har alla gjort ett lysande jobb och är en stor del i huvudpersonens enorma utveckling.

Bubblare: Arvid Holm Färjestad

Backar:

Didrik Strömberg HV71

Den defensivt skicklige backen var dominant matchen igenom när HV71 vann över Frölunda i Scandinavium i lördags. I matcher, av den digniteten, växer Strömbergs vars fysiska spel är en viktig komponent i ett formstarkt lag.

Alla lag skulle må bra av att ha en Didrik i sitt lag.

Nils Lundkvist Luleå (3)

Vilken säsong han gör. Match efter match så sticker den unge backen ut med sitt spel. Offensivt sett har han tagit stora steg och pondusen och lugnet med puck är i ögonfallande. Kvitterade sent mot Djurgården i torsdags och även målskytt mot Örebro i lördags. Lundkvist har den här säsongen utvecklats från en valpig junior till en stjärna i SHL.

Bubblare: Daniel Gunnarsson Leksand, Johannes Kinnvall HV71

Forwards:

Carl Persson Malmö

Vi kan väl krasst konstatera att Carl Perssons knappa två säsonger i Malmö varit en stor besvikelse.

Med det sagt. De senaste veckorna har det skett en utveckling som också gett Persson ett större förtroende. Istiden den här veckan har varit i snitt nästan 19 minuter per match att jämföra med drygt elva minuter sett över hela säsongen.

Under veckans tre matcher stod Persson för fem poäng där framförallt matcherna mot Leksand och Växjö stod ut.

Jag tycker Persson fått tillbaka lite bett i sin skirlskoåkning och kan nu också utnyttja sin storlek och bryta in på mål på ett tydligare sätt.

Ryan Stoa Örebro (2)

Efter förlusten mot Växjö förra lördagen borde det rimligtvis varit fullt befogat med ett lagmöte där spelarna stängde in sig själv och vädrade luften.

Finns där tillräckligt med karaktär och ryggrad i Örebors lag tror jag att en gruppen ifrågasatt Ryan Stoas arbetsmoral och inställning som inte varit som den ska på slutet.

För något har uppenbarligen hänt med Stoa som jag tycker mig sett ett helt annat engagemang från. Den här veckan var han återigen en dominant fysiskt faktor med förmågan att täcka puck och skapa målchanser.

Dennis Everberg Rögle (3)

I framförallt segermatcherna mot både Brynäs och Oskarshamn visade Everberg vilken enorm styrka och kraft han besitter. När Everberg täcker pucken, lägger ut armen och trycker ut rumpan är han obehagligt svår att möta.

Jag tycker att Everberg spelat bättre än förväntat och då ska man veta att mina krav och förväntningar var väldigt höga på honom inför säsongen.

Bubblare: Toumas Kiiskinen Skellefteå, Linus Fröberg HV71, Per Åslund Färjestad

Coach:

Stephan Lundh (3)

För tillfället marknadsför ”Lillis” sig själv på bästa tänkbara sätt inför ett kommande tränaruppdrag. HV71 spelar nu med en frejdig offensiv och med en helt annan aggressivitet och driv mot mål än vad jag sett tidigare under säsongen.

”Lillis” gäng har på senare visat upp ett spel som lovar gott inför slutspelet.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

En kommentar kring Luleås Nils Lundkvist känns överflödig va?

Satan så bra han är.

Veckans… Nollor

Skellefteås Gustav Lindvall höll nollan mot Malmö i lördags vilket var hans sjätte nolla för säsongen. Med den noteringen är han bäst i serien vid sidan av Oscar Alsenfelt.

Växjös Viktor Fasth höll nollan mot Brynäs i tisdags i vad som förmodligen var säsongens viktigaste match för smålänningarna. Örebros Dominik Furch höll i sin tur nollan mot Linköping i tisdags, Luleås Joel Lassinantti gjorde detsamma mot Rögle och Frölundas Johan Mattsson stängde igen mot Skellefteå.

Veckans… Det var på tiden

Vi får gå tillbaka till den femte december för att hitta den senaste gången som Christoffer Persson gjorde mål i SHL.

I lördags smällde Persson in ett mål med ett hårt och välplacerat skott från blå.

Om Persson håller samma frekvens i sitt målskytte kommer han göra mål om 1554 dagar vilket innebär den åttonde juni 2024. Skjuter SHL på sin säsong eller gör Persson mål innan dess?

Vevkans… Klubbrekord

I och med Luleås seger mot Örebro i lördags tog man sin 103e poäng för säsongen. Med det putsade man till sitt tidigare rekord på 102 poäng från säsongen 2012-2013.

Veckans… Match

Ett pressat Frölunda tog emot HV71 i lördags. Det var en grym match med mycket känslor mellan två vassa lag. Trots en bra prestation lyckades Frölunda ändå inte vinna och riskerar därför att missa topp sex.

Veckans… Noteringar

Både HV´s och Luleås powerplay har varit ifrågasatta under stora delar av säsongen. Onekligen har Lias Anderssons och Konstatin Komareks intåg i HV71 respektive Luleå gett resultat.

När Lias Andersson gjorde debut för HV71 den första februari hade HV gjort 20 mål på 37 matcher och var ett av seriens sämsta lag i powerplay. Efter Lias debut har HV gjort 20 mål på 13 matcher med en utdelning på 35.71 % vilket är näst bäst i serien under tidsperioden.

Luleås spel i numerärt överläge har fått en energikick och gått från usla 12% till hyfsade 22,22% under den tid som Komarek spelat i laget.

Powerplay är som bekant en spelform som namn göra skillnad i tighta slutspelsmatcher och där har både Andersson och Komarek gjort skillnad för respektive lag.

Veckans… Har ni fest eller?

Veckans… Små marginaler

Tror ni verkligen att Jason Garrison siktade in sig på att träffa Linus Hultströms huvud?

Det kan ändå belysa att det ibland kan vara små marginaler och ibland kan handla om ren och skär otur när situationer likt dessa dyker upp.

Veckans… Fräckis

Veckans… Finaste

Veckans… Podd



* * * * * * * * * * * * *

