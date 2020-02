Det behöver ditt lag förstärka med

Om en dryg vecka, den 15e februari, stängs transferfönstret och därmed klubbarnas möjligheter till att värva spelare. Just nu pågår en febril verksamhet hos de flesta klubbarna för att kunna stärka upp sina lag inför stundande kval- eller slutspel.

Jag har gått igenom samtliga trupper och sett över vad varje lag behöver och jämfört årets prestationer och poängskörd med fjolårets dito.

1. Luleå 38 matcher 79 poäng

(Poängskillnad mot i fjol + 13 poäng)

Kommentar: Det finns inte mycket att anmärka på hos detta Luleå som är en sådan sanslös maskin som i match efter match radar upp bra och jämna prestationer. När Luleås backsida är fulltalig är den av högsta klass med toppbackar i form av Nils Lundkvist, Erik Gustafsson och Jesper Sellgren. Bakom trion finns Sondell, Engsund, Jalvanti och Själin samt nyförvärvet Yohann Auvitu som kommer att kunna växa mer och mer.

Jag tror faktiskt att Luleå gjort ett klipp i den franske backen.

Det behövs innan den 15e februari: Möjligtvis att man ska se över möjligheterna att värva ytterligare en forward om rätt namn dyker upp.

2.Färjestad 38 matcher 70 poäng

(Poängskillnad mot i fjol+4 poäng)

Kommentar: Trots att Färjestad rent poängmässigt är bättre i år än vad man var i fjol har det varit en god del gnäll på laget i år. Helt klart är att förväntningarna successivt skruvats upp en aning och att det återigen förväntas åtminstone final. Spelmässigt är offensiven lysande och efter fem raka förluster avslutade Färjestad med två raka segrar innan uppehållet.

Det behövs innan den 15e februari: Sett till hur det här laget var byggt inför säsongen saknas tre spelare som var tilltänkta att spela i de två första kedjorna. Ville Leskinen var direkt oduglig och sparkades iväg, skyttekungen Michael Lindqvist skadade knät och missar resten av säsongen medan passningsskicklige Johan Ryno har hamnat helt utanför laget. Ingen av dessa spelare har ersatts utan istället har bredd värvats i form av Pontus Widerström och Albin Eriksson. Då har jag inte ens nämnt Michael Latta som bredd vilket vore att överskatta hans hockeykompetenser på den stora isytan. Med andra ord lär Färjestad söka med ljus och lykta efter förstärkningar.

3. Frölunda 38 matcher 68 poäng

(Poängskillnad mot i fjol +5 poäng)

Kommentar: Frölunda är i sina bästa studer laget att slå vilket man har visat i CHL under året. I fjol efter CHL- finalen fick man en enorm boost som tog laget hela vägen till ett SM-guld. Faktum är att Frölunda varit bättre i år än i fjol vid samma tid och kommer utväxlingen i år på samma sätt som i fjol blir de tuffa att ha att göra med

Det behövs innan den 15e februari: Jag har nog hela tiden tänkt att de borde se över möjligheterna att plocka in en back. Förutsatt att alla är friska så är det inget akut men dyker ett bra namn upp slår man nog till.

4. Djurgården 38 matcher 66 poäng

(Poängskillnad mot i fjol +/-0)

Kommentar: Efter en svacka som såg ut att vara så pass djup att Djurgården skulle missa en toppsex placering har stockholmarna hittat formen. En stor del handlar om att man varit mer skonade från skador och i synnerhet har laget växt sedan Jacob Josefson kom tillbaka efter hans tre månader långa skadefrånvaro.

Det behövs innan den 15e februari: Djurgården har redan plockat in en ”försäkring” i form av Anton Mylläri om det är så att Olle Alsings rehabilitering drar ut på tiden. Även om junioren William Eklund kommit in och visat ett fint spel tror jag säkerligen sportchefen Joakim Eriksson har örat mot rälsen för att eventuellt plocka in en forward.

5. Örebro 38 matcher 66 poäng

(Poängskillnad mot i fjol +24 poäng)

Kommentar: Oavsett om Örebro slutar toppsex eller ramlar ned till en åttondeplats har de varit säsongens utropstecken. När spelet kuggar i, spelvändningarna är snabba, spelet är kompakt och energin finns där kan Örebro vinna mot vilket lag som helst. Dessutom har Dominik Furch visat bra spel hela säsongen och känslan jag får är att det fortsatt finns mer att få ut i ett slutspel från hans sida.

