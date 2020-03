Sista chansen

Frölunda har under säsongen presterat som bäst när de varit satta under rejäl press och haft den berömda kniven mot strupen. Är det inte precis ett sådant läge vi har framför oss i eftermiddag eller är det kanske dags att lägga ned det snacket för i år?

Det mesta tyder på att Frölundas usla form kommer att kosta laget en direktplats i kvartsfinalen. Det vore såklart ett enormt misslyckande, sett till förväntningarna, men samtidigt tror jag det bästa i det här läget är om man inte lägger fokus på det. Nu handlar det mer om att rada upp tillräckligt med bra prestationer och därifrån bygga ett självförtroende.

Som spelare tror jag att många upplevt en stress kring topp sex som påverkat negativt i form att man som spelare mer känt en press ”att inte förlora” än glädjen av att vinna. Det kan säkert låte lite flumigt för den som aldrig spelat i ett lag med tydliga mål som i slutändan kan vara stressande att uppnå och om målen inte infrias ses det som ett stort misslyckande.

Frölundas mentala inställning måste istället vara ”Ingen tror längre på oss och nu jävlar ska vi visa dem” och inte se en åttondelsfinal som ett problem utan en jäkla möjlighet.

Rent speltekniskt är det framförallt spelet med puck, oftast från backarna, som måste bli bättre. Antalet gånger som Frölunda spelar sig ut ur egen zon under kontroll och med fart och få vilket gör att offensiven tagit stryk och motståndarna har därför inte alltid upplevt den jobbiga anstormningen med medföljande fart som i grunden kännetecknar Frölunda.

Det svaga passningsspelet har gjort att spelet genom mittzon inte haft samma fart och när de sedan dumpar pucken, vilket de ofta gör, sitter enheten inte riktigt ihop och förmågan att etablera tryck och vinna puckar är inte lika vass.

Det går såklart att peka finger mot ledande spelare som inte levererat som förväntat.

Jag tror mycket bottnar i just spelet från bakplan som hämmar de kreativa spelarna som upplever att de måste göra saker på egen hand och därmed överarbetar situationerna.

Men visst. Det är många som måste kliva fram nu vilket de själva är medvetna om.

Ett stort problem har varit avsaknaden av skadade Theodor Lennström som varit större och mer kännbart än vad någon vågat ana. I Lennström har Frölunda en back som är duktig på att driva spelet framåt och när dessutom Jacob Moverare och Brandon Gormley inte är lika bra som i höstas blir spelet med puck lidande.

Likväl måste backarna hitta enkelheten i sitt förstapass och därifrån bygga fart som man tidigare varit så duktig på och fått ut så extremt mycket av från varje enskild back.

Jag har lyft fram Frölunda som den solklara guldfavoriten flertalet gånger både inför- och under säsongen.

Det är klart att jag vacklat en del kring det tipset i synnerhet nu när man ser ut att missa topp sex.

Samtidigt finns det fortsatt en enorm potential i laget och jag förstår, precis som alla andra, att spelarna inte plötsligt gått och blivit dåliga spelare. Därför handlar det om att hitta självförtroende genom att stapla bra prestationer på varandra och bryta ner matcher och i dessa ha mindre delmål.

Faktum kvartstår. Förslut i eftermiddag mot HV71 och chansen är borta till topp sex.

I så fall vill jag varken se eller höra någon skriva eller prata om att Frölunda är så bra i pressade lägen.

Jag tror det i så fall skulle kunna bli en falsk trygghet och kanske något man kan gömma sig bakom. Ungefär som jag upplevt att Brynäs gjort under hela säsongen. Trots att den varit usel har de ofta blickat tillbaka och hänvisat till premiären mot just Frölunda för att påvisa att kapaciteten finns.

Klockan 14:30 öppnar vi upp studion på Cmore och TV4.

Vi kommer såklart prata massvis om Frölunda och såklart också om HV’s imponerande utveckling i spelet i numerärt överläge och betydelsen av Lias Andersson.

Vi följer med spänning dramatiken kring topp sex när sju härliga matcher väntar.

Häng gärna med oss.

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

