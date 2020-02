Ett underbetyg till samtliga NHL-scouter

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #19

Målvakt:

Gustaf Lindvall Skellefteå (3)

Skellefteås burväktare har stått för säsongens genombrott och den gångna veckan var i vanlig ordning riktigt starkt. I segern hemma mot Luleå i tisdags släppte Lindvall endast en puck förbi sig och mot offensivt starka Färjestad höll Lindvall nollan. Ingen är längre förvånad över hans genomgående förstklassiga spel och det är bara gratulera Skellefteå som lyckades förlänga Lindvalls kontrakt över de tre nästkommande säsongerna.

Bubblare: Jonas Gustavsson Linköping

Backar:

Kodie Curran Rögle (4)

Han är bäst helt enkelt. Det är inget snack. Curran kan styra- och dominera matcher som ingen annan i serien.

Jag vet att det finns ett KHL-kontrakt klart inför kommande säsong men det är inget annat än ett icke godkänt betyg till samtliga NHL-klubbar. Att en spelare av Currans kaliber inte fått ett envägskontrakt i NHL är ett underbetyg till samtliga scouter som inte lyckats övertyga sina chefer om Currans förträfflighet.

Linus Hultström Djurgården

Linus Hultström spelar på den nivå han gjorde hösten 2016 och det säger en del om vad han presterar just nu. Utöver sin offensiva briljans har han hittat en jämnhet i spelet som jag tidigare saknat. Två mål och två assist under veckans tre matcher och närmare 21 minuter och 30 sekunder istid i snitt per match.

Bubblare: Arvid Lundberg Skellefteå, Adam Ollas Mattsson Malmö

Forwards:

Broc Little Linköping (3)

Linköpings taktik mot Frölunda i tisdags var rätt enkelt. Stabilt- och kompakt försvarsspel och långa puckar på Little. Aningen tillspetsat men inte alltför långt ifrån sanningen i en match där Little svarade för två mål i 3-1 segern. Mot Leksand i torsdags var Little återigen en gigant och stod utöver ett mål för ett uppoffrande försvarsspel. När Leksand jagade kvittering med minuten kvar matchades Little vilket tidigare varit en utopi. Faktum är att han då täckte ytterligare ett par skott vilket fick lagkamraterna att jubla mer än när han gjorde mål.

Fredrik Händemark Malmö (4)

Så rejäl och beslutsam i allt han gör på isen. Kapten Händemark är Malmös hjärta och lungor som visar vägen i match efter match. Offensivt är Händemark en av seriens bästa och i defensiven är han som alltid mer eller mindre felfri. Nog har väl Händemark utvecklats till seriens bästa tvåvägscenter vid sidan av Jacob Josefson?

Anton Rödin Brynäs (2)

Återigen en stark vecka från Brynäs kapten som stod för fyra nya poäng och nu på allvar tagit upp jakten på poängligaledaren Marcus Nilsson. Jag tycker mig se em mer genomgrinig Rödin vilket är ett tecken på att han är påkopplad och också som så ofta dominant i spelet.

Bubblare: Johannes Salomonsson Oskarshamn, Dennis Everberg Rögle, Jesper Frödén Skellefteå

Coach:

Cam Abbott Rögle (2)

Cam Abbott har under sin tid i Rögle fått laget, fansen och hela föreningen att tro på ett SM-guld. Sett till hur spelet sett ut den gångna veckan finns det ingen anledning att ifrågasätta det.

Matchen mot Frölunda i lördags var en styrkedemonstration av Rögle som tog sin fjärde raka seger mot mästarna från Göteborg.



* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Rögles Dominik Bokk har efter JVM fått en sanslös utveckling och gett Rögle ett helt annat djup i sitt lag. Den här veckans svarade Bokk för ett mål och en assist och bidrar framförallt offensivt på ett sätt som gör Rögle till ett än mer fruktat lag.

Veckans… Nollor

Skellefteås Gustav Lindvall höll nollan mot Färjestad i fredags, Luleås Joel Lassinantti gjorde detsamma mot Leksand i lördags medan Rögles Christoffer Rifalk höll nollan mot Växjö i torsdags.

Veckans… Match

Det var en rejäl slutspelspuls i matchen mellan Rögle och Frölunda i lördags. Två bra lag som spelade en snabb hockey med en fysisk närvaro.

Veckans… Lag

Rögle och Skellefteå var de enda lagen som tog full pott under veckans matcher. Skellefteås segrar kom mot lag som inför veckan var topp sex (Luleå, Färjestad och Örebro) vilket var en imponerande bedrift.

Veckans… Svar på tal

Efter 15 mållösa matcher fick det vara nog sa Joakim Lindström och drog näven i bordet så att Jonathan Pudas satte sporydrycken i halsen. Sedan gick Lindström ut och smällde in ett par mål i derbyt mot Luleå.

Veckans… Notering

Skellefteå värvade den tidigare AIK (det riktiga AIK) spelaren Anton Holm efter en mindre framgångsrik tid i TPS Åbo i den finska ligan. Jag tycker Holm visat upp ett positivt spel och tillsammans med Jesper Frödén har duon återigen hittat den kemi de hade i AIK tidigare. Frödén förresten. Lite i skymundan är det nog en av årets bästa värvningar.

Veckans… Läskigaste

Frölundas Viktor Ekbom åkte rakt in i sargen med huvudet och nacken före och det blev nästan obehagligt tyst i Scandinavium. Det var nog fler än jag som befarade att det kan de röra sig om en rätt otäck skada. Ekbom återhämtade sig snabbt och spelade vidare. Matchen efter mot Örebro stod han dessutom för två mål och en assist. Ekbom hade änglavakt skulle man kunna säga.

Veckans… Fuckcancer



https://twitter.com/cmoresport/status/1228727287237021698?s=20

Veckans… Retsticka

Även om han har slutat så kan han fortsatt retas den gode Jimmy.

https://twitter.com/cmoresport/status/1227305969333493761?s=20

Veckans… Det går snabbt i hockey

https://twitter.com/cmoresport/status/1228743105635065856?s=20

Veckans… Platt fall

https://twitter.com/cmoresport/status/1228686597631160320?s=20

Veckans… Outfit

https://twitter.com/Malmo_Redhawks/status/1228737055095762945?s=20

Veckans… Podd



* * * * * * * * * * * * *