Det behövs innan den 15e februari: Örebro har överraskat oss alla under året och har satt sig i en bra position inför avslutande delen av säsongen. Det har tidigare ryktas om att Örebro nosat på Otso Rantakari och innan den 15e tror jag man plockat in en back.

6. HV71 38 matcher 64 poäng

(Poängskillnad mot i fjol +/-0)

Kommentar: Efter fem raka förluster har HV tagit fyra raka segrar och verkligen övertygat i dessa matcher. Vad som varit positivt sett ur HV´s synvinkel har varit att man äntligen fått utdelning i powerplay. Det har varit lagets stora akilleshäl under en längre tid och var den enskilt största anledningen till att man åkte ut i kvartsfinalen mot Färjestad i fjol. Fortsätter den formen är HV71 att räkna med.

Det behövs innan den 15e februari: I och med värvningen av Lias Andersson lär man nog ha stängt igen butiken för fler värvningar till en trupp som måste vara en av seriens dyraste.

Om det är så att Nils Andersson missar resten av säsongen är det läge att se över backsidan annars är det nog bara att ta det lugnt och låta gruppen komma samman än mer.

7. Rögle 38 matcher 63 poäng

(Poängskillnad mot i fjol + 7 poäng)

Kommentar: Efter en fenomenal säsongsinledning har skador stört laget under stora delar av säsongen. Samtidigt har man på senare tid haft en mer en mer eller mindre skadefri trupp utan att för den delen presterat som förväntat. Högsta nivån hos skåningarna är hög och när serien landat in på 52 matcher tror jag skåningarna kravlat sig upp över strecket och får spela slutspel på riktigt. Väl där kan man bli en obehaglig överraskning.

Det behövs innan den 15e februari: I måndags värvades Chris DeSousa in och frågan är nog om butiken inte stängdes där förutsatt att man inte drar på sig skador på nyckelspelarna. Efter uppehållet är både Samuel Jonsson och Niklas Hansson tillbaka och den enda som då saknas är Nick Sörensen som inte spelat sedan den 28e november då han ådrog sig en hjärnskakning. Mycket tyder dessvärre på att säsongen är över för Sörensen.

8. Skellefteå 38 matcher 60 poäng

(Poängskillnad mot i fjol+1 poäng)

Kommentar: Seriens mest ojämna lag som kan rada upp fina prestationer för att sedan falla igenom totalt. I sina bästa stunder har Skellefteå visat att offensiven är mer än bara Oscar Möller och Joakim Lindström.

Backsidan är riktigt bra, kanske till och med en av seriens bästa, och i Gustav Lindvall har man också en målvakt av högsta klass. Dagarna när spelet stämmer och Skellefteå har flytet och drivet från fyra kedjor är man jobbiga att ha att göra med.

Det behövs innan den 15e februari: Frågan är inte om utan Skellefteå värvar en forward. Efter att ha släppt Pontus Widerström och Albin Eriksson till Färjestad, Tom Pyatt till den schweiziska ligan samt att både Jacob Olofsson och Jonathan Berggren opererat sina axlar och missar resten av säsongen är behovet av att värva forwards direkt akut. Minst två, tre nya forwards måste värvas in.

Hörde jag Oscar Lindberg?

9. Malmö 39 matcher 57 poäng

(Poängskillnad mot i fjol- 4 poäng)

Kommentar: Malmö har, trots en slimmad spelarbudget, gjort det bra den här säsongen också. Samtliga spelare är inkörda i spelsystemet och när Malmö är tighta defensivt och Oscar Alsenfelt spelar på sin höga nivå är skåningarna inte lätta att ha att göra med. Det är i mångt och mycket Lars Bryggman, Frederik Storm och Fredrik Händemark som driver det här laget och trion står för mycket av del Malmö vill stå för.

Det behövs innan den 15e februari: När Malmö valde att skeppa iväg Konstatin Komarek till Luleå öppnades det upp både en plats i laget som säkerligen också frigav en del kronor.

Malmö lär jaga en forward men jag tvivlar på att de kommer ge sig in i en budgivning för att få en spelare. Om Malmö värvar lär det mer handla om en breddspelare.

10. Växjö 38 matcher 50 poäng

(Poängskillnad mot i fjol – 8 poäng)

Kommentar: Det har inte lossnat under de första 38 matcherna och med endast 14 omgångar kvar är frågan om det kommer göra det någon gång. Truppen har under säsongens gång kompletterats med fem (!) nya spelare. Utan framförallt backduon Ilari Melart och Miika Koivisto hade det här laget varit i kris. Säsongen och truppbygget har i stort varit ett fiasko.

Det behövs innan den 15e februari: Det är frågan om ett par, tre nyförvärv till kommer att förändra läget. Jag tvivlar. Det behövs förmodligen en femma för att det här laget ska kunna hota om en kvart- eller semifinalplats.

11. Brynäs 39 matcher 47 poäng

(Poängskillnad mot i fjol – 12 poäng)

Kommentar: Det blev en omedelbar effekt efter att Brynäs valde att sparka Magnus Sundquist. Fyra raka segrar följdes upp av tre raka försluter innan man avslutade med en vinst och förlust.

Direkt efter uppehållet möter man HV71 och Luleå på hemmaplan och det krävs en bra start med sex poäng för att bygga ett självförtroende som kan bära till åttondel. Positivt på slutet har varit att Anton Rödin, Greg Scott och Nicklas Danielsson lyft sitt spel och sina poängproduktioner avsevärt

Det behövs innan den 15e februari: Det är förmodligen både på forward- och backsidan som förstärkningar måste göras. Samtidigt är det inte försvarbart att betala ett överpris för rena chansvärvningar när det är en trupp som redan är alltför tunn och ihålig. Jag har svårt att se att det bli så mycket bättre än möjligtvis en åttondel för Brynäs den här säsongen oavsett om man värvar eller ej.

12. Linköping 38 matcher 41 poäng

(Poängskillnad mot i fjol – 17 poäng)

Kommentar: Klart att säsongen varit ett misslyckande. Det kan ingen blunda för. Trots det är formen god efter tre segrar på det fyra senaste matcherna och framförallt har defensiven sett stabilare ut i dessa matcher.

Jonas Junland har spelet ett par matcher och nu också hunnit träna ihop sig med laget sedan han anslöt från Lausanne. Linköpings 31 mål i spel i numerärt överläge är flest av samtliga lag i serien samtidigt som spelet i numerärt underläge också varit bra. Det ger en fingervisning om Linköping problem i spel fem mot fem som till stundom varit fullkomligt uselt.

Det behövs innan den 15e februari: Det här laget har bytt skepnad under säsongen och det är såklart lätt att skrika efter ytterligare nyförvärv. Nog tycker jag att klubbledningen ska sitta lugn och låta laget och gruppen växa samman.

Spelare för spelare har Linköping ett bättre lag än poängen man spelat in och därför manar jag till lugn.

13. Oskarshamn 38 matcher 36 poäng

(Poängskillnad mot Timrå i fjol +/-0)

Kommentar: Oskarshamn har varit rubrikernas lag den senaste veckan efter det att Håkan Åhlund fick foten. Det är trots allt ”bara” fem poäng upp till Linköping på säker mark men frågan är vad kaoset egentligen inneburit för gruppen. Jag har svårt att se Oskarshamn helt plötsligt rada upp segrar utan här handlar det i grunden om att vara med och sätta press på Linköping för att inte bli avhängda och på så sätt ha en positiv trend med sig in i kvalspelet.

Det behövs innan den 15e februari: General Managern Thomas Fröberg och sportchefen Daniel Stolt tittar på spelare med karaktär nog för att prestera i tuffa och tighta kvalmatcher. Ett drömnamn lär vara att få låna Johan Johnsson från HV71 som redan varit en vända hos Oskarshamn och där gjorde det väldigt bra.

14. Leksand 38 matcher 34 poäng

(Poängskillnad mot Mora i fjol -8 poäng)

Kommentar: Förhoppningen är att Ulf Samuelssons inträde ska väcka liv i laget och många av de underpresterande spelarna. Bara Samuelssons energi kommer betyda mycket och med en större tydlighet i försvarsspelet kommer antalet målchanser bakåt att minimeras. Gapet upp till Linköping är sju poäng och även om det trots allt är 42 poäng kvar att spela om är det ett tufft läge.

Den 13e februari reser Leksand till Linköping. En förlust där och det kommer garanterat att bli kval.

Det behövs innan den 15e februari: För det första finns det mer att få ut från den befintliga truppen. Men det är klart. En eller ett par forwards som både spetsar och breddar laget skulle inte skada.

Rögle har värvat Chris DeSousa som man hoppas kunna bidra med spets. Kan Oscar Lindberg vara en möjlig värvning för Skellefteå som är i behov av forwards? Vad händer med Johan Ryno som varit petad i Färjestad de senaste matcherna? Det ska bli spännande att se de närmsta dagarna. Foto: Bildbyrån

