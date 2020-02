Känns fullt realistisk

Är den 15e februari säsongens mest överskattade dag, är Rögle ett lag som kan utmana om guldet och hur mycket ska man egentligen lyssna på en del trångsynta supportar?

Det är tre av frågorna jag reder ut när jag hissar och dissar från veckan.

Veckans… Hiss

Gårdagens match mellan Rögle och Frölunda var en av säsongens absolut bästa.

Faktum är att skåningarna vunnit samtliga fyra matcher den här säsongen när Frölunda stått för motståndet.

Jag är en av många som målat upp Frölunda som den givne guldfavoriten något jag fortsatt står fast vid även om det finns förbättringspotential och diverse skönhetsfläckar här och där.

Nog är väl ändå Rögle ett lag som mästarna lär bäva för i en eventuell kvart- eller semifinal?

När jag ser Rögle spela som man gjort under veckan är det tveklöst så att den här upplagen förmodligen lär bli den mest framgångsrika i klubbens historia.

Jag ser ingen anledningen till att den här gruppen inte ska ha SM-guld som en rimlig målsättning förutsatt att man håller sig någorlunda skadefria.

Det är ett lag innehållande två bra målvakter, fysikt tunga backar och forwards, tydlig rollfördelning, bra mix mellan ungdomlig entusiasm och rutin med många offensivt begåvade spelare.

Jag har pratat runt med både spelare och ledare i SHL och många nämner just Rögle som det tuffaste laget att möta. Dels för sin fysik, framförallt på backsidan, där de är svåra att komma den så viktiga insidan samt sin fart och kreativitet.

Dessutom finns också en hög individuell skicklighetsnivå på flera spelare som kan kliva fram och spela avgörande roller i täta slutspelsmatcher.

Backsidan är en av seriens bästa där Kodie Curran tveklöst är SHL´s bästa spelare, Éric Gélinas en respekterad och stenhård back medan Niklas Hansson har spetsegenskaper i spelet med puck. Forwardsuppsättningen är vass där spelare som Ted Brithén, Daniel Zaar och Leon Bristedt sticker ut. Den bästa forwarden för tillfället är dock Dennis Everberg som jag också tror kommer bli den viktigaste i kommande slutspel.

Jag kan helt ärligt säga att jag inte trodde han skulle vara så här pass bra även om hans meritlista med bland annat dubbla VM-guld imponerar.

Har Everberg ens förlorat en närkamp den här veckan?

Han är så otroligt stark på pucken och med en förmåga att trycka sig in på mål och skapa chanser. Den här typen av spelare är ovärderlig i ett slutspel. Tro mig.

Av det jag sett från laget under veckan råder det inga tvivel om att kapaciteten finns där.

SM-guld till Rögle?

Varför inte.

Den målsättningen känns för första gången i modern tid fullt realistisk.

Dags att ta Rögle på allvar Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN /

Veckans… Diss

Att man aldrig lär sig. Det är i regel samma sak varje år i samband med att transferfönstret stänger.

Inför den sista veckan har jag och många supportrar förhoppningar om att klubbarna ska hitta de sista pusselbitarna som kan ge en skjuts inför den avslutande delen av säsongen.

Marknaden är som alltid tunn och spelarna som finns tillgängliga är antingen för dyra eller helt enkelt för dåliga. Ofta bägge delarna vilket säger en del.

Det är i grunden sunt av klubbarna att inte chansa och dra på sig onödiga kostnader i ren desperation även om det kanske var precis det många förutspådde skulle ske i samband med det nya TV-avtalet.

Det var knappast något spektakulärt som skedde de sista dagarna i år heller och blickar jag tillbaka till min karriär var det ofta befriande när fönstret stängdes. Dels för det faktum att man visste hur laget skulle se ut plus att det ibland kunde finnas en oro i gruppen de sista dagarna för vad som skulle ske. Ibland kan en värvning störa gruppdynamiken mer än vad den faktiskt spelaren kan göra för skillnaden på isen.

Likväl, i min nuvarande roll, hade jag hoppats på några fler nya bekantskaper i serien och i lagen.

Jag förstår såklart att en del supportar känt en besvikelse kring uteblivna värvningar.

Samtidigt kanske man inte bör lyssna alltför mycket på en del supportar vilket stod klart i samband med att SHL under veckan uppmärksammade HBTQ och Pride.

Vad en del supportar kan slänga ut sig för idioti är skrämmande och det tydliggör bara än mer vilket arbete hockeyn har framför sig för att kunna inkludera alla.

Jag hoppas en del supportar faktiskt skäms för att ni skämdes för att erat lag och spelare tog ställning för en viktig samhällsfråga.

Problemet är dessvärre att ni själva inte förstår att det är ni som är en del av problemet.

Hockeyn måste inkludera ALLA vilket jag kan känna inte alltid varit fallet under åren som jag var aktiv.

Därför är intiativ likt detta ett steg i rätt riktning mot ett klimat som tillåter olikheter och öppenhet i en större utsträckning.

Malmös tränarteam vad dagen till ära klädda i regnbågens färger. Foto: Avdo Bilkanovic – BILDBYRÅN

