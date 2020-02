Linköping har haft en positiv trend på slutet och efter segern mot Malmö idag har man återigen tagit upp jakten på Brynäs och Växjö- som båda förlorade idag. Linköping kommer dock tvingas klara sig utan den viktige backen Sam Lofquist efter hans hjärnsläpp idag.

Som spelare är man fullt medveten om att domaren är fredad från all fysisk kontakt. Så fort en linjedomare kommer in för att bryta upp en situation är det en signal att man som spelare ska ta det lugnt. Jag kan ibland se mellan fingrarna om en spelare, i ren frustation, skäller eller skriker på en motståndare eller mot en domare så länge det inte handlar om personangrepp.

Men fysiskt kontakt. Aldrig någonsin.

Malmös Emil Sylvegård gjorde det Emil Sylvegård är som bäst på. Ha kom inte under skinnet på Sam Lofquist som efter tjafset med Sylevgård knuffade linjedomaren.

Bild: C more

Att vidröra en domare fysiskt är såklart både respektlöst och direkt idiotiskt och någon som man aldrig någonsin får acceptera.

Men knuffen är jun inte så hård kanske en del säger.

Det spelar ingen roll.

Du rör inte en domare. Punkt!

Jag har inte för avsikt att spekulera i ett eventuellt straff men Linköping förstår nog att Sam Lofquist inte lär spela på ett bra tag.

För tre år sedan stängdes Örebros Libor Hudacek av i två matcher när han puttade en domare. Då fanns det förmildrande omständigheter kring huruvida Huracek såg domaren eller ej. Det går inte att applicera här.

Betänk att Färjestad Marcus Nilsson stängdes av två matcher av för att han skrek ”Du suger” riktat mot en domare.

Sett det i perspektiv till knuffen och ekvationen är ganska enkel.

Linköping får klara sig utan Sam Lofquist framöver.

Det är inget annat än ett dålig agerande av huvudpersonen som satte sig själv före laget.

Det vet både han och Linköping om.

Därför hedrar det Lofquist som inte gömde sig efteråt utan klart och tydligt sa att han skämdes för vad han gjort. Även Bert Robertsson och Linköpings General Manager Niklas Persson tog kraftigt avstånd från agerandet direkt efter matchen.

https://twitter.com/cmoresport/status/1232389200009482245?s=20

Tack för att ni tog er tid

Sanny