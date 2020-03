Tyder väl mer på att Frölunda är ur balans

Det är i norra Sverige som hockey regerar just nu och frågan är egentligen hur det är ställt hos mästarna?

Och är intresset för hockey i södra Sverige inte större?

Det är några av frågeställningarna i Veckans Hiss och Diss

Veckans hiss

Luleå och Skellefteå är i skrivande stund Sveriges två bästa lag och i Hockeyallsvenskan har Björklöven visat klass hela säsongen. Dessutom gör Modo och Timrå upp om att få möta Björklöven i den Hockeyallsvenska finalen i en rafflande avslutning på grundserien. Med andra ord. Hockeyn i norr dominerar.

Att Skellefteå skulle ha den här utvecklingen såg jag som en utopi bara för en månad sedan. Då var spelet oftast alltför ojämnt samtidigt som lagets stjärnspelare Joakim Lindström sökte efter formen.

Februari månad har dock varit en succé med tio (!) raka segrar och ett fullkomligt lysande spel. Det har gjort att man nu kommer sluta topp sex och således är garanterad minst kvartsfinal.

Vad som varit vägvinnande är att Tommy Samuelsson satt ihop duon Joakim Lindström och Oscar Möller igen.

Tillskillnad från tidigare har dock andra spelare också klivit fram och gett både spets och bredd vilket inte riktigt varit fallen de senaste åren.

Frågan är om det håller hela vägen?

Jag tänker i alla fall inte räkna bort Skellefteå igen.

Vad gäller seriesuveränen Luleå kan jag ibland känna att de inte fått nog med beröm. Rätt frekvent dras de med en tråkstämpel och så fort det diskuteras slutspel ställer sig många frågan om de har en växel till.

Jag är en av många som gjort det utan att i grunden kunna sätta fingret rent konkret vad de måste förbättra.

Visst. Powerplay är en del, som sett över hela säsongen är tredje sämst av samtliga lag. Ser man dock till de sex senaste matcher är Luleå seriens femte bästa lag.

Jag vet, visserligen en kort period men samtidigt är det en avsevärd förbättring.

Spelet som Luleå visade upp mot Frölunda igår imponerade och klarar man av att prestera på den nivån under ett slutspel finns inga tvivel eller en efterfrågan om ytterligare en växel.

Jag tycker också det var synnerligen roligt av Thomas ”Bulan” Berglund att på ett kaxigt sätt men med glimten i ögat benämna Frölunda som ett bottenlag inför matchen. Om han däremot hånat Frölunda efter matchen och gjort samma ordval hade det varit annorlunda.

Att Roger Rönnberg sedan högg hårt på betet var förvånande eller var det kanske rent av ett sätt för honom, likt José Mourinho, att flytta fokus från den slätstrukna insatsen?

Jag låter det vara osagt men att ett lag av Frölundas klass och dignitet ska förnärmas av ”Bulans” pik tyder väl mer på att Frölunda är ur balans än något annat.

Det Frölunda jag lärt känna de senaste åren som ett av svensk hockeys största krafthus skulle vanligtvis fnyst åt ”Bulan” och låtit honom och Luleå få tugga i sig orden via sitt spel på isen.

Numera är laget dock i obalans och spelet på isen står inte att känna igen. Jag hävdar fortfarande att Frölunda har den högsta nivå av alla lag i serien men frågan är om och i så fall när de plockar fram det igen.

Än är det såklart för tidigt att räkna ut göteborgarna men att laget nu kan missa topp sex är inget annat än en missräkning.

Personligen hade jag inte haft något emot att se Luleå mot Frölunda i en slutspelsserie.

Om inte annat gav gårdagens match och ”Bulans” gliring än mer glöd till ett redan hett rivalmöte.

Thomas Berglund pik mot Frölunda igår var uppfriskande. Någon mer än jag som skulle se fram mot en slutspelsserie mellan Luleå och Frölunda? Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Veckans diss

Malmös hyllning av Jesper Mattsson var fin, känslosam och värdig. Det var dessutom välarbetat och genomtänkt och såklart ett extra plus i kanten att hissa tröjan mot just Färjestad där Mattsson spenderade sex framgångsrika år av sin karriär.

Att lyfta in highlights från både Mattssons tid i Malmö och Färjestad var snyggt gjort något som båda lagen och dess supportrar uppskattade och engagerade sig i.

Att Jesper Mattsson fick sin tröja pensionerad i Malmö Arenas tak var också känslosamt eftersom det var hans bortgångne son Olivers kanske allra största dröm. Med vetskapen om vad familjen behövt gå igenom var det därför svårt att hålla tillbaka tårarna. Sett till arrangemang var det rakt igenom fint gjort och belyser vilken makalös karriär Jesper Mattsson hade.Vad sägs om 13 säsonger i Malmö, fyra SM-guld, ett VM-guld, ett Europa Cup guld och 583 matcher i Malmös tröja?

Hur mycket det än går att lyfta fram Mattssons prestationer på isen står de sig rätt bleka i jämförelse till den person han är. Alltid med ett leende på läpparna och vänlig och varm mot alla i sin omgivning som han också tog sig tid för.

Det var fint hur Färjedtads gudfader Håkan Loob och Malmös profilstarke Percy Nilsson var på isen tillsammans med Mattssons familj precis som sonen Olivers tidigare lagkamrater.

Vad som dock var väldigt synd var det faktum att Malmös supportar svek.

Ni som var där ska inte beskyllas för något utan gjorde ett bra jobb.

När en av klubbens största genom tiderna hyllas var där endast 7689 åskådare på plats i en arena som tar 12600.

Det är direkt underkänt!

Det är väl i grunden bara att konstatera att intresset för hockey i Malmö inte är större än så.

Nu var ceremonin i sig som sagt väldigt fin och genomarbetad och i grunden tror jag inte att huvudpersonen själv bryr sig nämnvärt utan kommer känna stolthet att varje dag kunna se upp på tröja nummer 21 som både han och Oliver bar i Malmö.

Jesper Mattsson tröja nummer 21 hissades igår unden pompa och ståt i en fin ceremoni som Malmö arrangerande. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny