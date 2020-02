Han borde vara den långsiktiga lösningen

Ulf Samuelsson känns som en perfekt ledare för Leksand att plocka in i detta kritiska läge.

Han kommer behöva genomföra en del förändringar och med sin tydlighet strikta upp framförallt försvarsspelet.

Leksand måste samtidigt blicka framåt mot kommande säsonger och därför har jag plockat fram det perfekta tränarnamnet.

Ulf Samuelsson kräver knappast någon närmare presentation varken som den tidigare backtuffing han var eller som den ledare han är. Det är en person som kommer att kunna kliva in i Leksands omklädningsrum med en pondus och självklarhet som jag tror Roger Melin saknat efter alla förluster.

Mot spelarna kommer det också bli en större tydlighet;

Prestera, engagemnag och kämpa eller kliv åt sidan.

Som en kortsiktig lösning ser jag Ulf Samuelsson som det optimala namnet.

Han kommer att styra- och strukturera upp försvarsspelet där jag är helt övertygad om att den fysiska faktorn kommer bli tydligare. Sett över hela säsongen har Leksands försvarsspel varit för svagt och snällt. Nu lär knappast Samuelsson ha som ambition att Leksand ska ta fler utvisningar bara för att han gått under smeknamnet ”Tuffe Uffe” under sin karriär men han kommer beordra ett tuffare spel. Sett över hela säsongen är Leksand det lag som tagit minst utvisningar vilket i sig är bra men också ger en fingervisning om att det varit för snällt mer än att domarna gillar Leksand.

När Leksand har satts under hårt tryck är min uppfattning att man haft svårt att sätta stopp i spelet och därför fått anfall emot sig och sedan bjudit på för enkla misstag både med- och utan puck.

Här tror jag Samuelssons prioritering kommer att ligga i att få stopp i spelet tidigare med ett mer aggressivt försvarsspel.

Det är spelmässigt den enskilt viktigaste detaljen som Leksand och Ulf Samuelsson kommer jobba på och förbättra.

Vad gäller tydligheten utanför isen har Samuelsson ett mer nordamerikansk tänk där han förväntar sig att spelarna ska leverera och jobba stenhårt och gör dem inte det finns andra som är beredda att göra det oavsett namnet bak på tröjan. Jag tror dessutom att istiden på, de för dagen, bästa spelarna kommer stiga markant.

Det kommer skapa en tydligare konkurrenssituation i laget.

Eftersom Ulf Samuelsson är en nödlösning i år med uppdrag att rädda Leksand kvar i SHL lär General Managern Thomas Johansson också blicka framåt mot nästa år för att hitta en långsiktig tränarlösning.

Jag har det perfekta namnet att bygga både en trovärdighet och långsiktighet kring.

Jag anser att Johansson bör se över möjligheterna att locka Örebrotränaren Jörgen Jönsson till Leksand på ett längre kontrakt.

Med Jörgen kommer ett lugn och framförallt väldigt mycket kompetens. Det känns också som att Jörgen är redo att stå där längst fram med huvudansvaret efter två år som assisterande i Växjö och drygt en och en halv säsong i Örebro. Dessförinnan har Jörgen också haft samma roll i Färjestad under knappt två säsonger samt varit huvudansvarig i Forshaga i Hockeyettan under en säsong.

I alla föreningar som Jörgen haft en roll som tränare har han varit uppskattad och omtyckt för sin kompetens och att Örebro går så pass bra i år är han en stor del i.

Jörgen är i grunden också en tränare som förespråkar en offensiv hockey där spelarna tillåts vara kreativa vid rätt lägen och också har en tydlighet i sitt ledarskap. Jag har både spelet med och tränats av Jörgen och vet vilken ledare och genuint ödmjuk person han är.

Vi spelade tillsammans i VM 2005 och trots att truppen innehöll namn som Daniel Alfredsson, Mattias Norström, Henrik Zetterberg, bröderna Sedin och Henrik Lundqvist var Jönsson lagkapten. Jag minns hur alla stannade upp och lyssnade så fort Jörgen öppnade munnen även om rummet innehöll många spelare med tyngre meriter. Som ledare tror jag åren i Växjö bakom Sam Hallam var nyttiga och att han där också hittade en tydlighet i sitt tränarskap.

Jag är övertygad att han har vad som krävs att stå längst fram med huvudansvaret även i en förening som Leksand.

Jag tror också att Jörgen och Thomas Johansson i grunden har samma syn på hockeyn med ett sort puckinnehav och stort puckansvar som grundbultar.

Oavsett i vilken divison Leksand spelar nästa säsong borde Jörgen Jönsson vara huvudkandidaten att leda laget.

Jag tror det skulle bli riktigt bra.

Örebros assisterande tränare Jörgen Jönsson skulle vara en perfekt tränare för Leksand.Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

